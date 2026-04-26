TSV Solln verdaddelt knappe Führung - TSG Pasing gelingt noch das 3:3

In der Anfangsphase gab es einige wenige Gelegenheiten für die Gästeelf; die beste davon durch Alex Schrank, der nach Eckball von Niek Khazali über den Pasinger Kasten köpfte (4.). Etwas später brachte Dominik Kugler den Ball in den Besitz der Sollner, und Seref Sözer prüfte Keeper Groening mit seinem Abschluss (9./Eckball bringt nichts ein). Dann drehte wieder Dominik Kugler das Spiel und bediente Alex Metzger, dessen Schuss ins Toraus ging (10.). Anschließend konnte Keeper Maximilian Hassinger einen Ballverlust reparieren, indem er vor dem herannahenden Qaedi per Fuß klärte (11.). Wenige Minuten danach versuchte sich Marco Kornmesser, aber der Pasinger Torhüter blieb knapp Sieger (14.). Den nachfolgenden Konter der Gastgeber pariert Maximilian Hassinger noch, eine Balleroberung der Pasinger samt Diagonalschuss von Kapitän Koller ins linke Eck zum 1:0 kann er jedoch nicht verhindern (14.). Eine Erhöhung des Spielstandes kommt dank Hassinger aber fürs Erste nicht zustande (18./Eckball folgenlos).

So richtig können sie gegenwärtig bei der Erstvertretung des TSV Solln nicht zufrieden sein. Die Mannschaft hat es bis dato nicht geschafft, sich von ihren Abstiegssorgen zu befreien. Um wenigstens die Chance zu wahren, sich bis Saisonende über den „Strich“ zu hieven, führte für die Sollner eigentlich kein Weg an einem Sieg beim Tabellenletzten TSG Pasing vorbei. Im Hinspiel hatte es ja mit einem deutlichen 4:1 geklappt… Dumm nur, dass der Gegner seine Heimspiele üblicherweise am Samstag durchführt. Dadurch kam dem Sollner Coach wegen anderweitiger Verpflichtungen fast die ganze Abwehr abhanden (André Metzger, Luca Bausch, Alex Hassinger). Die Defensivleute, die als Ersatz vorgesehen waren (Anton Buergers, Michael Schmid), meldeten sich als Betroffene der momentan in Solln grassierenden Krankheitswelle ab. Auch Ersatztorwart Paul Kult und Stürmer Lejs Dedic sagten deswegen ab. Wenigstens eine gute Nachricht gab es: Kapitän und Innenverteidiger Basti Jell, der im Spiel gegen Neuhadern verletzt ausgewechselt werden musste, war doch einsatzfähig. Alex Schrank ersetzte Luca Bausch als zweiter Innenverteidiger. Als Außenverteidiger widmete Coach Hans Kleemann die beiden Allrounder Johannes Campe und Dominik Kugler um. Marco Kornmesser startete im Mittelfeld. Auf der (mit 5 Leuten immerhin komplett besetzten) Bank saßen ein paar „illustre Namen“, die hatten aber – mit Ausnahme von Kenan Kurt – alle irgendein „Wehwehchen“, welches einen Startelfeinsatz nicht erlaubte.

Kurz darauf wäre man schier an Seref Sözer verzweifelt (und er sicher auch an sich selbst), denn erst verstolperte er das Zuspiel von Dominik Kugler, dann schoss er nach Balleroberung von Benni Minov vorbei (38.). Hinten setzten sich die Sollner mit Erfolg gegen die Angriffsversuche der Platzherren zur Wehr, wenn auch auf Kosten einer gelben Karte für Johannes Campe (41.). Vor der Pause sollte natürlich unbedingt der Ausgleichstreffer fallen. Seref Sözer hatte einmal mehr Pech, als Keeper Groening per Fuß das für ihn, Sözer, gedachte Zuspiel von Luis Stephan klärte (43.). Besser lief es kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Niek Khazali holte einen zuvor abgewehrten Ball zurück und bediente Benni Minov, der den Ball mit einem fernsehreifen Hackentrick zum 1:1 im Kasten unterbrachte (44). Wenig später pfiff der Unparteiische eine streckenweise etwas „lahme“ erste Halbzeit ab.

