TSV Spangenberg: Pfeiffer bleibt Trainer

Der TSV 1863 Spangenberg startet mit vertrautem und frischem Wind in die neue Fußballsaison: Cheftrainer Pascal Pfeiffer geht in seine vierte Saison an der Seitenlinie der ersten Herrenmannschaft. Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität und unterstreicht das Vertrauen in seine erfolgreiche Arbeit – zuletzt belegte das Team einen starken dritten Platz in der Kreisliga A.