TSV Solln glänzt in Rd. 1 des Toto-Pokals mit Torfestival bei Sentilo von Eva Ankenbauer · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die erste Mannschaft des TSV Solln hat nach dem gerade noch verhinderten Abstieg aus der Kreisliga quasi eine „Runderneuerung“ erfahren. Auf zahlreiche Spieler wird man zur neuen Saison verzichten müssen. So hat Luca Bausch wegen seiner anstrengenden Facharztausbildung sein Karriereende verkündet, Sammy Schewe ist nach Baierbrunn gewechselt und Keeper Maximilian „Hasso“ Hassinger spielt künftig für die dritte Mannschaft, während dessen Bruder Alex Hassinger eine Pause mit offenem Ende einlegt. Die Liste der Abgänge aus der Ersten ist damit freilich keineswegs vollständig. Während der Probetrainings nach der Sommerpause unter dem neuen Trainer Guido Licastro (bisher TSV Solln Damen) wurden etliche Spieler aus der Zweiten mit teilweise langjähriger Erfahrung „befördert“. Roman Hof, Paolo Lamanna und Jeremy Rösch sind ganz neu bei der Ersten, aber wohlbekannt im Verein; Artin Mirkamrani hat früher schon gelegentlich für die Erste gespielt. Auch der junge portugiesische Student Antonio Araujo kam über die Zweite zur Ersten. Aus der A-Jugend stammt Ersatzkeeper Lukas Zoia, der wegen der Abwesenheit des neuen Stammkeepers Paul Kult die drei Partien der Vorbereitungsrunde bestritten hat. Einen „richtigen“ Neuzugang dürfen wir begrüßen, nämlich Leon Schubert aus der Region Nürnberg.

Für die erste Runde des Toto-Pokals wurde dem TSV Solln der SV Sentilo-Blumenau aus der A-Klasse zugelost; demzufolge fand die Begegnung auf dessen Platz statt. Obwohl wegen der Urlaubszeit nicht alle Mann an Bord sein konnten (z.B. Fabig, Minov, Römpp) hatte Trainer Licastro sogar mehr Spieler zur Verfügung als er insgesamt einsetzen konnte (das war in der Vergangenheit schon mal schlechter!). Und die Startelf legte standesgemäß früh los. Einen sauberen Querpass von Alex Schrank nahm Paolo Lamanna bereits in der 3. Minute an und brachte Solln mit 0:1 in Führung. Danach folgten einige vergebene Gelegenheiten der Gäste, aber auch die Heimelf suchte einen Torerfolg, was Johannes Campe (6. gegen Alhamo) und etwas später Keeper Lukas Zoia (9.) verhinderten. „Erst“ in der 15. Minute konnten die Sollner auf 0:2 erhöhen. Johannes Campe holte einen von Keeper Savintsev abgewehrten Ball ab, hatte aber sichtlich Mühe, diesen am Fuß zu halten. Letztlich konnte er doch erfolgreich auf Paolo Lamanna passen, der erneut „einlochte“. Mit den wenigen Torgelegenheiten von Sentilo wurde die aufmerksame Sollner Hintermannschaft fertig, zudem setzte Basic einen mittigen Freistoß links neben den Kasten (18.). Es dauerte eine weitere Viertelstunde, bis die Auswärtself wieder jubeln durfte: Nach Zuspiel von Dominik Kugler behauptete Johannes Campe den Ball und trug diesen gleichsam zum 0:3 ins Tor (30.). Im Gegenzug wurde ein Angriff der Gastgeber ins Toraus geklärt; Alex Schrank entschärfte Feskos Eckball (31.). Nicht jede Aktion der Sollner gelang – bei diesem Spielstand weniger schlimm. Hauptsache, hinten stand die Null. Lukas Zoia parierte einen Konter (35.), während Niek Khazali einen solchen unschädlich machte, indem er den Ball zu seinem Keeper spielte (37.). Gleich darauf bereitete Antonio Araujo das zweite Tor von Johannes Campe vor (0:4/37.). Eine Minute später hätte Niek Khazali den Ball beinahe erneut ins Netz befördert, wäre nicht Scarpelli aus der Sicht der Heimmannschaft goldrichtig auf der Linie gestanden (38.). Ein weiterer Sollner Treffer nach Freistoß von Antonio Araujo zählte wegen Abseitsstellung von Alex Schrank nicht (41.). So blieb es zur Pause beim Stand von 0:4.