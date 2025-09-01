 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
TSV Sondelfingen siegt vor 366 Zuschauern, TSV Mähringen beim 7:1 top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

TSG Münsingen – SV Auingen 1:4
Der SV Auingen feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Michael Baltrusch brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Jonas Ludwig auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Max Dennert in der 51. Minute keimte bei Münsingen Hoffnung auf, doch Marco Manz verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, ehe Michael Baltrusch in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte.

SV Würtingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 1:1
In einem umkämpften Spiel ging der SV Würtingen früh in der 17. Minute durch Tobias Schnitzler in Führung. Die Gäste glichen in der 70. Minute durch Armin Dietmann aus. In der 74. Minute schwächte sich die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten, als Matthias Rauscher nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

FC Sonnenbühl – SG Steinhilben/Trochtelfingen 3:1
Vor heimischer Kulisse setzte sich der FC Sonnenbühl durch. Sebastian Hascher eröffnete in der 34. Minute den Torreigen. Nach dem Ausgleich von Simon Uhland in der 59. Minute konterte Sonnenbühl prompt: Silvan Hummel traf nur eine Minute später zur erneuten Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Nick Biesinger (90.+2) auf 3:1. Kurz darauf sah Nico Wittner von der SG Steinhilben/Trochtelfingen in der 91. Minute die Rote Karte.

SV Bremelau – SG TSV Hayingen/TSV Zwiefalten/TSV Pfronstetten 4:0
Der SV Bremelau ließ den Gästen keine Chance. Nico Baier traf früh in der 4. Minute und legte in der 60. Minute nach. Daniel Kloker (76.) und Fabian Franz (82.) schraubten das Ergebnis auf ein deutliches 4:0.

SV Lautertal 2017 – TSV Wittlingen 3:0
Ein klarer Heimsieg für den SV Lautertal 2017. Louis Vöhringer brachte sein Team in der 17. Minute in Führung. Marvin Spohn (51.) und Luis Grebitus (84.) machten den Erfolg in der zweiten Halbzeit perfekt.

FC Engstingen – SV Hülben 3:5
Ein spektakuläres Torfestival sahen die 150 Zuschauer in Engstingen. Christian Locher brachte den SV Hülben in der 6. Minute in Führung, ehe Mika Gloz (34.) und Silas Schmitt (38.) das Spiel zugunsten der Hausherren drehten. Nach dem Ausgleich durch Christian Locher in der 47. Minute ging es hin und her: Elias Stangl stellte in der 67. Minute wieder auf Führung für Engstingen, doch erneut glich Christian Locher nur zwei Minuten später aus. Marvin Delimar verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zur 4:3-Führung für Hülben, und Bennet Buck sorgte in der 81. Minute für die endgültige Entscheidung.

TuS Metzingen II – FV Bad Urach 4:1
Der TuS Metzingen II drehte nach der Pause auf. Ein Eigentor in der 46. Minute brachte die Hausherren in Führung, Damian Pirrachio erhöhte in der 53. Minute auf 2:0. Zwar kam Bad Urach postwendend in der 54. Minute zum Anschluss, doch Kadir Pinar (77.) und erneut Damian Pirrachio (89.) machten den 4:1-Heimsieg perfekt.

FC Lichtenstein – TSV Holzelfingen 1:2
Der TSV Holzelfingen entführte drei Punkte aus Lichtenstein. Philipp Louis Kunkel traf bereits in der 15. Minute zur Führung der Gäste. Thomas Szymanski glich in der 41. Minute für Lichtenstein aus, ehe Simeon Haupt in der 55. Minute den entscheidenden Treffer für Holzelfingen erzielte.

Kreisliga A2:

TSV Mähringen – SV Walddorf II 7:1
Vor 150 Zuschauern feierte der TSV Mähringen einen deutlichen Heimsieg. Bereits in der 5. Minute traf Matteo Naser zur frühen Führung. Nach der Pause erhöhte Aaron Muyanja in der 54. Minute auf 2:0, ehe Paul Röhrich nur vier Minuten später für Walddorf verkürzte. Doch danach spielten nur noch die Hausherren: Aziz Bouali (60.), erneut Aaron Muyanja (69. und 77.), Julian Motika (76.) und Christian Rümmele (88.) sorgten für den klaren 7:1-Endstand.

SV Wannweil – TSV Oferdingen 0:4
Der TSV Oferdingen ließ in Wannweil nichts anbrennen. Merlin Schall eröffnete den Torreigen in der 25. Minute, gefolgt von Marcel Ziegler, der nur fünf Minuten später auf 2:0 stellte. Safet Muric (70.) und Mazen Rihan (90.) machten den 4:0-Auswärtssieg perfekt.

Anadolu SV Reutlingen – TSV Betzingen 4:1
Anadolu SV Reutlingen dominierte die Partie klar. Onur Seyhan traf in der 28. Minute zur Führung, ehe Bilal Badr in der 39. Minute kurzzeitig für Hoffnung bei den Gästen sorgte. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Seyhan mit seinem zweiten Treffer in der 46. Minute den alten Abstand wieder her. Mert Demirel (49.) erhöhte weiter, ehe Daniele Costa in der 90. Minute den 4:1-Endstand besiegelte.

SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – GSV Hellas Reutlingen 5:0
Ein einseitiges Spiel bot die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen ihren Fans. Bereits nach einer Minute traf Noah Mauser zur frühen Führung. Wolfram Deuscher erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit machten Emil Seyrich (56.) und ein Eigentor von Theodoros Tselempis (70.) alles klar. Den Schlusspunkt setzte erneut Wolfram Deuscher in der 90. Minute.

SV Degerschlacht – VfL Pfullingen III 5:2
Der SV Degerschlacht erwischte den besseren Start: Claudio Giacobbe (13.) und Sascha Behrendt (23.) stellten früh auf 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte Luka Brendle auf 3:0. Nach dem Anschlusstreffer von Aron Kaufmann in der 52. Minute blieb es nur kurz spannend, denn Luka Brendle traf in der 75. Minute erneut. Manuel Baumgart (81.) erhöhte auf 5:1, ehe Atakan Ates in der 89. Minute noch Ergebniskosmetik für die Gäste betrieb.

TSV Sondelfingen – Young Boys Reutlingen U23 II 5:3
Vor 366 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Luke Rohde brachte den TSV Sondelfingen schon in der 8. Minute in Führung, ehe Eimen Zalloumi in der 39. Minute ausglich. Can Stoffregen drehte die Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 45. Minute. Nach der Pause übernahm wieder Sondelfingen das Kommando: Silas Häfner glich in der 52. Minute aus, und Luke Rohde stellte in der 66. Minute die Führung wieder her. Tom Schenk traf in der 85. Minute per Foulelfmeter zum 4:2, doch Eimen Zalloumi brachte die Gäste in der 87. Minute noch einmal heran. In der Nachspielzeit (90.+1) machte Malte Priewe mit dem 5:3 den Heimsieg endgültig perfekt.

Kreisliga A3:

TSV Ofterdingen II – TSV Hagelloch 0:4
Der TSV Hagelloch feierte einen souveränen Auswärtssieg in Ofterdingen. Janick Speth eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, bevor Matthias Loy (32.) und Julian Wehner (37.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Den Schlusspunkt setzte Max Leibfahrt in der 63. Minute per Foulelfmeter.

SV Wendelsheim – TSV Lustnau 3:5
Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Duell. Mika-Sebastian Mayer (21.) und Bekai Jagne (23., 30.) brachten die Gäste früh deutlich in Führung. Wendelsheim kämpfte sich mit Treffern von Kai Belser (62.) und Manuel Brunnenmiller (65.) zurück, doch Felix Finkbeiner (70.) und Benjamin Gebhard (90.+2) machten alles klar. Finley Klett verkürzte in der Nachspielzeit (90.+4) zum 3:5-Endstand.

Sportfreunde Dußlingen – SV Neustetten 2:3
In einem spannenden Spiel setzten sich die Gäste aus Neustetten knapp durch. Nach der Führung von Bennet Sauerwein (36.) glich Leonbert Dragusha (42.) noch vor der Pause aus. Bastian Schimpf (65.) brachte Neustetten wieder in Front, bevor Patrick Hähl (77.) zum 2:2 traf. In der Schlussphase entschied Rafael Rees (88.) das Spiel zugunsten des SV Neustetten.

SG Mössingen/Belsen – TV Derendingen II 1:2
Die Hausherren gingen durch Demir Deliu (12.) früh in Führung, doch Maximilian Dax (52.) und Serhat Gürsel (73.) drehten die Partie für den TV Derendingen II.

SV Wurmlingen – VfB Bodelshausen 2:1
Vor 80 Zuschauern gelang dem SV Wurmlingen in letzter Minute der Heimsieg. Matthias Schmid (18.) traf zunächst für die Gäste, ehe Jonas Neu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) ausglich. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Maximilian Frölich den umjubelten Siegtreffer für Wurmlingen.

SG Poltringen/Pfäffingen – SV Hirrlingen 2:1
Der SV Hirrlingen ging durch Philip Daub (15.) in Führung, doch die Gastgeber drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Fiore Guido (62.) glich aus, bevor Patrick Walter (82.) den entscheidenden Treffer markierte.

TSV Dettingen/Rottenburg – SG Bier./Fr./Schw./Ob. 6:1
Der TSV Dettingen/Rottenburg zeigte sich in bestechender Form und feierte einen klaren 6:1-Heimsieg.

FC Rottenburg II – SG Kiebingen/Bühl 2:2
Rottenburg II sah lange wie der sichere Sieger aus: Gregor Hahn (20.) und Efosa Noel Igbinovia (57.) sorgten für eine 2:0-Führung. Ein Eigentor von Simon Ott (65.) brachte die Gäste zurück ins Spiel, bevor Alessio Belligiano in der Nachspielzeit (90.+4) den späten Ausgleich erzielte.

