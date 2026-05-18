TSV Solln stellt sich nach 0:3 gegen 1860 III auf Relegation ein

Trainer Hans Kleemann baute seine Startelf gegenüber dem Spiel gegen Fürstenried etwas um. Lejs Dedic kam wieder einmal zum Einsatz, dazu spielte Tristan Römpp von Anfang an. Als Rechtsverteidiger begann Alex Schrank, während André Metzger (ebenso wie Bruder Alex und Cousin Simon) vorerst auf der Bank blieb. Diese wurde ergänzt durch Ersatztorwart Paul Kult, der vorher den Kasten der Zweiten sauber gehalten hatte, sowie Luca Bausch, Sammy Schewe und Anton Buergers.

Bis zum 24. Spieltag ist es der Sollner Erstvertretung nicht gelungen, sich aus den Relegationsrängen zu befreien. Das es damit auch nichts mehr werden würde, hat sich spätestens am Samstag des 25. Spieltags herausgestellt, denn Gräfelfing hat die TSG Pasing mit 6:1 „abgefertigt“ (wieso hat Solln dort nur einen Punkt geholt???). Auch Platz 11 war für Solln selbst bei einem Sieg nicht mehr erreichbar, da Neuried – fast schon sensationell – bei Alte Haide mit 4:1 die Oberhand behalten hatte. Unter diesen Eindrücken mussten sich die Sollner auf eigenem Platz der dritten Mannschaft des TSV 1860 München stellen, die sich im oberen Mittelfeld „tummelt“, aber mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun hat. Solln seinerseits hatte die Aufgabe, nicht auf einen günstigen Ausgang der Begegnung Kosova-Gern zu vertrauen, sondern aktiv etwas gegen den direkten Abstieg zu tun. À propos 1860 München: im Vorspiel hatte die vierte Mannschaft mit 0:4 eindeutig den Kürzeren gezogen gegen die zweite Mannschaft des TSV Solln, der wir herzlich zum geschafften Klassenerhalt gratulieren!

Aussichtsreich gestaltet sich ein Vorstoß der Gastgeber wenig später; Steilpass von Michi Schmid geht über Lejs Dedic zu Dominik Kugler, aber danach wird die unzureichende Abstimmung in der Sollner Offensive deutlich; Dominik Kuglers Pass erreicht Seref Sözer nicht und geht über die Linie ins Aus (18.). Von dem riskanten Umgang eines Löwen-Spielers mit Niek Khazalis Steilpass kann Solln nicht profitieren, denn Keeper Koskowski rettet die Situation (20.). In der Folge erarbeiten sich die Gäste mehr Spielanteile, aber mit der Zielsicherheit ist es noch nicht so weit her; zudem sind die heimischen Abwehrspieler und ihr Keeper stets zur Stelle. Nach einem Foul von Dominik Kugler tritt Kapitän Price zum Freistoß an, aber Kapitän Basti Jell köpft den Ball ins Toraus; anschließend hat Keeper Hassinger den Eckball in sicheren Händen (26.).

Bereits kurz nach Anpfiff hat Lejs Dedic eine Gelegenheit, doch Keeper Koskowski geht mit dem Fuß dazwischen (3.). Wenig später beendet Boubacar einen längeren Ballbesitz der Gastgeber (zuletzt Dedic/5.). Ein Abschluss von Tristan Römpp landet im Toraus (7.). Der tolle Schuss von Benni Minov wird von einem Abwehrspieler der Löwen ins Toraus abgelenkt (14.). Der Eckball bringt nichts ein, aber Solln ist sofort wieder in Ballbesitz; schließlich geht der Ball von Basti Jells Hacke neben das Tor. Ein paar Minuten darauf halten die Gastgeber das Spielgerät nach einem Einwurf in ihren Reihen. Johannes Campe lässt einen recht guten, weiten Schuss los, der jedoch für den Löwen-Schlussmann eine lösbare Aufgabe darstellt (16.). Inzwischen haben sich die Gäste warmgespielt und greifen ihrerseits an. Die Sollner Hintermannschaft kann nicht endgültig klären, aber der Schütze verfehlt das Tor. Einen Konter von 1860 können die Sollner unschädlich machen (Schrank zu Hassinger/17.).

Wie sehr den Sollner Angreifern die nötige Ruhe für einen erfolgreichen Abschluss abgeht, zeigt die Situation in der 28. Minute: Lejs Dedic legt passgenau vor, aber Seref Sözers Schuss geht weit über das gegnerische Gehäuse. Auf der Gegenseite pariert Maximilian Hassinger einen Ball von Krischel (30.). Auch Boubacar beißt sich am Sollner Torhüter die Zähne aus (34.). Die folgende Angriffswelle der Löwen können die Platzherren jeweils durchbrechen. Alex Schrank köpft sowohl Boubacars Einwurf als auch den Ball von Leon Schleich weg. Anschließend wirft Boubacar wieder ein, aber Alex Schrank sichert den Ball endgültig und köpft ihn zu Lejs Dedic. Dieser wiederum wir von Boubacar gefoult, aber der Freistoß verpufft (36.). Im Anschluss daran ist die Heimelf dicht an einem Treffer. Basti Jell nimmt Boubacar die Kugel ab, diese erreicht Niek Khazali, der diagonal zu Dominik Kugler passt. Auch Letzterer setzt einen diagonalen Schuss ab, aber der Ball geht ins Toraus (38.).

