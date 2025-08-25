 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
TSV Sondelfingen gewinnt 5:4-Spektakel, VfB Bodelshausen beeindruckend

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

SV Hülben – TuS Metzingen II 2:0
Der SV Hülben setzte sich durch. Christoph Hochhaus brachte sein Team in der 20. Minute in Führung. In der 64. Minute vergab Christian Locher die große Chance zur Vorentscheidung, als er per Foulelfmeter an Keeper Agonis Rrustemaj scheiterte. Besser machte es Nick Kuchenbecker in der 67. Minute: Er verwandelte seinen Strafstoß sicher zum 2:0-Endstand.

TSV Wittlingen – FC Engstingen 1:4
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Engstingen nach dem Seitenwechsel auf. Lauritz Vöhringer traf in der 48. Minute zur Führung, ehe Hannes Riehle in der 78. Minute auf 0:2 erhöhte. Zwar verkürzte Esso Hashral nur zwei Minuten später auf 1:2, doch Markus Vöhringer (83.) und Mika Gloz (89.) sorgten für den klaren Auswärtssieg.

SV Bremelau – SV Lautertal 2017 5:0
Bremelau spielte eine starke zweite Hälfte und ließ den Gästen keine Chance. Nico Baier traf in der 52. Minute gleich doppelt zur komfortablen Führung. Michael Leicht (59.) und erneut Baier (78.) bauten den Vorsprung weiter aus. Jannik Lehner setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt zum 5:0.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 1:0
Eine hart umkämpfte Partie, die erst spät entschieden wurde. Nico Wittner erzielte in der 77. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für die SG Steinhilben/Trochtelfingen.

FC Lichtenstein – SV Auingen 1:5
Der SV Auingen dominierte klar. Ein Eigentor von Felix Weber in der 17. Minute leitete die Niederlage der Gastgeber ein. Felix Keller (27.) und Michael Baltrusch (54., 63.) bauten den Vorsprung aus. Murat Mete verkürzte in der 73. Minute auf 1:4, doch nur eine Minute später stellte Philipp Eisenschmid den 1:5-Endstand her.

TSG Münsingen – SV Würtingen 2:2
Münsingen startete stark: Said Hassan Hosseini traf in der 22. Minute zur Führung und legte zehn Minuten später das 2:0 nach. Doch Würtingen kämpfte sich zurück ins Spiel. Alexander Käfer erzielte in der 61. Minute den Anschluss und glich in der 72. Minute zum 2:2-Endstand aus.

Kreisliga A2:

Young Boys Reutlingen U23 – Anadolu SV Reutlingen 3:5
Die Zuschauer sahen ein torreiches Duell, das Anadolu SV Reutlingen für sich entschied. Markus Wandrei (13.) und Eimen Zalloumi (27.) brachten die Young Boys zunächst mit 2:0 in Führung. Doch die Gäste drehten auf: Onur Seyhan (35.) und Mert Demirel (37., 45.) stellten die Partie noch vor der Pause auf 2:3. In der zweiten Hälfte erhöhte Eros Alexander Peguero Castillo in der 62. Minute auf 2:4, ehe Seyhan in der 82. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Mustafa Sayedi verkürzte in der Schlussminute noch auf 3:5, doch am Sieg der Gäste änderte das nichts.

TSV Oferdingen – TSV Sondelfingen 4:5
Ein wahres Spektakel boten Oferdingen und Sondelfingen. Patrick Allzeit brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Merlin Schall legte nur drei Minuten später nach. Daniel Kunst glich nach einem weiteren Treffer von Allzeit (22.) mit Toren in der 23. Minute zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit sorgten Yannik Mayer (55.), Tom Schenk per Strafstoß (67.) und Luke Rohde (78.) für eine komfortable 2:5-Führung. Oferdingen kämpfte sich mit Toren von Manuel Mader (81.) und Tom Schölpple (90.+5) noch heran, doch die Aufholjagd kam zu spät.

