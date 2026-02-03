TSV Stein stellt Weichen, Entscheidung in Renquishausen, ein Zugang

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ab der kommenden Saison übernimmt Saile zudem das Amt des Co-Trainers und folgt damit auf Lars Eschment, der den Verein verlässt. Der TSV Stein bedankt sich bei Eschment herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Jahren.

Der TSV Stein stellt die Weichen für die Zukunft und kann mit Dominik Saile einen echten Gewinn für Mannschaft und Trainerteam vermelden. Der Neuzugang, zuletzt beim SV Rangendingen aktiv, wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Stein und wird das Team bereits in der Rückrunde als Spieler verstärken.

Als defensiver Allrounder ist Dominik Saile für seine Zweikampfstärke, Übersicht und hohe Einsatzbereitschaft bekannt. Mit diesen Qualitäten soll er der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen. Gemeinsam mit Trainer Philipp möchte Saile die Mannschaft weiterentwickeln und sportlich den nächsten Schritt nach vorne machen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Renquishausen

Der SV Renquishausen hat wichtige Personalentscheidungen getroffen und stellt die Weichen für die Zukunft. In der Winterpause wurde der Vertrag mit Cheftrainer Andreas Mattes um ein weiteres Jahr verlängert. Zudem konnte der Verein für die Rückrunde sowie für die kommende Saison 2026/2027 mit Marius Butz einen neuen Co-Trainer gewinnen.

Der SVR ist überzeugt, dass Marius Butz mit seiner Erfahrung und seinen Ideen neue Impulse in das Trainerteam und die Mannschaft einbringen wird. Darüber hinaus wurde auch die Zusammenarbeit mit Christian Sauter, Trainer der zweiten Mannschaft, um ein weiteres Jahr verlängert.

Der SV Renquishausen blickt optimistisch auf die kommende Zeit.

SSV Steinach-Reichenbach

Der SSV Steinach-Reichenbach kann einen Neuzugang vermelden. Mit Moritz Kaltschmid wechselt ein neuer Spieler vom SV Fellbach II an den Buchenbach. Kaltschmid steht dem SSV ab sofort zur Verfügung und feiert bereits im Spiel gegen Höfen/Baach seinen Einstand.

