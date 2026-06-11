TSV Solln muss mit zwei Gegentoren ins Rückspiel gegen München-Ost

Von Anfang an ging es von beiden Seiten temperamentvoll zur Sache. Bald erarbeiteten sich die Sollner ihre ersten Chancen. Johannes Campe verzog nach Balleroberung von Tristan Römpp und Zuspiel von Seref Sözer, so dass der Ball rechts vorbei ging (9.). Gleich darauf sah man eine schöne Balleroberung von André Metzger per Hacke zu Tristan Römpp, der weiter zu Niek Khazali spielte, doch dann klärte die heimische Abwehr ins Toraus. Den Eckball von Benni Minov nahm der aufgerückte Basti Jell per Kopf an, aber er traf das Ziel nicht (10.). Auch Seref Sözer hatte kurz danach kein Schussglück (11.). Ein paar Minuten später beklagte das Sollner Lager die großzügige Spielleitung von Schiri Kaminski, der ein Foul an Tristan Römpp in aussichtsreicher Position in Strafraumnähe nicht geahndet hatte (15.).

Lange hatten die Sollner warten müssen, bis ihr Relegationsgegner feststand und die Termine für die beiden Spiele feststand. Am Mittwochabend ging es also auf fremdem Platz gegen den TSV München-Ost. Ein kleiner Vorteil der späten Ansetzung des Spiels war vielleicht die Möglichkeit zur Regeneration, wenn auch nicht alle rechtzeitig fit waren. So mussten die Abwehrleute Alex Schrank und Anton Buergers passen, der jüngste der Hassinger-Brüder, Chris, ist langzeitverletzt und auch bei Stürmer Luis Stephan war an einen Einsatz nicht zu denken. Dennoch schien der verfügbare Kader stark genug, um den Gegner aus der Kreisklasse 4 packen zu können.

Eine Gemeinschaftsarbeit der beiden Innenverteidiger – Basti Jell zum aufgerückten Luca Bausch – scheiterte ebenfalls an Keeper Laebus (25.). Ein toller Angriff von Mittelfeldmann Benni Minov wurde ins Seitenaus geklärt, und nach dem Einwurf für Solln übernahmen die Hausherren wieder den Ball. Die sich daraus ergebende Ballstafette beendete Basti Jell eindrucksvoll gegen Miklautsch (27.). Jell war es auch, der den Ball sicher zu Keeper Hassinger bugsierte, nachdem Weinstock Tristan Römpp das Spielgerät abgenommen hatte (30.). Auch keinen Schaden anrichten konnten zwei Freistöße der Gastgeber (34./35.), so dass Solln wieder weitgehend das Heft übernahm, selbst wenn Ost immer wieder die Spielrichtung drehte. In dieser Disziplin tat sich aber auch der Sollner Verteidiger Alex Hassinger hervor, wie z.B. gegen Todorovic (38.), worauf dessen Mitspieler ins Seitenaus klärten. Nach Alex Hassingers Einwurf flankte Niek Khazali zu Seref Sözer, der den Ball mit dem Kopf annahm. Er landete allerdings einen Aufsetzer in einem derart ungünstigen Winkel, dass der Ball über das Tor ging (38.).

Auf der anderen Seite erwiesen sich die Gästespieler als sicher. Einen Angriff der Gastgeber bremste André Metzger, bevor Keeper Maximilian Hassinger per Fuß abwehrte (16.). Dann setzten sich Luca Bausch und Alex Hassinger durch (ein Einwurf von Ost landete vor Oppitz im Toraus/17.). In der Folge ergab sich eine Serie von Gelegenheiten für die Auswärtself. Gegen Sammy Schewe nach toller Balleroberung von Seref Sözer und Weiterleitung durch Johannes Campe hielt der ausgezeichnete Schlussmann Laebus (18.). Auch Kapitän Basti Jell glänzte wiederholt durch Ballgewinne, wie in der 20. Minute, als er Seref Sözer bediente, der sich wiederum gegen Biddle behauptete. Nur war die Abwehr von Ost zur Stelle. Den nachfolgenden Eckball von Niek Khazali konnte Sözer aber nicht verwerten, weil er am Kasten vorbeizog. Unmittelbar darauf hielt Laebus gegen Khazali. Auch eine erfolgreiche Klärungsaktion durch Sammy Schewe und Niek Khazali brachte nicht den gewünschten Effekt, da Laebus vor Sözer per Fuß klärte (22.). Eine Parade von Laebus verhinderte einen Torerfolg von Niek Khazali und dessen Eckball geriet zu weit (Seitenaus/23.).

