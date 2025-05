TSV Solln gewinnt mit 3:0 gegen ESV – Doppelpack von Kugler

Das Fehlen von Kapitän Stefan Gerhard (Auswärtsaufenthalt) und Innenverteidiger Luca Bausch (Vorbereitung aufs Medizin-Examen) sollte kein Grund zur Verunsicherung sein. Mit Tristan Römpp und Johannes Campe waren ja erfahrene Vertreter vorhanden. Dazu lief André Metzger von Anfang an auf der gewohnten linken Verteidigerposition auf. Sebi Henrici stand als Flügelstürmer in der Startelf, während Dominik Kugler erst mal draußen blieb. Ins Tor beorderte Coach Matias Blasenbreu dieses Mal Maximilian Hassinger; Fabian Greindl fungierte als sein Back-up. Ihrem Einsatz von der Bank aus sahen unter Anderem Chris Gerhard und Simon Metzger entgegen. Letzterer hatte bereits das siegreiche Spiel der 3. Mannschaft bestritten. Ganz nebenbei bemerkt war das Wetter aus Zuschauersicht nicht optimal (nach Spielbeginn standen dann doch einige Fans am Rand), aber den Akteuren spielte es vielleicht sogar in die Karten, zumal auf Kunstrasen gespielt wurde.

Irgendwie war es nicht zu verstehen, dass die Sollner am vergangenen Spieltag so gar kein Mittel gegen die FT Gern gefunden und dieser wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt gemacht hatten. Das bedeutet, dass Solln seinen bis dato 24 Zählern keinen hinzugefügt hat und sich somit noch keineswegs in Sicherheit gebracht hat. Gegen den ESV München – seinerseits mit 16 Punkten ganz hinten drin – mussten die Jungs (erneut zu Hause) ein ganz anderes Gesicht zeigen als vor einer Woche – und erst recht ein anderes als in dem mit Pauken und Trompeten verlorenen Hinspiel im Herbst letzten Jahres.

Als ungefähr eine Viertelstunde gespielt war, hätten die Gastgeber eigentlich schon in Führung gehen müssen. Lucas Paintner scheiterte an Keeper Hönigs Fuß, und beim Nachschuss stand Sebi Henrici im Abseits (15.). Bei so vielen vergebenen Chancen hätten sich die Sollner nicht wundern dürfen, wenn sie plötzlich zurückgelegen wären, doch Brugger schoss drüber (19.). So war es weiterhin an den Platzherren, den ersten Treffer des Tages zu erzielen. Den Ball des nimmermüden Seref Sözer konnte Hönig gerade noch mit den Fingerspitzen ins Toraus abwehren. Sözer nahm anschließend Benni Minovs guten Eckball per Kopfball an, aber die gegnerische Abwehr war zur Stelle. Sözers abermaliger Kopfball nach Ballrückeroberung von Basti Jell landete in Hönigs Armen (21.). Gar nicht so schlecht sah ein paar Minuten später Lucas Paintners Schuss nach Zuspiel von Seref Sözer aus, doch wieder war Hönig da (25.).

Mit den ersten Versuchen der Gastgeber hatte die gegnerische Hintermannschaft wenig Mühe. Auf der anderen Seite fand sich auch jeweils eine Endstation (Maximilian Hassinger bzw. Basti Jell/beide 5.). Eine Minute später zog Sebi Henrici aus aussichtsreicher Position ab, so dass Gästekeeper Hönig den Ball per Parade ins Toraus ablenken musste. Verteidiger Rossmanith hinderte Stürmer Lejs Dedic daran, Benni Minovs Eckball zu verwerten (6.). Zwingend, aber zu schwach geschossen war Lucas Paintners Ball nach Zuspiel von Seref Sözer und somit leichte Beute für Hönig (8.). Nicht so recht abgestimmt hatte sich Basti Jell mit seinen Teamkameraden; sein Steilpass ging geradewegs ins Toraus (11.). Nach seinem Einsatz gegen Diedl spielte besagter Sollner Innenverteidiger den Ball dann gefährlich nahe in Richtung eigenes Tor und prüfte Keeper Hassinger. Der rettete ins Toraus, während Tristan Römpp Diedls Eckball entschärfte (12.). Der folgende Einwurf hätte gefährlich werden können, aber André Metzger war da; der Nachschuss ging ins Toraus (13.).

Dies bedeutete zugleich Ballbesitz für die Gästeelf und zumindest theoretische Gefahr für Solln. Basti Jell konnte Rossmaniths Steilpass nur unzureichend abwehren, so dass Schildwächter zum Zuge kam; Sollns anderer Innenverteidiger, Johannes Campe, musste ins Toraus retten. Nacheinander entschärften Alex Hassinger und Johannes Came Eckball und Nachschuss (26.). Unmittelbar darauf wollte Brugger per Freistoß aus halblinker Position einlochen, schoss allerdings über das Gehäuse (27.). Aus einer tollen Ballstafette ausgehend von André Metzger über Basti Jell entwickelte Benni Minov eine für Lucas Paintner bestimmte Diagonalvorlage; allein Keeper Hönig war schneller als Paintner (28.). Gleich darauf setzte sich Benni Minov energisch gegen Bauer durch, wonach der Ball von Seref Sözer zu Lejs Dedic ging. Der ging zu Boden; einen Freistoß gab es dennoch nicht. Benni Minov hält sich ohnehin selten mit Diskussionen auf; seine Mustervorlage ebnete den Weg für das überfällige 1:0 durch Seref Sözer (28.). Weniger erfolgreich war kurz darauf die Zusammenarbeit zwischen Lucas Paintner und Lejs Dedic; ein Stolperer von Dedic ließ die Gegner mit Leichtigkeit klären (30.). Allerdings war sich die ESV-Abwehr durchaus der Gefährlichkeit des jungen Sollners bewusst, der sich ständiger Bewachung ausgesetzt sah und so manches Mal attackiert wurde, ohne dass Schiri Albegger einschritt (siehe oben). Das führte verständlicherweise zu einem gewissen Frust. Nicht vollständig nutzen konnte Sebi Henrici die Konzentration der Abwehr auf Dedic; er hätte noch häufiger unbehelligt durchbrechen können als er es ohnehin schon tat. Auch als Balleroberer tat Henrici sich hervor, wie z.B. in der 35. Minute, als sein Ball zu Lejs Dedic ging, der freilich zu weit für Seref Sözer vorlegte.

