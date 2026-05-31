TSV Solln hinterlässt guten Eindruck beim FC Kosova – trotz Niederlage

Gleich in der ersten Minute heizte Dominik Kugler nach Zuspiel von Sammy Schewe dem kosovarischen Torhüter Buqinca ordentlich ein, der den Ball ins Toraus lenkte (Khazalis Eckball per Kopf geklärt). Wenig später zog Dominik Kugler ab, aber Buqinca konnte halten (4.). Einen Eckball der Hausherren konnte der starke Michi Schmid drehen, aber der heimische Keeper war vor Dominik Kugler mit dem Fuß am Ball (6.). Auch gegen Michi Schmid parierte Buqinca, dieses Mal per Faust, und hielt auch den Nachschuss (11.). Weniger Glück hatte Paul Kult im Kasten der Sollner, denn Johannes Campe hatte zwar Nebihus Diagonalball per Kopf abwehren können, doch Shakiri war im Nachschuss erfolgreich (1:0/12.). Danach sorgten Benni Minov (klärt Freistoß/14.) und Paul Kult (Fußabwehr gegen Ademi/19.) dafür, dass die Gastgeber vorerst nicht weiter davonzogen. Bald darauf zeigte Innenverteidiger Anton Buergers, dass er auf den Punkt fit war. Er eroberte den Ball und spielte zu Benni Minov, der wiederum für Dominik Kugler auflegte. Dessen 1:1-Ausgleichstreffer konnten die Kosovaren nicht verhindern (21.). Bis dahin hatte Dominik Kugler sich allerdings derart verausgabt, dass er fürs Erste für Kenan Kurt Platz machte (24.).

Nach dem spielfreien Pfingstwochenende hatte die erste Garnitur des TSV Solln die letzte reguläre Partie der Saison auswärts beim bereits als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger feststehenden FC Kosova zu bestreiten. Fest stand ja auch schon, dass die Sollner auf Abstiegsrelegationsplatz 12 festsitzen und unabhängig vom Ergebnis des Spiels gegen Kosova für den Klassenerhalt den Umweg über die Relegation nehmen müssen. So war das Spiel im Wesentlichen als Vorbereitung auf die beiden anstehenden Relegationspartien in der kommenden Woche zu sehen. Dumm nur, dass die Pfingsturlaubszeit ein Riesenloch in den Mannschaftskader gerissen hatte. Zudem befand sich auch Trainer Hans Kleemann im längst geplanten Familienurlaub. Er wurde von Fußballabteilungsleiter Jan Krakow und Torwarttrainer Berni Herrlitz vertreten. Die Beiden mussten feststellen, dass sie gerade einmal 14 Mann zur Verfügung hatten – und das bei der herrschenden Hitze. Zu den drei Ersatzleuten gehörte neben Marco Kornmesser und Kenan Kurt Stammtorwart Maximilian Hassinger, der der Rarität eines Kurzeinsatzes als Feldspieler entgegen sah, sofern Ersatzkeeper Paul Kult planmäßig die 90 Minuten würde durchspielen können. Im Übrigen war klar, dass man sich mit mehreren Rückwechseln würde behelfen müssen.

Leider gelang es den Gästen nicht, sofort nachzulegen; einen Einwurf von André Metzger spielte Verteidiger Rrustemi zu seinem Keeper (33.). Auf der anderen Seite klärte Kapitän Basti Jell einen Ball von Shkodran Uka vor einem potenziellen Abnehmer (34.). Ein Schuss von Sammy Schewe ins Toraus bedeutete dann Ballbesitz für die Hausherren. Buqincas Abstoß erreichte Krasniqi, dann ging der Ball über Ademi zu Shkodran Uka, dessen „Banane“ ins linke obere Eck einschlug. So hieß es 2:2, und nichts war es – Spoiler! - mit einer sensationellen Pausenführung des TSV Solln (35.).

Sollns Schlussmann Paul Kult agierte im Wesentlichen souverän. Ohne Mühe hielt er einen steilen Schuss von Aliji (23.), hatte aber kurz darauf etwas Glück, als Rrustemi einen Nachschuss ins Toraus setzte (27.). Gegen Ademi hielt Kult dann wieder sicher (28.). Auch das Zuspiel von Aliji auf Ademi verhinderte Kult (29.). Um ein Haar hätte sich Paul Kult mit einem weiten Abstoß als Torvorbereiter für Sammy Schewe in die Statistik eingetragen, wenn nicht sein Counterpart Buqinca dazwischengegangen wäre (30.). Dass sich Beharrlichkeit auszahlt, bewiesen die Sollner gleich darauf. Buqinca konnte zwar Sammy Schewes Ball noch abwehren, aber Kenan Kurt holte das Spielgerät zurück, und es war Urlaubsrückkehrer Alex Hassinger, der seine Offensivambitionen mit einem Treffer zur 1:2-Führung krönte (31.). Durch diesen eher unerwarteten Spielstand kehrte der Humor in das Sollner Lager ein, so dass man über einen (folgenlosen) Ballverlust von Johannes Campe sogar lachen konnte (32.).

