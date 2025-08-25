TSV Sondelfingen gewinnt 5:4-Spektakel, VfB Bodelshausen beeindruckend

SV Hülben – TuS Metzingen II 2:0

Der SV Hülben setzte sich durch. Christoph Hochhaus brachte sein Team in der 20. Minute in Führung. In der 64. Minute vergab Christian Locher die große Chance zur Vorentscheidung, als er per Foulelfmeter an Keeper Agonis Rrustemaj scheiterte. Besser machte es Nick Kuchenbecker in der 67. Minute: Er verwandelte seinen Strafstoß sicher zum 2:0-Endstand.

TSV Wittlingen – FC Engstingen 1:4

Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Engstingen nach dem Seitenwechsel auf. Lauritz Vöhringer traf in der 48. Minute zur Führung, ehe Hannes Riehle in der 78. Minute auf 0:2 erhöhte. Zwar verkürzte Esso Hashral nur zwei Minuten später auf 1:2, doch Markus Vöhringer (83.) und Mika Gloz (89.) sorgten für den klaren Auswärtssieg.

SV Bremelau – SV Lautertal 2017 5:0

Bremelau spielte eine starke zweite Hälfte und ließ den Gästen keine Chance. Nico Baier traf in der 52. Minute gleich doppelt zur komfortablen Führung. Michael Leicht (59.) und erneut Baier (78.) bauten den Vorsprung weiter aus. Jannik Lehner setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt zum 5:0.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 1:0

Eine hart umkämpfte Partie, die erst spät entschieden wurde. Nico Wittner erzielte in der 77. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für die SG Steinhilben/Trochtelfingen.

FC Lichtenstein – SV Auingen 1:5

Der SV Auingen dominierte klar. Ein Eigentor von Felix Weber in der 17. Minute leitete die Niederlage der Gastgeber ein. Felix Keller (27.) und Michael Baltrusch (54., 63.) bauten den Vorsprung aus. Murat Mete verkürzte in der 73. Minute auf 1:4, doch nur eine Minute später stellte Philipp Eisenschmid den 1:5-Endstand her.

TSG Münsingen – SV Würtingen 2:2

Münsingen startete stark: Said Hassan Hosseini traf in der 22. Minute zur Führung und legte zehn Minuten später das 2:0 nach. Doch Würtingen kämpfte sich zurück ins Spiel. Alexander Käfer erzielte in der 61. Minute den Anschluss und glich in der 72. Minute zum 2:2-Endstand aus.