Wie so vieles vorher blieb auch das Foul von Weinstock an Basti Jell ungeahndet, so dass der Angriff von Ost weiterlief. Auf Keeper Hassinger war jedoch Verlass (41.). Freilich stand auch dessen Counterpart im Tor von München-Ost, Lukas Laebus, Hassinger in nichts nach. Laebus sorgte dafür, dass Tristan Römpp nicht an Sammy Schewes Zuspiel kam. Im Gegenzug ging der Ball von Aldama Hübner zu Weinstock, dessen Diagonalpass Torhüter Hassinger mit Hilfe von Innenverteidiger Jell sicher hatte (42.). Nicht belohnen konnte sich der starke Benni Minov, gegen den erst die Abwehr ins Seitenaus klärte und dessen Querpass dann Keeper Laebus abfing (43.). Ein Angriff der Hausherren wurde sozusagen im Keim erstickt, weil zunächst Benni Minov einen Freistoß entschärfte und Luca Bausch endgültig den Ball blockte (44.). Den letzten Versuch vor der Pause durch Duschl klärte Benni Minov ins Seitenaus; der Einwurf wurde wegen des pünktlichen Pfiffs nicht mehr ausgeführt (45.).

Zum Seitenwechsel traten die Sollner in unveränderter Aufstellung an, während bei Ost Klonowski für Oppitz aufs Feld kam. Von der sich sogleich anspinnenden Großoffensive der Gäste erwarteten sich die Fans Einiges, aber die Hoffnung erfüllte sich nicht. Tristan Römpp erreichte das Zuspiel von Sammy Schewe nicht (46.), und Benni Minov setzte nach Zuspiel von Niek Khazali einen Flachschuss äußerst knapp rechts neben den Pfosten (47.). Dass danach Sammy Schewe zwei Mal scheiterte (zuletzt an Pollak), passte ins Bild (47.). Einen offensiven Mehrwert bot Abwehrmann Alex Hassinger, doch Keeper Laebus fuhr die Fäuste aus (49.). Laebus war es auch, der ein erfolgreiches Zuspiel von Niek Khazali zu Seref Sözer an der Strafraumgrenze verhinderte (51.). Einmal mehr gab es keinen Freistoß, als Tristan Römpp beim Versuch der Ballannahme (von Bausch) zu Boden ging; allerdings konnten erst Niek Khazali und anschließend Luca Bausch die Angriffe der Gastgeber abwehren (52.).

Wenig später klingelte es im Sollner Kasten, aber beim Treffer von Todorovic auf Zuspiel von Miklautsch hatte eine Abseitsstellung vorgelegen (53.). So ging es mit Angriffen seitens der Gäste weiter. Einen Querpass von André Metzger auf Benni Minov klärte die heimische Abwehr ins Toraus. Aus dem folgenden Eckball ergab sich ein Gegenangriff von Ost, den André Metzger und Maximilian Hassinger jedoch beendeten (56.). Einen Freistoß von Benni Minov wegen Handspiels wehrten die Gastgeber ab, aber der nimmermüde Minov holte sich die Kugel zurück und schickte einen Diagonalball los, der allerdings im Toraus landete. Den nachfolgenden Angriff des eingewechselten Klonowski klärte Luca Bausch ins Seitenaus (58.). Eine vielversprechende Aktion von Sammy Schewe und Seref Sözer beendete Keeper Laebus per Fuß (60.), und auch Niek Khazali scheiterte an Laebus (61.).

Angesichts der Tatsache, dass bei ihnen immer noch die Null stand, witterten die heimischen Akteure „Morgenluft“. Freilich hatten die Sollner diverse Mittel, um die Angriffe von München-Ost einzubremsen. Obwohl Verteidiger Alex Hassinger schon ein paar Mal zu Boden gegangen war, agierte er weiterhin äußerst effektiv. Erst drehte er einen Abstoß (61.), und dann nahm er Pollak den Ball ab; den Rest erledigte Benni Minov gegen Pollak (62.). Als Ost Einwurf hatte und so wieder in Ballbesitz kam, musste Maximilian Hassinger gegen Todorovic sein ganzes Können zeigen (62.). Selbiges gelang aber auch Laebus auf der anderen Seite bei Sammy Schewes Querschuss (63.). Erneut glücklos war Kapitän Basti Jell mit seinem Kopfball nach Benni Minovs Ecke (64.). Glück hatten die Sollner dagegen wenig später, als der Unparteiische eine durchaus elfmeterwürdige Szene im Strafraum übersah und weiterspielen ließ (65.).

