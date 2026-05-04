TSV Solln verspielt gegen Ende knappe Führung – 2:2 gegen DJK Pasing

Die personelle Ausgangslage bei den Sollnern vor dem aktuellen Spiel war indessen gar nicht schlecht. Trainer Kleemanns Kader hatte sich gegenüber dem vergangenen Spieltag wieder gefüllt, wobei einzig Außenverteidiger Alex Hassinger kurzfristig erkrankungsbedingt ausfiel. Daher half erneut Johannes Campe als AV aus. Bereits in der Anfangsphase war zu sehen, dass die Gastgeber blendend aufgelegt waren; auf dem erstmals nach der Winterpause freigegebenen Rasenplatz schienen sie sich pudelwohl zu fühlen. Mit den vereinzelten Angriffen der Pasinger wurde die Sollner Hintermannschaft mühelos fertig (Hassinger hält Diagonalball von Boukari/3.; Abwehr klärt Diagonalpass von Evertz/7.; Hassinger hält Schuss von Bloch/11.). Der Zug nach vorne war den Sollnern anzumerken; sie erarbeiteten sich etliche Chancen. Hervorzuheben ist die Gelegenheit in der 5. Minute, als Pasings Keeper Bacak einen Ball von Sammy Schewe fallen ließ, es aber mehrere Sollner nicht fertigbrachten, die Kugel hinter die Linie zu bugsieren. Das hätte die 1:0-Führung sein müssen!

Bereits am vergangenen Samstag hatte die erste Garnitur des TSV Solln nur einen mageren Punkt aus dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten TSG Pasing mitgenommen – aus einem Spiel, das sie dem Verlauf nach eigentlich hätten gewinnen müssen, um den Abstand zu dem ersten Nichtabstiegsplatz deutlicher zu verringern. Nun waren die anderen Pasinger in Solln zu Gast, die DJK, die gegenwärtig den 5. Platz belegt, sich also ohne Aussichten auf einen Aufstieg im gesicherten Mittelfeld befindet. Die Bilanz der Begegnungen gegen die DJK Pasing seit der ersten Sollner Kreisligasaison 2022/23 bis zur Hinrunde der aktuellen Saison 2025/26 (in die Saison 2023/24 fiel Pasings Intermezzo in der Bezirksliga) liest sich freilich erschreckend: es gab 4 Niederlagen bei nur einem Remis; gewonnen hat Solln bis dato nie.

Nachdem Innenverteidiger Luca Bausch mit einer Kopfabwehr gegen Boukari bewiesen hatte, warum er im letzten Spiel so schmerzlich vermisst worden war (22.), sorgte er mit einem riskanten Rückpass zu seinem Torwart Maximilian Hassinger für einen Moment des stockenden Atems bei den Fans, aber alles ging gut (25.). Auch der andere IV, Kapitän Basti Jell, hielt die aufrückenden Gäste in Schach (klärt gegen Kuttruff/26.). Eine schöne Balleroberung von Alex Metzger, der sich mit einer tollen Leistung für weitere Startelfeinsätze empfahl, brachte die Sollner über Sammy Schewe wieder nach vorn, aber beim anschließenden geplanten Zuspiel von Seref Sözer auf Alex Metzger fehlte wieder mal die Präzision; der Ball ging ins Seitenaus (27.). Auch ein Freistoß von André Metzger verpuffte, weil Luis Stephan bei der Ballannahme ein Offensivfoul unterlief (28.).

Danach verfehlte Seref Sözer das Gehäuse (8.) und weitere 3 Minuten später prüfte er den Keeper ernsthaft; Bacak hielt erst im Nachfassen (11.). Noch keine Minute war vergangen, als Sözer es nach Balleroberung von Niek Khazali abermals versuchte, doch Bacak beherrschte die Situation. Am Ende der ersten Viertelstunde stieß Dribbelkünstler Luis Stephan in den Strafraum vor und wurde dort von Mucolli gelegt. Der Schiedsrichter zückte die gelbe Karte und zeigte auf den Punkt. Niek Khazali trat an und drosch den Ball zielsicher ins rechte Eck zur längst überfälligen 1:0-Führung für Solln (15.). Nach einiger Zeit wollte Luis Stephan einen schönen Spielzug (Diagonalpass Bausch, Querpass Sözer) vollenden, aber die Pasinger Abwehr schritt ein, und zwei folgende Ecken und ein zweiter Ball brachten nichts ein (18./19.).

