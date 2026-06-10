TSV startet intensives Vorbereitungsprogramm - Bewegungen im Kader

v. l. Sportdirektor Franz Fuchsbrunner, sporlicher Leiter Christoph Stich, Chris Gräßlin, Linus Lauerer, Oliver Janek, Maximilian Stummer, Dominik Eder, Tim Schultes, Philipp Mayerhofer, Tizian Lauerer, Michael Pinzinger – Foto: cg

Mit einem auf 29 Spieler erweiterten Kader beginnt am Donnerstag, 11. Juni, um 19 Uhr auf dem Sportgelände in Adlhausen ein kurzes, aber intensives Programm. Insgesamt sind 15 Trainingseinheiten sowie mehrere Testspiele geplant.

Langquaid. Nicht einmal vier Wochen nach dem letzten Spiel der Bezirksligasaison 2025/26 beim Meister SV Türk Gücü Straubing startet der TSV Langquaid in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Trainer Matthias Eisenschenk bittet in seinem zweiten Amtsjahr gemeinsam mit Torwarttrainer Christoph Krebler zum Auftakt.

Verzichten muss der TSV künftig auf die verletzungsgeplagten Korbinian Köppel und Marvin Lang die ihre Karriere beendet haben. Michael Schwank ist der Dritte im Bunde der auf Grund Verletzungen und baldiges Examen keine Zukunft mehr in Langquaid sieht. Top-Torjäger Stefan Schauer wird dem Team aus privaten Gründen vorerst mehrere Monate fehlen, steht aber als Backup zur Verfügung.

„Mit der Verpflichtung von Oliver Janek sind wir sehr glücklich, da wir wieder einen jungen, einheimischen Spieler für uns gewinnen konnten. Er ist hervorragend ausgebildet und wird sportlich weiterhelfen“, betont sportlicher Leiter Christoph Stich.

Auch über Neuzugang Michael Pinzinger zeigt sich Stich erfreut: „Er ist auf uns zugekommen und möchte nach seinem erfolgreichen Intermezzo bei seinem Heimatverein wieder höherklassig sein Talent unter Beweis stellen. Durch seine sehr gute Jugendausbildung beim FC Ingolstadt 04 wird er den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition beleben.“

„Wir sind sehr froh, endlich wieder die Möglichkeit zu haben, eigene Jugendspieler an die Bezirksligamannschaft heranzuführen. Die Jungs haben Talent und erhalten in der Vorbereitung die Chance, sich für den Kader zu empfehlen“, so Stich.

Vorbereitungspartien

In den Testspielen trifft der TSV auf folgende Gegner. Nach aktuellem Stand sind diese Begegnungen angesetzt:

Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr: Heimspiel gegen SV Wenzenbach (Landesliga)

Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr: Heimspiel gegen SV Burgweinting (Kreisliga)

Samstag, 4. Juli, 17 Uhr: Heimspiel gegen TSV Bad Abbach (Landesliga)

Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr: Heimspiel gegen TSV Kareth-Lappersdorf U19 (Landesliga)

Sonntag, 12. Juli, 16 Uhr: Auswärtsspiel beim TB/ASV Regenstauf (Bezirksliga)

Der Saisonstart in der Bezirksliga West ist für das Wochenende vom 17. bis 19. Juli angesetzt.