Erst dann beorderte der an der Seitenlinie Verantwortliche, Jan Krakow, seine ersten Einwechselspieler aufs Feld; Simon Metzger kam für Seref Sözer (66.), während sein Cousin Alex Metzger Benni Minov ersetzte (67.). Es waren aber vorerst die Gastgeber, die Druck aufbauten. Alex Hassinger musste gegen Duschl im Strafraum klären, und sein Bruder Maximilian im Sollner Tor entschärfte den Nachschuss per Parade (68.). Auch gegen Weinstock blieb Maximilian Hassinger Sieger (Fußabwehr/69.). Als Luca Bausch einen Einwurf drehte, war auch Laebus mit dem Fuß am Ball (69.). Endlich, sagten die Fans, wurde eines der zahlreichen Fouls an Tristan Römpp geahndet. Es gab Gelb für Weinstock und Freistoß (70.). Niek Khazalis Freistoß setzte einen schönen Angriff über Sammy Schewe zu Simon Metzger und Tristan Römpp in Gang; Letzterer traf per Flachschuss leider nur rechts am Tor vorbei. Trotzdem durften die Akteure den Applaus der Ersatzspieler und Betreuer an der Seitenlinie sowie der Fans entgegennehmen (71.).

Der danach für Aldama Hübner eingewechselte Markmüller (72.) sollte – zum Leidwesen der Gäste – später noch von sich reden machen. Während bei Solln Tristan Römpp weiterspielen konnte, obwohl er einmal mehr zu Boden gegangen war (74.), brauchte Alex Hassinger nach seinem starken Auftritt wegen Krämpfen erst mal eine Pause und ging unter Beifall vom Feld. Für ihn kam der einzige verfügbare Abwehrmann, Michael Schmid, von der Bank (75). Danach gab es wegen der vorausgegangenen Verletzungen Schiriball zu Ost, dessen Ballbesitz die Sollner Abwehr jeweils nur kurz unterbrechen konnte. Schließlich hielt Keeper Hassinger den Ball in der Drehung, wobei er mit seinem Gegenspieler zusammenprallte. Sein Ersatzmann Paul Kult machte sich schnell warm, musste aber nicht ran (77.). Schlimmer stand es wenig später um Niek Khazali, der nach einem Foul verletzt aufgeben musste. Der inzwischen erholte Benni Minov kam zurück; Khazalis Diagnose steht noch aus (80.).

Nicht profitieren konnten Sammy Schewe und seine Sollner von einer riskanten Rückgabe von Kapitän Kerschbaum, die Keeper Laebus gerade noch erreichte (81.). Andererseits hatten die Gäste reichlich Dusel, als Prömm aus spitzem Winkel das Tor verfehlte (82.). Die folgenden guten Ansätze der Gäste (Simon Metzger auf Cousin Alex Metzger und Sammy Schewe nach Dribbling zu André Metzger) waren nicht von Erfolg gekrönt (83.). Vor der Ausführung eines Freistoßes nach Sollner Offensivfoul wurde erst einmal gewechselt. Jetzt verließ auch Tristan Römpp den Platz für den „alten Hasen“ Tobi Steger, der der Ersten für das wichtige Spiel seine Zusage gegeben hatte. Außerdem kam Alex Hassinger für André Metzger wieder (84.).

Der dann von Prömm getretene diagonale Freistoß stellte für Maximilian Hassinger im Tor der Gäste noch kein größeres Problem dar; er konnte den Ball ins Toraus parieren. Hassinger wehrte anschließend auch den Eckball ab, aber Biddle traf im Nachschuss ungehindert zum 1:0 (85.). Besonders bitter für Solln war die Tatsache, dass Maximilian Hassinger vorher attackiert worden und daher handlungsunfähig war – und der Treffer dennoch anerkannt wurde. Das einzig Positive an der Situation war, dass Hassinger nicht aufgeben musste. Es kam für die Gäste freilich noch bitterer. Aus einem Sollner Ballverlust kreierten die Platzherren in der 1. Minute der Nachspielzeit eine erfolgreiche Torchance; der eingewechselte Markmüller traf gegen den chancenlosen Maximilian Hassinger zum 2:0. Die Bemühungen der Sollner um den Anschlusstreffer in den verbleibenden Minuten brachten nichts ein.

Wieder einmal gehen starke Sollner als Verlierer vom Platz. Anstelle eines akzeptablen torlosen Remis nimmt der TSV Solln nun zwei späte Gegentreffer im Gepäck mit ins Rückspiel (Sonntag 15 Uhr in Solln). Es wird also ein größeres Wunder brauchen, damit Solln die Klasse halten kann. Dafür brauchen die Jungs natürlich wieder die lautstarke Unterstützung der Fans. Hoffentlich sind auch die zahlreichen angeschlagenen Spieler rechtzeitig wieder fit.