Gleich darauf hatten die Gäste nach einer äußerst umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters eine heiße Gelegenheit, um in Führung zu gehen. Was war passiert? Innenverteidiger Michi Schmid hatte den Ball an die Hand bekommen, jedoch von seinem eigenen Körper aus, also gemäß Richtlinie eigentlich nicht strafwürdig. Außerdem hatte sich das Ganze im Strafraum abgespielt. Aber: der Unparteiische verlegte die Situation außerhalb des Strafraums und gab Freistoß (aber keine Karte). Leon Schleich tat aber den Sollnern den Gefallen, den Freistoß über Hassingers Kasten zu jagen (40.). Nicht lange danach drehten die Sechzger die Spielrichtung, aber mehrere Abwehrleute der Heimmannschaft konnten klären. In der Schlussphase der ersten Halbzeit gefielen die Gastgeber mit ein paar schönen Aktionen, denen allerdings der letzte Schliff fehlte. So legte Niek Khazali toll für Dominik Kugler auf, doch der wurde wieder allein gelassen und schloss daher selbst ab (Ball geht ins Toraus/43.). Unmittelbar danach wurde deutlich, dass Alex Schrank seine Stärken woanders als beim Torabschluss hat: nach schönem Zuspiel von Seref Sözer bombte Schrank den Ball über den Fangzaun (44.). Die kurze Nachspielzeit verlief ohne Veränderungen im Spielstand. Die Sollner Fans hatten eine ordentliche erste Halbzeit ihrer Mannschaft gesehen, aber positive Überraschungen waren ausgeblieben.

Zur zweiten Hälfte wechselten die Löwen dreifach, während Hans Kleemann seine Sollner zunächst in unveränderter Aufstellung antreten ließ. Die eingespielte Hintermannschaft hatte es schon bald mit Angriffen der Gäste zu tun. Johannes Campe klärte nach Einwurf von Schloßer ins Toraus, und Leon Schleichs Eckball konnte geklärt werden. Gröschel versuchte zwar, den Ball zurückzuholen, aber Benni Minov köpfte ihn umsichtig zu Keeper Hassinger (47.). Etwas später konnte Tristan Römpp ein Zuspiel von Schloßer auf den eingewechselten Scheel nicht unterbinden, aber Basti Jell klärte schließlich (51.). Eine Blitzreaktion zeigte gleich danach Maximilian Hassinger, der Schloßers Ball ins Toraus köpfte (Eckball folgenlos/52.). Auf der anderen Seite strengten sich die Gastgeber an, um endlich einen Treffer zu landen. Nach schöner Balleroberung von Tristan Römpp und Niek Khazali beabsichtigte Benni Minov, weit für Dominik Kugler vorzulegen, aber Gröschel schritt ein. Auch eine erneute Sollner Balleroberung war nicht von langer Dauer, zog allerdings einen Eckball nach sich. Diese führte Niek Khazali erst nach einer Behandlungspause wegen Verletzung von Leon Schleich aus (Krischel kam für ihn zurück/54.); die Löwen-Abwehr klärte zunächst gegen Tristan Römpp, und im Nachschuss traf Lejs Dedic nur ins Toraus.

Unmittelbar danach wechselte Trainer Kleemann doppelt in der Offensive; Simon Metzger kam für Tristan Römpp und Sammy Schewe ersetzte Lejs Dedic (54.). Eine Tormöglichkeit unter Beteiligung von Sammy Schewe als Vorbereiter brachte nichts ein, denn Seref Sözer scheiterte erst an Kapitän Price und schoss im Anschluss ins Toraus (57.). Mehr Glück hatten kurz darauf die Gäste, als der bis dahin so sichere Maximilian Hassinger Schlömers Ball nach hinten faustete, wo leider kein Sollner Abwehrkollege wartete, sondern der eingewechselte Julian Schleich, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob (58.). Und so waren die Sollner einmal mehr trotz guter Leistung in Rückstand geraten. Ihre Bemühungen um den sofortigen Ausgleich misslangen. Wie so oft wehrte Keeper Koskowski Benni Minovs Weitschuss vor dem herbeieilenden Seref Sözer ab, und gleich danach verfehlte Johannes Campes Pass den Adressaten Seref Sözer (60.).

