TSV Sotzweiler mit makelloser Weste

Nach dem 11:0-Kantersieg des TSV Sotzweiler-Bergweiler thront die Mannschaft von Dirk Wagner weiter auf Platz Eins. Gefolgt von der Victoria aus St. Wendel, die gegen die SG Dirmingen-Berschweiler II mit 5:0 die Oberhand behielt. Jochen Meiser, der Spielertrainer der Victoria zum Spiel: "Ähnlich wie nach dem letzten Pokalspiel, hatten wir auch diesmal einige Körner liegen lassen. So sind wir gegen Dirmingen-Berschweiler nur schwer in die Partie gekommen. In einigen Phasen der Begegnung fehlte einfach das gewohnte Tempo. Natürlich muss man auch sagen, dass der Gegner uns das Leben alles andere als leicht gemacht hat."

Auf Platz Drei rangiert aktuell die SG Neunkirchen-Selbach II, die gegen den SC Alsweiler bis dato ihr bestes Saisonspiel lieferte. Heinrich Reiz, der Trainer der SG: "Endlich konnte ich personell aus dem Vollen schöpfen. Wenn alle Mann an Bord sind, besitzen wir eine sehr gute Mannschaft. Besonders erwähnen möchte ich nach dem Sieg gegen Alsweiler unseren Defensivspieler Jannik Schmitt, der in unserer Abwehr heute der Fels in der Brandung war."