Beinahe geklingelt hätte es im Sollner Kasten, als die heimische Abwehr nach einem Freistoß von Dragon wegen eines Mini-Fouls von André Metzger die Kugel gerade noch aufs Tornetz bugsieren konnte. Den folgenden Eckball klärte Mittelfeldmann Benni Minov (31.). Kurz darauf fing sich Stürmer Luis Stephan den gelben Karton nach Foul an Oberleitner ein; allerdings schien die Situation nicht eindeutig zulasten von Stephan zu sein (32.). Nach dem Freistoß der Pasinger gönnte Sammy Schewe diesen den Ballbesitz nicht lange und drehte die Spielrichtung. Allerdings konnte Seref Sözer nicht profitieren, da Keeper Bacak wieder einmal schneller war (33.). Nicht viel später scheiterte Sözer an der Pasinger Abwehr (35.). Kurz darauf versuchte es Benni Minov nach Balleroberung per Weitschuss, aber Bacak hatte sich auf den Ball eingestellt (36.). Nicht in Gefahr geriet die Heimelf bei Kuttruffs Weitschuss, da der Ball über den Fangzaun flog (37.).

Nachdem Johannes Campe einen Pasinger Angriffsversuch mit einem kontrollierten Rückpass im Keim erstickt hatte, glänzten die Sollner durch eine längere Ballbesitzphase, doch André Metzger, nach Zuspiel von Sammy Schewe eigentlich aussichtsreich unterwegs, sah sich auf den letzten Metern dem Pasinger Oberleitner gegenüber, der dem Sollner Außenverteidiger das Spielgerät wegschnappte (40.). Unmittelbar darauf wurde André Metzger auf der anderen Seite durch sein Einschreiten gegen den eingewechselten Pasalic wichtig; Niek Khazali und Luca Bausch klärten die Gefahrensituation endgültig (40.). Auch Maximilian Hassinger hielt vorerst die Null fest, und zwar gegen Kuttruff und dann nochmals gegen Evertz (41.).

Nicht lange danach prüfte Alex Metzger den gegnerischen Torwart, der den Ball mit einer Hand ins Toraus lenkte. Dem war ein Ballgewinn von Niek Khazali gegen Kuttruf plus schöner Ballstafette über Basti Jell, Luis Stephan und Sammy Schewe vorausgegangen (42.). André Metzgers Eckball fiel einer Kopfabwehr der Pasinger zum Opfer. Kurz darauf kam Luis Stephan in den Besitz des runden Leders, doch Mucolli blockte ihn (43.). Gegen Ende der regulären Spielzeit durften die Fans eine Aktion der beiden Metzger-Brüder André und Alex bewundern, die mehr verdient gehabt hätte als von Oberleitner per Rückpass zu Keeper Bacak ausgebremst zu werden (45.). Nicht so früh geplant war in demselben Moment, dass Luis Stephan wegen einer Muskelverletzung noch vor dem Halbzeitpfiff aufgeben musste. Die Diagnose steht noch aus – hoffentlich kann Stephan in den letzten drei Partien der Saison wieder mitmachen. Positiv präsentierte sich sein Ersatzmann Simon Metzger, der Cousin der beiden anderen Metzgers, der sich sogleich mitten im Spiel befand und einen ersten Schuss ins Toraus abgab (45.+1). Gegen Ende der (wegen einer Trinkpause dreiminütigen) Nachspielzeit war Simon Metzger nach einer Klärungsaktion von Niek Khazali und Johannes Campe wieder zur Stelle, aber der Gästekeeper war mit dem Fuß als Erster am Ball (45.+3). Der knappe Spielstand von 1:0 zur Pause war für Solln etwas zu wenig und für die Gäste fast schmeichelhaft.