Fürs Erste versäumten es andererseits die Löwen, ihre Führung auszubauen. Eberts Freistoß nach Foul von Basti Jell geriet schwach, so dass der zurückgefallene Sammy Schewe den Ball kontrollieren konnte (63.). Ein Konter des wieder im Spiel befindlichen Leon Schleich wurde von Basti Jell geklärt; den anschließenden Eckball von Ebert köpfte Alex Schrank weg (64.). Drei Minuten später zog der Sollner Coach seine verbleibenden Wechseloptionen. Alex Metzger lief für Dominik Kugler auf, sein Bruder André ersetzte Johannes Campe und Luca Bausch nahm 1:1 die Innenverteidigerposition von Michi Schmid ein (67./Ersatztorwart Paul Kult und Verteidiger Anton Buergers kamen nicht mehr zum Einsatz). Gleich danach waren die Gastgeber durch einen Freistoß nach Foul an Basti Jell (Gelb für Krischel/67.) in Ballbesitz. Aus diesem entwickelte sich über mehrere Stationen eine brandheiße Torgelegenheit, doch man konnte kaum mitzählen, wie viele Sollner Spieler den Ball nicht im Netz unterbrachten, sondern jeweils an der Löwen-Abwehr scheiterten. Zuletzt versuchte es Niek Khazali aus einiger Entfernung im Nachschuss, doch der Ball ging daneben (69.). Der schöne Spielzug von Sammy Schewe über Alex Metzger zu Simon Metzger hätte mehr verdient gehabt als von Keeper Koskowski unterbunden zu werden (70.).

Wenige Minuten darauf zog Innenverteidiger Luca Bausch ab, der eine mächtige Schusskraft besitzt, nicht aber die nötige Präzision (72.). Dann brachte Sammy Schewe die Löwen-Hintermannschaft gehörig ins Schwitzen. Erst wehrte der Keeper ab, dann klärte Schlömer ins Toraus. Anschließend an Niek Khazalis Eckball klärte Krischel gegen Luca Bausch ins Seitenaus. Durch den Einwurf blieb die Heimelf über zahlreiche Stationen in Ballbesitz, und sogar der aufgerückte Basti Jell beteiligte sich an der Offensive. Als er jedoch gelegt wurde und der Pfiff des Unparteiischen unerklärlicherweise ausblieb, war hinten alles offen, was Krischel für einen Konter zum 0:2 ohne Chance für Keeper Hassinger ausnutzte (74.). Gleich nach dem Anstoß durch Solln drehte Schloßer die Spielrichtung; die Abseitsstellung von Krischel wurde nicht gepfiffen, aber Alex Schrank konnte klären. Unmittelbar darauf stand Maximilian Hassinger im Fokus: erst klärte er per Fuß gegen Krischel nach Zuspiel von Julian Schleich, dann parierte er den Weitschuss eines anderen Löwen-Spielers (76.).

Die Sollner ließen die Gegner erst einmal nicht weiter davonziehen, wenngleich Lettenbauer einen gefährlichen Schuss ins Toraus abgab (81). Vorher hatte ein tolles Doppelpassspiel zwischen André Metzger und Sammy Schewe knapp nicht funktioniert; Keeper Koskowski war lachender Dritter (80.). Pures Pech hatte etwas später Sammy Schewe, der nach Zuspiel von Niek Khazali nur die Latte traf. Simon Metzger holte den Ball zurück, verfehlte aber das Gehäuse (83.). In Minute 85 und 90 musste Hans Kleemann zwei Rückwechsel wegen (hoffentlich leichterer) Verletzungen vornehmen: Johannes Campe kam für Alex Schrank, während Michi Schmid Basti Jell ersetzte (Benni Minov übernahm für die Schlussphase die Kapitänsbinde). Nach Schmids Einwechslung führte André Metzger einen Eckball aus, in dessen Folge Sammy Schewe das Kunststück fertigbrachte, zum zweiten Mal die Latte zu treffen. So stand er statt mit einem Doppelpack mit leeren Händen da.

Auch mit seinem Eckball nach Klärung von Gröschel gegen Simon Metzger hatte Sammy Schewe kein Glück, denn die Löwen starteten einen Konter. Diesen konnte Benni Minov zwar drehen, aber da weder das Foul an André Metzger noch das an Johannes Campe geahndet wurde, konnten die Gäste ungehindert ihr Ding zu Ende spielen und gleichsam als Kopie des 0:2 durch den eingewechselten Scheel noch zum 0:3 kommen (90.+3). So gingen die Sollner einmal mehr als Verlierer mit Null Punkten und Null eigenen Toren vom Platz. Die Geschichte dieser Partie zeigt andererseits aber auch, dass das Resultat die Heimmannschaft in einem viel schlechteren Licht dastehen lässt als es in der Realität des Spielverlaufs war.

Der positivste Aspekt des vorletzten Spieltags aus Sollner Sicht ist das 4:4-Remis der FT Gern beim FC Kosova, welches bedeutet, dass Solln bei 4 Punkten Abstand nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen kann. Die Sollner müssen ihrerseits am letzten Spieltag beim längst als Aufsteiger feststehenden FC Kosova antreten. Im Hinblick auf die beiden nicht mehr zu vermeidenden Relegationsspiele gegen den Tabellenzweiten aus Kreisklasse 3 oder 4 ist das Abschlussspiel bei Kosova (nach der Pfingstpause) am Samstag 30. Mai zwar für Solln zwar ergebnistechnisch bedeutungslos, aber als Vorbereitung umso wichtiger.