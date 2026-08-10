TSV Solln glänzt in Rd. 1 des Toto-Pokals mit Torfestival bei Sentilo

Die erste Mannschaft des TSV Solln hat nach dem gerade noch verhinderten Abstieg aus der Kreisliga quasi eine „Runderneuerung“ erfahren. Auf zahlreiche Spieler wird man zur neuen Saison verzichten müssen. So hat Luca Bausch wegen seiner anstrengenden Facharztausbildung sein Karriereende verkündet, Sammy Schewe ist nach Baierbrunn gewechselt und Keeper Maximilian „Hasso“ Hassinger spielt künftig für die dritte Mannschaft, während dessen Bruder Alex Hassinger eine Pause mit offenem Ende einlegt. Die Liste der Abgänge aus der Ersten ist damit freilich keineswegs vollständig.
Während der Probetrainings nach der Sommerpause unter dem neuen Trainer Guido Licastro (bisher TSV Solln Damen) wurden etliche Spieler aus der Zweiten mit teilweise langjähriger Erfahrung „befördert“. Roman Hof, Paolo Lamanna und Jeremy Rösch sind ganz neu bei der Ersten, aber wohlbekannt im Verein; Artin Mirkamrani hat früher schon gelegentlich für die Erste gespielt. Auch der junge portugiesische Student Antonio Araujo kam über die Zweite zur Ersten. Aus der A-Jugend stammt Ersatzkeeper Lukas Zoia, der wegen der Abwesenheit des neuen Stammkeepers Paul Kult die drei Partien der Vorbereitungsrunde bestritten hat. Einen „richtigen“ Neuzugang dürfen wir begrüßen, nämlich Leon Schubert aus der Region Nürnberg.
Für die erste Runde des Toto-Pokals wurde dem TSV Solln der SV Sentilo-Blumenau aus der A-Klasse zugelost; demzufolge fand die Begegnung auf dessen Platz statt. Obwohl wegen der Urlaubszeit nicht alle Mann an Bord sein konnten (z.B. Fabig, Minov, Römpp) hatte Trainer Licastro sogar mehr Spieler zur Verfügung als er insgesamt einsetzen konnte (das war in der Vergangenheit schon mal schlechter!). Und die Startelf legte standesgemäß früh los. Einen sauberen Querpass von Alex Schrank nahm Paolo Lamanna bereits in der 3. Minute an und brachte Solln mit 0:1 in Führung. Danach folgten einige vergebene Gelegenheiten der Gäste, aber auch die Heimelf suchte einen Torerfolg, was Johannes Campe (6. gegen Alhamo) und etwas später Keeper Lukas Zoia (9.) verhinderten.
„Erst“ in der 15. Minute konnten die Sollner auf 0:2 erhöhen. Johannes Campe holte einen von Keeper Savintsev abgewehrten Ball ab, hatte aber sichtlich Mühe, diesen am Fuß zu halten. Letztlich konnte er doch erfolgreich auf Paolo Lamanna passen, der erneut „einlochte“. Mit den wenigen Torgelegenheiten von Sentilo wurde die aufmerksame Sollner Hintermannschaft fertig, zudem setzte Basic einen mittigen Freistoß links neben den Kasten (18.). Es dauerte eine weitere Viertelstunde, bis die Auswärtself wieder jubeln durfte: Nach Zuspiel von Dominik Kugler behauptete Johannes Campe den Ball und trug diesen gleichsam zum 0:3 ins Tor (30.). Im Gegenzug wurde ein Angriff der Gastgeber ins Toraus geklärt; Alex Schrank entschärfte Feskos Eckball (31.). Nicht jede Aktion der Sollner gelang – bei diesem Spielstand weniger schlimm. Hauptsache, hinten stand die Null. Lukas Zoia parierte einen Konter (35.), während Niek Khazali einen solchen unschädlich machte, indem er den Ball zu seinem Keeper spielte (37.). Gleich darauf bereitete Antonio Araujo das zweite Tor von Johannes Campe vor (0:4/37.). Eine Minute später hätte Niek Khazali den Ball beinahe erneut ins Netz befördert, wäre nicht Scarpelli aus der Sicht der Heimmannschaft goldrichtig auf der Linie gestanden (38.). Ein weiterer Sollner Treffer nach Freistoß von Antonio Araujo zählte wegen Abseitsstellung von Alex Schrank nicht (41.). So blieb es zur Pause beim Stand von 0:4.
