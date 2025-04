TSV Solln scheitert erneut an FT Gern – Gäste nutzen Geschenke zum 0:3

Gute Nachrichten kamen von Benni Minov, der nach überstandener Krankheit für die Startelf zur Verfügung stand. Tristan Römpp blieb zunächst auf der Bank; ebenso Sebi Henrici, an dessen Stelle Dominik Kugler begann. Nachdem auch Kapitän Stefan Gerhard von Anfang an mitmachen konnte, blieb zudem André Metzger zunächst draußen. Der Sollner Trainer hatte genügend Spieler und konnte daher Chris Gerhard an die unter Spielermangel leidende zweite Mannschaft abordnen (Gratulation zum 2:1-Sieg gegen den FC Mainaustraße!).

Der verdiente 1:0-Sieg von TSV Solln I gegen den MTV München vor der Osterpause dürfte die Spieler beflügelt haben; so könnte man jedenfalls meinen. Erneut traten die Sollner auf eigenem Platz an. Als Gäste erwarteten sie die ziemlich angezählte FT Gern, die nach dem letzten Spieltag zusammen mit dem FC Fürstenried das Tabellenende bildete. Zum Punktekonto der Gerner hatte Solln in der Hinrunde im Oktober beigetragen, als Gern das Heimspiel mit 3:1 gewann. Die Heimelf tat gut daran, es dieses Mal besser zu machen und einen weiteren Baustein in Sachen vorzeitiger Klassenerhalt zu basteln, nicht zuletzt im Hinblick auf das anspruchsvolle Restprogramm. Es war jedenfalls ein Bilderbuchtag mit schönstem Wetter, und das Stadion durfte erstmals in der Rückrunde bespielt werden.

In der Anfangsphase gab es zwar ein paar Versuche seitens der Gastgeber, darunter einen Direktschuss von Alex Hassinger, den aber Gästekeeper Bove ohne Probleme halten konnte (3.). Sein Counterpart auf Sollner Seite, Fabian Greindl, bekam einen Schuss von Poschenrieder (3.) und einen Freistoß von Janker (6.) unter Kontrolle. Allmählich kamen die Platzherren zu mehr Chancen, aber es hätte mehr gebraucht, um die gut sortierte Gerner Abwehr samt Keeper Bove ernsthaft zu gefährden (Weitschuss Jell gehalten/9.; Pass von Sözer knapp vor Paintner gehalten/10.; Bove vor Sözer am Ball/12.; Kopfball von Gerhard nach Ecke von Minov gehalten/13.). Am ehesten konnte man die Gelegenheit(en) in der 16. Minute als aussichtsreich bezeichnen, als Simunovic gegen Stefan Gerhard nach schöner Vorarbeit von Basti Jell ins Toraus klärte und anschließend Fabio Bove Benni Minovs Eckball ebenfalls ins Toraus lenkte. Allerdings geriet Seref Sözers folgender Eckball zu weit.

