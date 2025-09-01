TSV Sondelfingen siegt vor 366 Zuschauern, TSV Mähringen beim 7:1 top

TSG Münsingen – SV Auingen 1:4

Der SV Auingen feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Michael Baltrusch brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Jonas Ludwig auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Max Dennert in der 51. Minute keimte bei Münsingen Hoffnung auf, doch Marco Manz verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, ehe Michael Baltrusch in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte.

SV Würtingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 1:1

In einem umkämpften Spiel ging der SV Würtingen früh in der 17. Minute durch Tobias Schnitzler in Führung. Die Gäste glichen in der 70. Minute durch Armin Dietmann aus. In der 74. Minute schwächte sich die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten, als Matthias Rauscher nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

FC Sonnenbühl – SG Steinhilben/Trochtelfingen 3:1

Vor heimischer Kulisse setzte sich der FC Sonnenbühl durch. Sebastian Hascher eröffnete in der 34. Minute den Torreigen. Nach dem Ausgleich von Simon Uhland in der 59. Minute konterte Sonnenbühl prompt: Silvan Hummel traf nur eine Minute später zur erneuten Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Nick Biesinger (90.+2) auf 3:1. Kurz darauf sah Nico Wittner von der SG Steinhilben/Trochtelfingen in der 91. Minute die Rote Karte.

SV Bremelau – SG TSV Hayingen/TSV Zwiefalten/TSV Pfronstetten 4:0

Der SV Bremelau ließ den Gästen keine Chance. Nico Baier traf früh in der 4. Minute und legte in der 60. Minute nach. Daniel Kloker (76.) und Fabian Franz (82.) schraubten das Ergebnis auf ein deutliches 4:0.

SV Lautertal 2017 – TSV Wittlingen 3:0

Ein klarer Heimsieg für den SV Lautertal 2017. Louis Vöhringer brachte sein Team in der 17. Minute in Führung. Marvin Spohn (51.) und Luis Grebitus (84.) machten den Erfolg in der zweiten Halbzeit perfekt.

FC Engstingen – SV Hülben 3:5

Ein spektakuläres Torfestival sahen die 150 Zuschauer in Engstingen. Christian Locher brachte den SV Hülben in der 6. Minute in Führung, ehe Mika Gloz (34.) und Silas Schmitt (38.) das Spiel zugunsten der Hausherren drehten. Nach dem Ausgleich durch Christian Locher in der 47. Minute ging es hin und her: Elias Stangl stellte in der 67. Minute wieder auf Führung für Engstingen, doch erneut glich Christian Locher nur zwei Minuten später aus. Marvin Delimar verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zur 4:3-Führung für Hülben, und Bennet Buck sorgte in der 81. Minute für die endgültige Entscheidung.

TuS Metzingen II – FV Bad Urach 4:1

Der TuS Metzingen II drehte nach der Pause auf. Ein Eigentor in der 46. Minute brachte die Hausherren in Führung, Damian Pirrachio erhöhte in der 53. Minute auf 2:0. Zwar kam Bad Urach postwendend in der 54. Minute zum Anschluss, doch Kadir Pinar (77.) und erneut Damian Pirrachio (89.) machten den 4:1-Heimsieg perfekt.

FC Lichtenstein – TSV Holzelfingen 1:2

Der TSV Holzelfingen entführte drei Punkte aus Lichtenstein. Philipp Louis Kunkel traf bereits in der 15. Minute zur Führung der Gäste. Thomas Szymanski glich in der 41. Minute für Lichtenstein aus, ehe Simeon Haupt in der 55. Minute den entscheidenden Treffer für Holzelfingen erzielte.