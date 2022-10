TSV Sondelfingen - SC Unterzeil

Auch am 6. Spieltag der Landesliga gab es erneut keine Punkte für den SC Unterzeil. Der TSV Sondelfingen gewann die sehr ausgeglichene Partie mit 2:1.

Von Beginn an dominierte der SCU mit schnellen Kombinationsspielen. In der 2. Minute konnte Theresa Butscher nur mit einem Foul kurz vor dem gegnerischen 16er gestoppt werden. Jedoch wurde der Freistoß nicht, wie erhofft, ins gegnerische Tor verwandelt. Der SCU kombinierte sich weiterhin gut vom Spielaufbau in die nächsten Reihen, jedoch ohne Torerfolg.

Dabei gelang dem TSV mit ein bisschen Glück in der 23. Minute die Führung zum 1:0. Nun kam auch der TSV besser in die Partie und agierte von nun an mit mehr Druck. Leider musste Silke Michel verletzungsbedingt kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Die Mädels vom SCU ließen sich davon aber nicht abhalten und hielten mit der frisch eingewechselten Offensivkraft Nicole Meisterburg gut dagegen. In der 66. Minute belohnte sich der SCU endlich mit dem Ausgleich zum verdienten 1:1. Der gegnerische Torwart konnte den satten Torschuss von Meisterburg nur abbrallen lassen und Michaela Lauber verwandelte diesen direkt durch einen Fernschuss ins Tor.

Der weitere Spielverlauf war geprägt von vielen Fouls und Kampfgeist. Beide Mannschaften wollten den Fürhungstreffer erzwingen. In der 72. Minute schoss sich der TSV zur 2:1 Führung, jedoch mit einem sehr fragwürdigen Foul zuvor.