TSV Eningen/u.A. – SV Wannweil 3:3
Eningen und Wannweil trennten sich in einem packenden Spiel 3:3. Maxim Mazourov traf in der 14. Minute zur Führung, doch Umut Ulusoy drehte das Spiel mit Treffern in der 18. und 36. Minute. Leon Fleischer glich kurz darauf zum 2:2 aus (39.). In der 88. Minute traf Kaan Görkem Genis zur späten Führung für die Gäste, ehe Johannes Klein in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich für Eningen erzielte. Wannweil beendete die Partie nach der Gelb-Roten Karte für Jan Eberle in der 58. Minute in Unterzahl.

SV Degerschlacht – TSV Mähringen 1:5
Der TSV Mähringen zeigte sich auswärts in Torlaune. Manuel Baumgart brachte Degerschlacht in der 27. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Aziz Bouali aus. Sefa Ates (40.) drehte die Partie, bevor Muhammet Talha Güney (49.) und erneut Bouali (77.) die Führung ausbauten. Ates setzte in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum klaren 1:5-Erfolg.

TSV Betzingen – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 3:3
In einem intensiven Spiel trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten Remis. Leon Reichert brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), ehe Wolfram Deuscher in der 52. Minute auf 0:2 stellte. Doch Betzingen schlug zurück: Kevin Spallek (59.) und Liridon Preniqi (63.) glichen aus, bevor Spallek in der 69. Minute sogar die Führung erzielte. Dominik Bahnmüller sicherte den Gästen in der 72. Minute den Punktgewinn.

Kreisliga A3:

TV Derendingen II – SV Wurmlingen 1920 1:4
Der SV Wurmlingen dominierte die Partie in Derendingen. Eric Wachendorfer eröffnete den Torreigen in der 12. Minute. Nach der Pause sorgte Jonas Neu mit einem Doppelpack (51., 70.) für eine komfortable Führung. Nick Reitmeier erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für Derendingen, bevor Daniel Schmieder in der 87. Minute den 1:4-Endstand markierte.

TSV Hagelloch 1913 – SG Poltringen/Pfäffingen 2:3
Ein turbulenter Start brachte die Gäste früh auf Kurs: Mike Kittel traf in der 1. und 9. Minute zum 0:2. Julian Wehner verkürzte in der 39. Minute, doch Jesse Lechner stellte in der 57. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Wehner traf in der 79. Minute erneut, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr.

VfB Bodelshausen – TSV Ofterdingen II 6:0
Bodelshausen zeigte eine beeindruckende Vorstellung vor heimischem Publikum. Daniel Miskovic traf in der 16. Minute zur Führung, die Matthias Schmid (28.) und Jasmin Dubinovic (34.) bis zur 34. Minute auf 3:0 ausbauten. Noch vor der Pause erhöhte Lukas Hermann auf 4:0 (43.). In der Schlussphase machten Daniel Ruoff (75.) und Matthias Schmid (77.) das halbe Dutzend voll.

SV Neustetten – SG SpVgg Mössingen/TV Belsen 2:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Bastian Schimpf in der 74. Minute für die Neustettener Führung. Jannik Klein entschied das Spiel in der 81. Minute endgültig zugunsten der Hausherren.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – FC Rottenburg II 1:3
Die Gastgeber gingen in der 10. Minute durch Benjamin Narr in Führung. Luca Alfonzo glich in der 34. Minute aus, bevor Marcel Epple mit seinen Treffern in der 62. und 90.+2 Minute den Auswärtssieg für Rottenburg II perfekt machte.

TSV Dettingen/Rottenburg – TSV Lustnau 2:3
In einem spannenden Duell ging Dettingen in der 35. Minute durch Lukas Widmann in Führung. Nach dem Ausgleich per Foulelfmeter durch Bekai Jagne (52.) stellte Sven Letzgus in der 56. Minute erneut auf Führung für die Hausherren. Doch erneut war es Jagne, der mit zwei weiteren Treffern (81., 84. per Foulelfmeter) den umjubelten Auswärtssieg für Lustnau sicherte.

SV Hirrlingen – SV Wendelsheim 1:2
Manuel Brunnenmiller brachte Wendelsheim früh auf Kurs und traf in der 13. und 26. Minute zum 0:2. Simon Großholfurth verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 (44.), doch trotz Bemühungen gelang Hirrlingen kein weiterer Treffer.