Die verbleibenden 10 Minuten plus Nachspielzeit (wegen Trinkpause) gestalteten sich allerdings keineswegs langweilig. Johannes Campes Schuss wurde ins Toraus abgewehrt, und an Niek Khazalis Eckball ging ein kosovarischer Abwehrmann mit dem Kopf hin, worauf Benni Minov seinen Nachschuss über den Kasten setzte (37.). Gegenüber wehrte Paul Kult einen Ball von Ademi toll ins Toraus ab, und die Situation nach dem Eckball konnte schließlich Niek Khazali gegen Nebihu bereinigen (38.). Glück hatten die Gäste aber unmittelbar darauf, als Krasniqi nur die Latte traf und Benni Minov gegen Ademi klären konnte (39.). Danach kam es zu einer Reihe von Sollner Gelegenheiten, die allesamt nichts einbrachten. In der Schlussphase war wieder Kosova am Drücker. Alex Hassinger spielte einen Freistoßball von Uka zu Paul Kult (44.). Ein weiterer Freistoß nach Foul von Michi Schmid, mittig von Ademi getreten, prallte an der Mauer ab (45.). Vor dem Pausenpfiff sah Michi Schmid noch Gelb. Er hatte sich nichts Schwerwiegendes erlaubt, eher eine Summe von Kleinigkeiten auf Grund seiner nie nachlassenden aktiven Spielweise.

Zum Wiederanpfiff gab es je einen Wechsel auf beiden Seiten. Bei Solln lief Marco Kornmesser anstelle von Johannes Campe auf, während bei der Heimelf nunmehr Ylli Govori für Granit Buqinca das Tor hütete – ein alter Bekannter, der bis zur Winterpause kurzzeitig für den TSV Solln gespielt hatte. Die Partie gestaltete sich nun über weite Strecken etwas langsamer, was sicher nicht zuletzt an der immer noch herrschenden Hitze lag. Paul Kults Parade gegen Shakiri in der 54. Minute war sozusagen ein Highlight, das seiner Mannschaft wieder einen gewissen Auftrieb gab; jedenfalls wurden die Chancen der Gästeelf wieder mehr. Aliji unterband das Zuspiel von Niek Khazali auf Michi Schmid (55.), dann glänzte Marco Kornmesser mit einer schönen Balleroberung gegen Krasniqi – nur verfehlte sein Schuss den gegnerischen Kasten (55.). Nach Balleroberung durch Sammy Schewe und André Metzger hielten die Sollner das Spielgerät eine Weile in ihren Reihen, bis Nebihu ins Toraus klärte (66.). Daraufhin setzten die Sollner die kosovarische Hintermannschaft gehörig unter Druck. Der eingewechselte Abwehrmann Haxhaj köpfte Niek Khazalis Eckball weg, und Sammy Schewes Nachschuss lenkte Keeper Govori ins Toraus. Bei der folgenden Ecke von Niek Khazali musste Govori seine Fäuste einsetzen, doch Kenan Kurt brachte die Kugel zurück, bevor Rrustemi endgültig klärte (57.). Schnell gelangte das Spielgerät auf die andere Seite, wo Paul Kult unkontrolliert eine Fußabwehr durchführte. Marco Kornmesser sorgte dafür, dass Uka keinen Schaden anrichten konnte, indem er den Ball zu André Metzger spielte (57.).