Der unmittelbar darauffolgende Angriff der Sollner war nicht mehr als ein Strohfeuer; Alex Hassingers Querpass nach mehreren Stationen fand keinen Abnehmer, so dass Krenn ohne weiteres klären konnte (33.). Aus ihrem Einwurf zogen die Sollner keinen Nutzen; die Gäste machten hingegen weiter Druck. Ein Freistoß nach Foul von Kugler an Ladwig brachte den Durchbruch für die Gäste. Drath hielt seinen Kopf in einen Freistoß von Listl und traf zum 0:1 (36.). Bald darauf hatten die Gastgeber die Gelegenheit zum Ausgleich (ebenfalls durch Freistoß nach Foul von Janker an Alex Hassinger). Benni Minov schoss von rechts, und vor Boves Kasten entstand ein Kuddelmuddel, aus dem die Gäste den Ball entfernten. Weder der weiter hinten befindliche Lucas Paintner noch Alex Hassinger vermochten die erneute Chance zu nutzen; schließlich klärte Drath ins Seitenaus (38.). Auch Lucas Painter (verfehlt Kuglers Zuspiel/42.) und Lejs Dedic (Querpass ins Toraus/43.) blieben glücklos. Hellwach hingegen war der Gerner Soller. Ihm war nicht entgangen, dass Schlussmann Greindl einen Ball nicht festgehalten und die Abwehr nicht mehr hatte beispringen können; Soller traf ungehindert in das unbewachte linke Eck zum 0:2 für die Gäste (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätten die Platzherren mit etwas Glück den Anschlusstreffer erzielen können, aber nach Balleroberung von Stefan Gerhard klärte der starke Gästekeeper Bove gegen Lejs Dedic ins Toraus, und den Eckball von Benni Minov köpfte der Sollner Kapitän über das Gehäuse (45.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war zu spüren, dass die Platzherren Besseres abzuliefern versprochen hatten als den etwas blutleeren Auftritt der ersten 45 Minuten. In der 48. Minute baute Luca Bausch einen schönen Spielzug auf, der den Ball über Dominik Kugler, Seref Sözer und Lucas Paintner zu Alex Hassinger führte, aber Kapitän Stefan Gerhard kam nicht mehr an den Ball, denn wie so oft war Keeper Bove zuerst am Ball. Bald darauf verfehlte Lejs Dedic den Kasten (50.). Noch zwingender erschien die Situation 3 Minuten später; gegen Benni Minov klärte jedoch ein Gerner Abwehrspieler per Kopf und Bove hatte Dominik Kuglers Nachschuss sicher. Neue Hoffnung keimte mit der Einwechslung von Tristan Römpp und Sebi Henrici für Lucas Paintner und Dominik Kugler (55.). Tatsächlich meldete sich Römpp schon bald „zu Wort“, schoss aber drüber (57.). Nachdem auch noch André Metzger für Johannes Campe von der Bank gekommen war (59.), ging sogar Innenverteidiger Luca Bausch mit nach vorn. Er setzte nach, als die Gerner Abwehr gerade gegen Seref Sözer geklärt hatte, zielte mit seinem Drehschuss allerdings links vorbei (61.).

Man glaubt es kaum, aber eine knappe Viertelstunde lang stürmten nahezu ausschließlich die Gastgeber; zumindest für eine Egalisierung des Spielstands hätten ihre Chancen locker gereicht. Natürlich konnten sich die Gäste auf Grund ihres beruhigenden Vorsprungs aufs Verteidigen konzentrieren, und ihr Klassemann im Tor ließ über die gesamte Spielzeit keinen Deut nach. Die Sollner gaben sich alle Mühe, es fehlte ihnen an diesem Tag aber schlichtweg das Glück. Mittelfeldmann Benni Minov drehte gegen den kurz zuvor eingewechselten Hähnel und spielte den Ball weiter zu Sebi Henrici, dessen Pass Seref Sözer nur ins Toraus verlängern konnte (62.). Etwas später klärte die Defensive gegen Tristan Römpp ins Toraus; Seref Sözers Eckball verpuffte (64.). Einen Erfolg des eingewechselten Duos André Metzger und Tristan Römpp verhinderte besagter Fabio Bove, der sich rechtzeitig des Spielgeräts bemächtigte (67.). Der Gegenangriff der Gerner endete in einer Abseitsstellung von Soller (67.). Vor der Ausführung des Freistoßes durch Basti Jell nahm Coach Matias Blasenbreu den vierten Wechsel vor, nämlich Alex Schrank für Benni Minov (68.).