Zwei Minuten später hätte die Gastmannschaft nach einer Einwurfsituation egalisieren können und müssen, aber Alex Metzger verstolperte (20.). So war sie weiterhin mit Verteidigen beschäftigt und musste zudem schauen, dass der Gegner aus einer nicht geahndeten Abseitsstellung (Quaedi) nichts macht; Alex Schrank bereinigte die Situation (30.). Auch Basti Jell setzte sich so gut wie möglich ein, bekam jedoch in der 35. Minute ein Handspiel gegen sich gepfiffen und sah gelb. Der Freistoß für Pasing brachte übrigens nichts ein. Nicht von Erfolg gekrönt war auch Kollers Schuss nach Quervorlage von Wirtgen; die Sollner Abwehr schaltete sich ein, so dass der Ball weit an Hassingers Kasten vorbei ging (37.). Nach dem anschließenden Eckball hielt Hassinger gegen Bäumel.

Nach der Pause kam der krankheitsbedingt leicht angeschlagene Sammy Schewe für Marco Kornmesser. In den folgenden Minuten erarbeiteten sich die Sollner Chance um Chance. Luis Stephan scheiterte am Torwart (46.), dann suchte sich Stephan nicht den geeignetsten Anspielpartner, so dass die Pasinger drehen konnten (48.). Gleich darauf entschied sich Alex Schrank für einen steilen Direktabschluss, der aber für Groening nicht wirklich eine Gefahr darstellte. Schrank hätte besser nochmals abgeben sollen (49.). Unmittelbar danach ließ der Keeper einen Ball von Innenverteidiger Basti Jell fallen, Alex Metzger stand in aussichtsreicher Position, aber Groening brachte noch den Fuß dazwischen und klärte ins Seitenaus (49.). Die folgenden Eckbälle von Niek Khazali waren allesamt zu kurz und fielen der gegnerischen Abwehr zum Opfer. Etwas länger und damit besser geriet dann der Eckball von Johannes Campe, den Benni Minov gut erwischte, aber über das Tor köpfte (53.).

Zwei Balleroberungen von Alex Metzger hintereinander – zuerst Fozin den Ball geklaut und ins Seitenaus geklärt, dann die Kugel nach Pasinger Einwurf zurückgeholt – leiteten den nächsten Torerfolg der Auswärtsmannschaft ein. Seref Sözer übernahm das Spielgerät und umkurvte den am Boden liegenden Keeper und mehrere Abwehrleute, die das Unheil vergeblich zu verhindern versuchten. Nervenstark schob Sözer zur 1:2-Führung für Solln ein (55.). Welch eine Genugtuung für den Torschützen nach all den verkorksten Möglichkeiten im Vorfeld! Wenige Minuten später verfehlte der kopfballstarke Defensivmann Alex Schrank nach Eckball von Sammy Schewe das Pasinger Gehäuse um Haaresbreite (58.). Gleich darauf wurde Alex Metzger von einem gegnerischen Abwehrspieler gestört und spielte den Ball ins Toraus (59.).

Nach einer reichlichen Stunde Spielzeit wurde Benni Minov von Tristan Römpp abgelöst, der seine Rückenprobleme mehr oder weniger überwunden hat. Für Alex Metzger kam dessen älterer Cousin Simon Metzger aufs Feld (63.). Die beiden Neuen verliehen der Partie schon bald ihre „Handschrift“. Römpp klärte einen Freistoß der Pasinger kraftvoll ins Seitenaus (65.), während Metzger mit einer Balleroberung beinahe für Sammy Schewe aufgelegt hätte, wäre nicht Schlussmann Groening mit dem Fuß dazwischengegangen (66.). Bald wackelte der knappe Sollner Vorsprung erheblich, doch Simon Metzger konnte einen Freistoß von Bäumel abwehren (65.), und eine zwingende Torgelegenheit der Gastgeber verpuffte, da der eingewechselte Athman den Ball verzog und ins Toraus spielte (67.).

Früher als geplant erfolgte die Rückeinwechslung von Benni Minov für Niek Khazali, der Schmerzen am Fuß hatte und eine Pause benötigte (68.). Einen weiteren Freistoß der Gastgeber überstanden die Sollner schadlos, weil Keeper Hassinger sicher gegen Bäumel hielt (70.). In der Folge tat die Auswärtself alles, um sich einen komfortableren Vorsprung zu erarbeiten. Simon Metzger nahm einen Einwurf von Dominik Kugler an und schoss aufs Tor, doch Geith klärte ins Toraus (72.), und Benni Minovs schönen Eckball faustete Keeper Groening ins Seitenaus (72.). Alex Schrank schloss nach Balleroberung ab, aber Groening war da (74). Ein ärgerlicher falscher Abseitspfiff gegen den schnellen Seref Sözer machte den nächsten Spielzug zunichte (74.). Nicht einverstanden war das Sollner Lager auch mit der Entscheidung des Schiedsrichters in einer Situation kurz danach, als ein Pasinger Benni Minov foulte und den Ball ins Toraus spielte. Es gab weder Freistoß noch Eckball.