Nachdem Niek Khazali von Kapitän Sherifi gestört worden war und deshalb den Ball ins Toraus gespielt hatte (59.), waren dann im Wesentlichen die Gastgeber spielbestimmend. Die Attacke von Ademi bei einer Abwehraktion im Feld überstand Keeper Paul Kult zum Glück ohne größere Schäden; so blieb es bei dem Wechselplan für Maximilian Hassinger als Feldspieler (65.). Zunächst kamen jedoch Johannes Campe und Dominik Kugler zurück, während der ausgepumpte Benni Minov und der von Blasen am Fuß geplagte Alex Hassinger auf der Bank Platz nahmen (68.). Den notwendigen Wechsel im System bei den Gästen machten sich offenbar die Kosovaren zunutze. In der 72. Minute passte Aliji nach längerer Ballbesitzphase seiner Elf quer zu Ademi, der weitgehend ungestört zur 3:2-Führung einschob. Den sofortigen Ausgleich verpassten die Gäste, da Keeper Govori nach dem Anstoß den Steilpass von Michi Schmid vor Dominik Kugler abfing. Insgesamt beklagte Jan Krakow den Mangel an Torabschlüssen in der zweiten Halbzeit bis zu dem Zeitpunkt.

Eine Viertelstunde vor dem regulären Spielende musste Innenverteidiger Anton Buergers wegen Krämpfen aufgeben. Kurzzeitig kehrte Benni Minov an seiner Stelle aufs Feld zurück, weil Maximilian Hassinger noch nicht warm war (75.). Danach konnten die Sollner ihren Ballbesitz jeweils nicht durchbringen (Rrustemi blockt gegen Schewe, Shakiri dreht gegen Metzger/76.). Die Hausherren machten es besser. Der Weitschuss von Haxhaj ging zwar ins Toraus, aber dann holte derselbe Spieler die Kugel zurück. Rrustemi blieb Sieger gegen André Metzger, und dann brauchte es nur noch Ukas Querpass, um Doppelpacker Ademi das 4:2 zu ermöglichen (78.). Erst danach löste Maximilian Hassinger Benni Minov ab (79.).

Wie die Sollner die Schlussphase gestalteten, verdient großes Lob. In der 81. Minute setzte sich André Metzger gegen Keeper Govori durch und bereitete das 4:3 durch Sammy Schewe vor. Die Hoffnung auf ein mögliches Unentschieden machte jedoch im Gegenzug Verteidiger Nebihu mit einem frechen Weitschuss zum 5:3 zunichte; Keeper Kult war ein wenig zu weit weg vom Kasten gewesen und daher chancenlos (82.). Der Heimelf reichte das Ergebnis, und so hatten die Gäste zumindest die Gelegenheit, noch ein positives Bild abzugeben. Marco Kornmesser hatte freilich nicht das Glück wie zuvor der Schütze des 2:2-Ausgleichstreffers in der 1. Halbzeit; Kornmessers „Banane“ ging knapp am linken Eck vorbei (83.). Niek Khazali schoss diagonal ins Toraus (85.), während Kapitän Sherifi Maximilian Hassingers für Dominik Kugler gedachte Vorlage zu seinem Keeper spielte (86.). Unmittelbar danach wurde das Doppelpassspiel zwischen André Metzger und Marco Kornmesser ins Toraus geklärt, und Michi Schmid hätte mit einem tollen Kopfball nach Sammy Schewes Ecke beinahe getroffen, aber halt nur beinahe (86.). Selbst Maximilian Hassinger versuchte, seiner ungewohnten Rolle als Stürmer gerecht zu werden; er gab nach Vorarbeit von Sammy Schewe einen guten Schuss über das Tor ab (88.). Eine vom Sollner Lager als Foul an Basti Jell gesehene Aktion sah der Schiri anders; es gab nur Eckball (Khazali geklärt, Nachschuss Campe gehalten /89.). Die letzten Versuche von Dominik Kugler und Sammy Schewe brachten dann nichts mehr ein.

Eine echte Überraschung ist zwar ausgeblieben und das Resultat spricht eindeutig für den Sieger FC Kosova, aber die Sollner haben tatsächlich eines ihrer besten Spiele in der Saison abgeliefert. Bei einem scheinbar aussichtslosen Rückstand nochmals so zurückzukommen – alle Achtung! Auf keiner Position fehlte es an unbedingtem Einsatzwillen – keine schlechte Voraussetzung für die anstehenden Relegationsspiele (voraussichtlich gegen SV Untermenzing II oder SpVgg Thalkirchen) am 2.6. oder 3.6. auswärts um 18:30 und am 6.6. oder 7.6. zu Hause um 14:30, für die die Mannschaft für einen Erfolg zwecks Klassenverbleib einerseits auf einen umfangreicheren Kader und andererseits auf die Unterstützung durch eine zahlreiche Fangemeinde hofft. Bei Fertigstellung dieses Berichts waren die offiziellen Relegationstermine übrigens noch nicht veröffentlicht. Bitte beachtet/beachten Sie deshalb die Ankündigung auf den BFV- oder FuPa-Seiten.