Zum Seitenwechsel brachte Trainer Kleemann dieselbe Mannschaft wie vor der Pause. In der 48. Minute schnappte Keeper Bacak Alex Metzger das Spielgerät weg und brachte seine Mannschaft damit in Ballbesitz. Kurz darauf traf Everts auf Zuspiel des in der 37. Minute eingewechselten Keinz ins Tor, aber der Schiri hatte zuvor eine Abseitsstellung abgepfiffen. Etwas später blockte Seref Sözer einen Einwurf von Dragon und Sammy Schewe störte Kuttruff, so dass dieser ins Seitenaus spielte (49.). Bald danach startete Simon Metzger mit einer Balleroberung ein „Familienprojekt“, an dem auch Sammy Schewe mitwirkte. Der bediente Alex Metzger, der seinerseits für seinen Cousin vorlegte. Und endlich kam ein Sollner Pass an: Simon Metzger war schnell genug, um die Kugel zum 2:0 hinter der Linie unterzubringen. War zwar eher ein „Kullerball“, aber der ließ Keeper Bacak und Abwehrmann Boukari immerhin alt aussehen (50.).

Es war noch etwas früh, um davon zu sprechen, dass „der Sack zugemacht werden“ sollte, aber der eine oder andere Sollner Treffer mehr hätte zur Beruhigung aller beigetragen. In der folgenden Viertelstunde waren fast nur Angriffe der Platzherren zu notieren, (fast) nur in der 59. Minute war Johannes Campe in der Defensive gegen Dragon gefordert. Ansonsten kann bzw. muss die Autorin von zahlreichen schönen, aber erfolglosen Gelegenheiten für die Gastgeber berichten. Oberleitner schnappt Alex Metzger die Kugel weg und spielt einen Rückpass zum Keeper und Mucolli vereitelt Simon Metzgers Vorlage für Seref Sözer (52.), gleich darauf gehen die Platzherren durch Johannes Campe als Sieger aus einem wechselseitigen „Ballklauen“ hervor, Simon Metzger stürmt aufs Tor zu und schließt trotz (nicht geahndeten) Fouls an ihm ab. Keeper Bacak faustet Metzgers Ball ins Toraus und Niek Khazalis Eckball ins Feld, wo Benni Minov das Spielgerät zurückholt und Niek Khazali bedient, gegen den der Keeper klärt (54.). Simon Metzger setzt nochmals nach, aber Khazali scheitert erneut an Bacak (55.). Als Oberleitner den schnellen Seref Sözer außerhalb des Strafraums nur per Foul zu stoppen weiß (Gelb für Oberleitner), bietet sich eine feine Freistoß-Tormöglichkeit durch Niek Khazali auf Seref Sözer, doch Letzterer köpft knapp links vorbei (56.). Dann war die Sollner Chancenflut beendet, wenn auch nur fürs Erste.

Vor Ausführung eines Einwurfs in der 60. Minute brachte der Sollner Coach zwei frische Leute – Tristan Römpp für Benni Minov, der eine kleine Pause brauchte, und Alex Schrank für Alex Metzger, der eine Stunde lang viel gelaufen war. Die beiden „Neuen“ sollten helfen, den Vorsprung über die letzten 30 Minuten zu sichern. Zunächst aber nahmen die „Alten“ wieder Fahrt auf; Johannes Campe konnte nach einem Foul zum Glück weiterspielen. Nach der Freistoßsituation (Bausch diagonal auf S. Metzger/61.) hielt Keeper Bacak ohne Rücksicht auf seine Gesundheit gegen Seref Sözer und blieb verletzt liegen, konnte jedoch bald weiterspielen. Noch einmal wagten sich die Sollner nach vorn (Khazali/Schrank), doch Oberleitner klärte ins Seitenaus, während der Einwurf der Heimelf auch nicht wesentlich half (64.). Ein Abstoß der DJK Pasing leitete einen Angriff ein, den Solln nur vorübergehend klären konnte (Seitenaus). Boukaris Einwurf brachte den Ball über Keinz und wieder Boukari zu Everts, dessen Diagonalball Alex Schrank zwar per Kopf abwehren konnte, aber Oberleitner letztendlich einen Weitschuss ins Tor zum 2:1-Anschlusstreffer ermöglichte (65.).

