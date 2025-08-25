TSV Sondelfingen gewinnt 5:4-Spektakel, VfB Bodelshausen beeindruckend

TV Derendingen II – SV Wurmlingen 1920 1:4
Der SV Wurmlingen dominierte die Partie in Derendingen. Eric Wachendorfer eröffnete den Torreigen in der 12. Minute. Nach der Pause sorgte Jonas Neu mit einem Doppelpack (51., 70.) für eine komfortable Führung. Nick Reitmeier erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für Derendingen, bevor Daniel Schmieder in der 87. Minute den 1:4-Endstand markierte.
TSV Hagelloch 1913 – SG Poltringen/Pfäffingen 2:3
Ein turbulenter Start brachte die Gäste früh auf Kurs: Mike Kittel traf in der 1. und 9. Minute zum 0:2. Julian Wehner verkürzte in der 39. Minute, doch Jesse Lechner stellte in der 57. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Wehner traf in der 79. Minute erneut, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr.
VfB Bodelshausen – TSV Ofterdingen II 6:0
Bodelshausen zeigte eine beeindruckende Vorstellung vor heimischem Publikum. Daniel Miskovic traf in der 16. Minute zur Führung, die Matthias Schmid (28.) und Jasmin Dubinovic (34.) bis zur 34. Minute auf 3:0 ausbauten. Noch vor der Pause erhöhte Lukas Hermann auf 4:0 (43.). In der Schlussphase machten Daniel Ruoff (75.) und Matthias Schmid (77.) das halbe Dutzend voll.
SV Neustetten – SG SpVgg Mössingen/TV Belsen 2:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Bastian Schimpf in der 74. Minute für die Neustettener Führung. Jannik Klein entschied das Spiel in der 81. Minute endgültig zugunsten der Hausherren.
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – FC Rottenburg II 1:3
Die Gastgeber gingen in der 10. Minute durch Benjamin Narr in Führung. Luca Alfonzo glich in der 34. Minute aus, bevor Marcel Epple mit seinen Treffern in der 62. und 90.+2 Minute den Auswärtssieg für Rottenburg II perfekt machte.
TSV Dettingen/Rottenburg – TSV Lustnau 2:3
In einem spannenden Duell ging Dettingen in der 35. Minute durch Lukas Widmann in Führung. Nach dem Ausgleich per Foulelfmeter durch Bekai Jagne (52.) stellte Sven Letzgus in der 56. Minute erneut auf Führung für die Hausherren. Doch erneut war es Jagne, der mit zwei weiteren Treffern (81., 84. per Foulelfmeter) den umjubelten Auswärtssieg für Lustnau sicherte.
SV Hirrlingen – SV Wendelsheim 1:2
Manuel Brunnenmiller brachte Wendelsheim früh auf Kurs und traf in der 13. und 26. Minute zum 0:2. Simon Großholfurth verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 (44.), doch trotz Bemühungen gelang Hirrlingen kein weiterer Treffer.