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit verletzte sich der starke Paolo Lamanna, aber der notwendige Wechsel wurde erst zu Beginn der zweiten Hälfte im Rahmen einer größeren Umbildung vorgenommen. Es blieben auch Dominik Kugler und Alex Schrank draußen sowie Keeper Lukas Zoia, damit Stammtorwart Paul Kult nach der verpassten Vorbereitung wenigstens die Erfahrung einer Halbzeit mit in die weitere Saison nehmen konnte. Zusätzlich liefen Chris Hassinger (der einzig Verbliebene der „Großfamilie“), Roman Hof und Leon Schubert auf. Trotz weiterhin drückender Überlegenheit ergab sich längere Zeit keine Änderung im Spielstand bei den Sollnern. Die heimische Defensive und Keeper Savintsev schienen sich besser auf den Gegner eingestellt zu haben. So schnappte sich Savintsev den Ball von Alex Metzger, bevor Niek Khazali ihn erreichen konnte (50.). Eine Minute später klärte ein Abwehrspieler den Schuss des aufgerückten Chris Hassinger ins Toraus (51./Ecke bringt nichts ein). Mit den Fäusten machte Savintsev einen Sollner Eckball unschädlich (59.).
Kurz darauf kam als letzter Ersatzspieler noch Jeremy Rösch anstelle von André Metzger in die Partie. Artin Mirkamrani musste als Sechster dieses Mal noch in die Röhre schauen, denn der ausnahmsweise Torwartwechsel zählte ja mit zu den fünf möglichen Wechseln. Nach einer wohl nicht zuletzt hitzebedingten ruhigeren Phase bastelten die Gäste wieder verstärkt an einer Resultaterhöhung. Nach Zuspiel von Niek Khazali traf Leon Schubert knapp neben den rechten Pfosten (62.). Wenig später wurde Dominik Kugler für Alex Metzger rückeingewechselt (65.) und präsentierte sich bald danach mit einem starken Drehschuss, den allerdings der Sentilo-Schlussmann abwehrte, worauf die Hintermannschaft ins Seitenaus klärte (68.). Der Einwurf von Jeremy Rösch leitete das erste Tor nach der Pause ein. Leon Schubert passte quer und Johannes Campe machte mit dem 0:5 einen Hattrick perfekt (wenn auch wegen der dazwischen liegenden Pause keinen ganz sauberen/68). Daraufhin ordnete Schiri Kechagias eine Trinkpause an, nach deren Ende man gar nicht so schnell schauen konnte, wie Niek Khazali den Gegnern das Spielgerät mopste und im Alleingang auf 0:6 erhöhte (71.). Die Anerkennung eines Treffers kurz darauf blieb Khazali freilich wegen Abseitsstellung versagt (72.).
Eine Viertelstunde vor Schluss drehten die Platzherren tatsächlich auf und forderten die Sollner Defensive. Michi Schmid klärte den Querpass von Römer, doch Sentilo blieb in Ballbesitz. Kapitän Basti Jell störte Alhamo entscheidend, so dass dieser nur ins Toraus traf (75.). Dann durften diese beiden eifrigen Sollner Abwehrspieler Feierabend machen; Alex Schrank und André Metzger kamen zurück (77.). Alex Schrank stoppte sogleich in Zusammenarbeit mit Keeper Paul Kult einen Konterangriff des eingewechselten Kaabiya Makalo (80.). Dann durfte auch der Dreifachtorschütze Johannes Campe auf die Bank; Alex Metzger bestritt die letzten gut 10 Spielminuten. Sehr zur Freude des (wegen der beiden zeitversetzt stattfindenden Testspiele der dritten und zweiten Mannschaft leider sehr überschaubaren) Sollner Fanlagers schnürte Niek Khazali doch noch einen späten Doppelpack, indem er eine von Leon Schubert ausgehende und über Antonio Araujo weitergeleitete Ballstafette zum 0:7-Endstand nutzte (82.). Dem SV Sentilo-Blumenau gelang nicht einmal mehr der Ehrentreffer, da Paul Kult einen steilen Schuss von Basic per Fuß abwehren konnte (81.) und derselbe Spieler kurz vor Abpfiff den Ball weit über das Sollner Gehäuse drosch (89.).
Wohl wissend, dass in nächster Zukunft stärkere Gegner drohen, konnten die Gäste mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Alle Neulinge haben (soweit eingesetzt) voll eingeschlagen und Trainer Licastros Pflichtspieldebüt ist rundum gelungen. Sogar von dem nervigen Problem mit dem sich temperaturbedingt auflösenden Kunstrasen haben unsere Jungs sich nicht ausbremsen lassen. Die ansehnliche Leistung der Mannschaft steigert die Vorfreude auf die zweite Pokalrunden am kommenden Wochenende, wobei Gegner und Termin im Laufe der Woche bekanntgegeben werden.