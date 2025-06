TSV Solln holt 3:3-Unentschieden gegen SV München-West

Am vergangenen Sonntag hatten sich die Hoffnungen der Sollner Erstvertretung auf einen Punkt bei der DJK Pasing wenige Minuten vor Spielschluss zerschlagen. Auf Grund der Niederlage des FC Bosna i Hercegovina beim SV München West hatte Solln den Klassenerhalt ohne Umweg über die Relegation dennoch bereits sicher. So konnten die Jungs in dem letzten Saisonspiel zu Hause gegen den SV München West befreit aufspielen. Zu feiern gab es schon vor Spielbeginn etwas, nämlich den Aufstieg der zweiten Mannschaft als Meister der A-Klasse 3 in die Kreisklasse. Herzliche Gratulation! Darüber hinaus hat die dritte Mannschaft mit ihrem siegreichen letzten Spiel einen respektablen dritten Platz in der B-Klasse 4 erreicht und kann sich für die kommende Saison Hoffnungen auf mehr machen.

Für die Platzherren begann die Partie mit einer „kalten Dusche“. Nein, nicht das Wetter. Das präsentierte sich recht ordentlich… Tim Baur nahm einen Eckball an und brachte die Kugel aus kurzer Distanz im Sollner Tor unter; der SV München West führte also früh mit 0:1 (2.). Lange liefen die Sollner dem Rückstand hinterher und waren chancenmäßig ziemlich im Hintertreffen, so dass sie sogar froh sein mussten, nur mit einem Tor zurückzuliegen. Eigene Chancen ließen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Es bedurfte eines Freistoßes nach Foul an Lejs Dedic, um die Gastgeber ins Spiel zu bringen. André Metzger trat von der linken Seite an, und Tristan Römpp verlängerte ins lange Eck zum 1:1-Ausgleichstreffer (29.). Lange konnten sich die Sollner jedoch nicht an der gelungenen Aktion freuen, denn bereits 3 Minuten später stellte Lorenz Weber per Weitschuss den alten Torabstand wieder her; es hieß 1:2 (32.). Zum Glück für Solln fehlte es den Gästen an einer gewissen Präzision im Abschluss, sonst wäre der Spielstand zur Pause noch deutlicher ausgefallen. So hatte Nizeyimana einen Weitschuss am Kasten vorbei gesetzt (35.), und Chris Gerhard nahm Balthasar Auspurg einen Ball mit dem Kopf ab (35.). Tristan Römpp klärte einen Eckball von Pompei-Fragasso, bevor Schröpfer das Tor verfehlte (39.). Um ein Haar hätte Pompei-Fragassos Freistoß nach Foul von Henrici an Ahmad sein Ziel gefunden, aber eben nur beinahe (45.). So gingen die Sollner mit einem durchaus noch einholbaren Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf tatsächlich häufiger in der Nähe des gegnerischen Tors zu sehen. Lejs Dedic setzte sich eifrig ein, allerdings zuweilen mit „unlauteren“ Mitteln. So wurde ein aussichtsreicher Angriff vom Schiri wegen Offensivfouls unterbunden (46.). In der 50. Minute trat André Metzger einen seiner zahlreichen Freistöße, scheiterte jedoch an einer Kopfabwehr der Gästedefensive. Cousin Simon Metzger holte den Ball zurück, schoss jedoch drüber (51.). Ein paar Minuten später schickte der Unparteiische Lejs Dedic für 10 Minuten auf die Bank, da er im Kampf um den Ball Marcel Schröpfer heftiger als erlaubt attackiert hatte (54.). Mitten in die Unterzahlsituation platzte Balthasar Auspurg mit seinem Treffer zum 1:3 nach Einwurf von Schröpfer (57.). Wenig später riss sich B. Auspurg los und prüfte den Sollner Keeper Maximilian „Hasso“ Hassinger; Letzterer schlug sich mit Bravour und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen ins Toraus (Eckball samt Nachschuss folgenlos/62.). Die Zeitstrafe von Lejs Dedic dauerte noch an, als sich Sollns Coach Matias Blasenbreu zu einem Doppelwechsel entschloss: Dominik Kugler kam für Simon Metzger, und Alex Schrank ersetzte Chris Gerhard (63.). Kurz danach setzte sich Johannes Campe gegen den mittlerweile eingewechselten Töpfer durch und leitete den Ball weiter zu Sebi Henrici. Der passte zu Seref Sözer, der sich wieder einmal in die Torschützenliste eintrug und auf 2:3 verkürzte (64.).