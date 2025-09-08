TSV Sotzweiler kassiert erste Saisonniederlage

Dieser Spieltag war genau nach dem Geschmack der Victoria aus St. Wendel. Während der Verfolger aus Sotzweiler zu Hause gegen Neunkirchen-Selbach den Kürzeren zog, siegte der Spitzenreiter vor eigenem Publikum mit 10:0 gegen Alsweiler II.

Die Victoria ließ der zweiten Mannschaft des SC Alsweiler nicht den Hauch einer Chance. Beim 10:0-Kantersieg traf Torjäger Luca Schmidt gleich sechsmal ins Schwarze. Verfolger Sotzweiler hingegen, kassierte gegen die SG Neunkirchen-Selbach II eine bittere 2:4-Schlappe. Dabei führten die Hausherren nach Treffern von Julian Linnenbach und Felix Kirsch bereits mit 2:0 und sahen bereits wie der sichere Sieger aus. Doch dann bewies Gästetrainer Heinrich Reiz ein glückliches Händchen, als er Oliver Noster einwechselte. Dieser war gerade zwei Minuten auf dem Spielfeld, da traf er zum Anschlusstreffer. Recan Kurt und ein Doppelschlag von Joker Oliver Noster sorgten schließlich für den 2:4-Endstand.