Motiviert, aber unpräzise agierte André Metzger wenig später, indem er den von Sebi Henrici erhaltenen Ball über den Kasten bombte (69.). Nicht einmal eine Minute danach war es wieder Bove, der vor Seref Sözer per Fuß abwehrte. Gleich darauf wurde der fleißige Alex Hassinger von seinem Gegenspieler gelegt, und abermals eröffnete sich eine vielversprechende Gelegenheit. André Metzger führte den Freistoß von rechts aus; Keeper Bove benötigte all sein Können, um Tristan Römpps Kopfball ins Toraus abzulenken (Metzgers kurze Ecke wirkungslos/70.). Schon besser sah Metzgers nächster Eckball aus. Der wurde aber per Kopf abgewehrt, ebenso der Nachschuss von Lejs Dedic. Die Chance war noch da, bis Kapitän Stefan Gerhard übers Tor schoss (72.). Die nächste Möglichkeit leitete Luca Bausch ein und Stefan Gerhard leitete den Ball weiter, dann kam der Pfiff gegen Sebi Henrici, vermutlich wegen eines Offensivfouls (73.).

Nahezu unbemerkt kam die FT Gern wieder nach vorne. Alex Hassinger beging ein Foul an Soller; Janker verlängerte den Freistoß ins Toraus. Angeblich war vorher noch ein Sollner am Ball gewesen; jedenfalls gab es Ecke. Alex Hassinger entschärfte zunächst Sollers Eckball per Kopf, bevor er den Nachschuss des eingewechselten Nau ins Seitenaus klärte (75.). Daraufhin war Hassinger jedoch restlos ausgepumpt und machte für Marco Kornmesser Platz (76.). Danach verhinderten die beiden Torhüter einen Treffer des jeweiligen Gegners. Bove hielt Jells Diagonalpass vor Dedic (76.), und Greindl wehrte gegen Hähnel per Fuß ab (77.). Dann fanden weder Seref Sözer für die Gastgeber noch Merlin Soller bei der Auswärtsmannschaft den Weg ins Ziel (78.). Noch war aus Sicht der Heimmannschaft noch etwas Zeit, um wenigstens einen Punkt in der Hand zu haben. Zunächst musste Basti Jell den unterbliebenen Abseitspfiff gegen den noch nicht lange auf dem Feld befindlichen Sallioglu ausbügeln, woraufhin André Metzger gefoult wurde. Durch den Freistoß bewegte sich der Ball eine Weile in den Reihen der Sollner, und zum Abschluss setzte Tristan Römpp an, scheiterte aber „selbstredend“ an Fabio Bove (80.). Im Gegenzug marschierte Sallioglu auf den Sollner Schlussmann Fabian Greindl zu, der (weil außerhalb des Strafraums) den Ball nur mit der Brust blocken konnte. Es war ein Leichtes für Sallioglu, den zu kurz abgewehrten Ball wieder zu erreichen und zu Gerns drittem Treffer im nunmehr leeren Sollner Kasten unterzubringen (80.). Dies bedeutete gleichzeitig den Endstand von 0:3. Für Solln war nicht einmal mehr Ergebniskosmetik drin; Henricis Kopfballchance nach gutem Zuspiel von Metzger ging vorbei (89.). Vorher hatte es Henrici mit der „Brechstange“ versucht und Gelb wegen eines Offensivfouls gesehen (86.). Schiri Pongratz pfiff die Partie überpünktlich ab und machte damit einem für die Sollner und besonders Keeper Fabian Greindl sprichwörtlich grausamen Spiel ein Ende. Es bleibt nur, die Ereignisse unter „shit happens“ abzulegen und sich an bessere Tage zu erinnern. Gern hingegen ist auf Abstiegsrelegationsplatz 10 geklettert und kann wieder Hoffnung schöpfen.

Am kommenden Sonntag wird Solln erneut auf eigenem Platz antreten. Zu Gast ist aktuelle Tabellenschlusslicht ESV München, der zuletzt gegen den FC Fürstenried mit 0:2 den Kürzeren gezogen hat und sich mit Sicherheit gegen den Abstieg stemmen möchte. Es sei daran erinnert, dass das Hinspiel im Oktober ebenfalls direkt nach dem Match in Gern stattfand – und in einer 1:5-Erdrutschniederlage für Solln mündete, was im Hinblick auf den Sollner Klassenerhalt auf keinen Fall erneut passieren darf.