Dann passierte, was man vor lauter Offensivbemühungen der Sollner schon hatte kommen sehen. Die Platzherren nutzten die weiter gewordenen Räume; der gerade erst in die Partie gestartete Lehner glich mit einem Sonntagsschuss zum 2:2 aus (76.). Die Antwort der Gäste stellte sich aber nur wenige Minuten später ein. Dominik Kugler führte einen traumhaft weiten Einwurf aus und Luis Stephan nahm den Ball an, der vorher noch an Simon Metzger vorbeigeflogen war, ohne dass dieser ihn berührt hätte, und schob zum 2:3 ein (79.). Nicht lange danach war für den eifrigen Dominik Kugler die Partie nach dem unsanften Kontakt mit einem eigenen Mann gelaufen; er musste für Kenan Kurt Platz machen (81.). Kurt fiel vor Allem mit einer schönen Balleroberung in der 84. Minute auf, die allerdings Keeper Groening im Feld klärte. Die wichtigste Aufgabe der Sollner wäre nun gewesen, ihren Vorsprung zu verwalten und den Ball weit vom eigenen Tor wegzuhalten. Dies gelang ihnen freilich nicht. Pasing hatte in der 85. Minute gefährlich in der Sollner Hälfte einen Einwurf; Özdemir nahm diesen an und traf zum erneuten Ausgleich. Es hieß nun 3:3. Das bedeutete gleichzeitig, dass Solln jetzt wieder zum Angreifen gezwungen war. Niek Khazali, der nach dem Gegentreffer wieder für Benni Minov ins Spiel gekommen war, schickte einen Weitschuss los, der jedoch für den Pasinger Torhüter kein Problem darstellte (86.). Auch Simon Metzger versuchte einen weiten Diagonalpass an den Mann zu bringen, aber Seref Sözer kam nicht mehr ran (87.). Etwas zu temperamentvoll ging Kenan Kurt gegen Lamanna zu Werke, so dass der Schiri Offensivfoul pfiff und Gelb zeigte (89.).

Es lief bereits die Nachspielzeit, als Niek Khazali mit seinem diagonalen Freistoß wegen eines Fouls an Alex Schrank zum Helden des Tages hätte werden können. Die Kugel knallte jedoch ans Kreuzeck, und Pasing konnte klärten (90.+2). Nachdem Keeper Hassinger einen zweiten Treffer von Lehner verhindert hatte (90.+3), hatte Solln tatsächlich noch eine letzte Gelegenheit durch einen Freistoß von Johannes Campe von der Seitenlinie aus (der unermüdliche Luis Stephan war gefoult worden), den ein heimischer Abwehrspieler mit viel Glück nicht ins eigene Netz, sondern ins Toraus lenkte (90.+4). Der anschließende Eckball brachte nichts ein, dann war eine Partie zu Ende, die die Gäste mit mehr Umsicht leicht hätten gewinnen können, aber aus der sie letztendlich nur einen Punkt mitnahmen. Kurios ist nebenbei bemerkt die Tatsache, dass Solln gegen beide Abstiegskandidaten TSG Pasing und FT Gern gleichlautend mit 3:3 vom Platz gegangen ist und damit sicher geglaubte 2x2=4 Punkte hat liegen lassen.

Während das Unentschieden für die TSG Pasing eher ein Achtungserfolg ist und man trotzdem weiterhin tief im Tabellenkeller festhängt, ist der Punkt für Solln vor allem angesichts des Spielverlaufs unbestritten zu wenig. Was dieser Punkt aber am Ende der Saison wert sein könnte, wird sich noch weisen. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist tatsächlich von 5 auf 4 Punkte geschrumpft, da Gräfelfing in Großhadern 0:3 verloren hat. Verloren ist für die Sollner noch nichts, wenngleich sie sich allmählich mit dem Gedanken an die Relegation anfreunden müssen. Es stehen noch vier Spieltage mit einem happigen Restprogramm aus (DJK Pasing und Löwen daheim, Fürstenried und Kosova auswärts). Doch Solln wäre nicht Solln, wenn nicht zuweilen die eine oder andere positive Überraschung passieren würde.