Waren das jetzt die Pasinger, die man von früher stärker in Erinnerung hatte als sie in den letzten 64 Minuten agiert hatten? Das würde man im weiteren Spielverlauf noch sehen… Die Sollner mussten kurz nach dem Gegentreffer einen Schreckmoment wegstecken, als Schlussmann Maximilian Hassinger verletzt am Boden lag. Passenderweise pfiff der Unparteiische zur Trinkpause, so dass Hassinger etwas Zeit hatte, um sich aufzurappeln (67.). Nach einigen erfolglos gebliebenen Chancen auf beiden Seiten kamen wieder die Platzherren nach vorne. Ein Pasinger Abwehrspieler klärte Niek Khazalis Ball nach Quervorlage von Sammy Schewe ins Toraus, aber André Metzgers Eckball brachte seinen Mitspielern nicht das nötige Glück, denn Sammy Schewe schloss zu schwach ab, so dass der Torwart dazwischen gehen und Oberleitner einen Konter ermöglichen konnte. Diesen klärte jedoch Tristan Römpp stark ins Toraus. Dusel für Solln dann nach dem Eckball durch Neser und folgendem längerem Ballbesitz für Pasing, nach dem die Kugel im Toraus landete (75.).

Trainer Kleemann zog es nun vor, zwei Rückwechsel von Schlüsselspielern vorzunehmen anstatt die zwei verbleibenden Wechseloptionen zu ziehen. Marco Kornmesser, Dominik Kugler und Michi Schmid blieben also auf der Bank, während Benni Minov für Sammy Schewe zurückkam (76.) und dieser seinerseits Seref Sözer ablöste (81.). Dazwischen wurde es kurzzeitig gefährlich für Solln, doch zuerst klappte das diagonale Zuspiel von Oberleitner auf Pasalic nicht, und wenig später lenkte Maximilian Hassinger Kuttruffs Ball ins Toraus ab. Nach dem Eckball verfehlte Oberleitner den Kasten (79.). Es vergingen einige Minuten bis zu einer tollen Möglichkeit für Solln durch eine Zusammenarbeit von Benni Minov und Simon Metzger, die aber Keeper Bacak beendete, der nach anfänglichen Unsicherheiten zum „Turm in der Schlacht“ bei den Pasinger geworden war (86.).

Das Unglück nimmt vier Minuten später, also gegen Ende der regulären Spielzeit, seinen Lauf, als Evertz nach einem Kontakt mit Tristan Römpp fällt und schreit. Der verhängte Freistoß findet zu Keinz, der humorlos zum 2:2 ausgleicht (90.). Nicht zu glauben, dass das schon wieder passiert ist! Ein Weitschuss und ein Standard. Schon wieder zwei sicher geglaubte Punkte futsch, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Sollner Mannschaft ihre Fans in diesem Spiel über weite Strecken mit einem tollen Auftritt positiv überrascht hat. Zu einem Wunder in der Nachspielzeit kommt es freilich nicht mehr, wenngleich Johannes Campe nahe dran ist und Bacak zu einer Parade zwingt; Nachschuss und Eckball bringen nichts ein (90.+2). Auch zwei Minuten später ist es Campe, der erneut am Bacak scheitert (90.+2).

Es wäre so leicht gewesen, angesichts der 0:6-Erdrutschniederlage von Gräfelfing gegen München West den Rückstand auf einen Punkt schmelzen zu lassen; nun sind es immer noch 3 Punkte bei noch 9 zu vergebenden Zählern. Solln steht in der heißen Phase der Saison vor drei Partien gegen Vertreter aus dem „Oberhaus“. Am kommenden Sonntag sind die Jungs auf dem eigenen Platz Gäste des FC Fürstenried und vielleicht für eine Überraschung gut. Hoffentlich finden sich trotz der frühen Anstoßzeit um 11 Uhr zahlreiche Sollner Fans in der Sportanlage an der Herterichstraße ein!