Es bliebt zunächst bei der knappen Führung für die Hausherren, die alles daransetzten, diese zu verteidigen. Benni Minov klärte Diedls Freistoß (nach Foul von Campe an Bauer) kraftvoll ins Seitenaus (36.), und Tristan Römpp bezahlte eine Klärungsaktion in einer etwas turbulenten Situation vor dem Tor mit Kopfbrummen nach Zusammenprall (39.), konnte aber glücklicherweise bis kurz vor Spielende weitermachen. In der Schlussphase der 1. Halbzeit sah die Sollner Fangemeinde deutliche Bemühungen ihrer Elf, den Vorsprung auszubauen. Zunächst brachte Benni Minov seinen Diagonalpass nicht „an den Mann“, doch Alex Hassinger holte den Ball zurück und leitete damit einen Spielzug über Benni Minov und Seref Sözer ein. Dann pfiff der Unparteiische Abseits gegen Sebi Henrici, wobei eigentlich Kapitän Reitberger weit entfernt das Abseits aufgehoben hatte (42.). Etwas unabgestimmt spielten die Sollner kurz darauf, aber immerhin sprang ein Einwurf heraus, dem ein Foul von Hoffmann an André Metzger folgte. Leider köpfte Lucas Paintner den Ball nach Sözers Freistoß ins Toraus (45.). In der Nachspielzeit hätte es nach gutem Einsatz von Lucas Paintner einen Eckball gegeben, doch vorher erfolgte der Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Platzherren etwas Dusel, weil Schildwächter bei der Annahme von Welkers Zuspiel stolperte und Keeper Hassinger somit ohne Mühe halten konnte (47.). Gegen Tristan Römpp setzte sich wenig später Brugger durch, aber Johannes Campe nahm diesem den Ball wieder ab und spielte zu seinem Torwart (47.). Bald darauf eroberte der wie immer engagierte Tristan Römpp den Ball, aber der erfahrene Rossmanith verhinderte die Annahme durch Sebi Henrici (50.). Die Gästeabwehr war es auch, die einen Lapsus von Schlussmann Hönig ausbügelte, der nach einem schönen Schuss von Lucas Paintner den Ball nicht festgehalten hatte (51.). Als sicher hingegen erwies sich Keeper Maximilian Hassinger auf der anderen Seite gegen Tokar (52.). Sebi Henrici drehte die Spielrichtung gegen den bereits in der ersten Halbzeit eingewechselten Ehler, aber sein Weitschuss stellte für Hönig kein Problem dar (55.). Auch dessen Kollege Tim Hoffmann war zur Stelle und schnappte Lejs Dedic nach Zuspiel von Seref Sözer den Ball vor der Nase weg (55.). Eine knappe Minute danach traf Sebi Henrici die Entscheidung, es per Drehschuss selbst zu versuchen, aber er schoss knapp links vorbei (56.). Nachdem Alex Hassinger einen Vorstoß von Hoffmann nach Freistoß von Reitberger unterbunden hatte, bot sich den Platzherren erneut eine Riesengelegenheit, doch Hönig hielt Paintners „Bombe“ (57.). Keine Blöße gab sich die Sollner Hintermannschaft in der darauffolgenden Situation. Zunächst klärte Tristan Römpp ins Toraus; zwei Eckbälle waren bei der Abwehr und bei Keeper Hassinger gut aufgehoben (58./59.). Gerne hätte Alex Hassinger zur Resultatverbesserung beigetragen, aber sein Schuss nach Rückeroberung von Tokar ging ins Toraus (59.).

Nun kehrte Trainer Matias Blasenbreu zu seiner Gewohnheit zurück, die ersten Wechsel nach ca. einer Stunde vorzunehmen; kurz hintereinander brachte er Dominik Kugler als Sturmspitze anstelle von Lejs Dedic (60.) und Chris Gerhard für Alex Hassinger als Rechtsverteidiger (62.). Als Erster schaltete sich Gerhard ins Spielgeschehen ein; bei Welkers Freistoß ging er mit dem Kopf an den Ball, bevor Tristan Römpp endgültig gegen Rossmanith klärte (62.). Auch Kugler bekam bald zu tun; eine Balleroberung samt Flachpass erzielte aber noch nicht die gewünschte Wirkung (63.); die Abwehr war da, ebenso wie gleich darauf gegen Seref Sözer (64.). Dann hielten die Gastgeber das Spielgerät eine ganze Weile in ihren Reihen, und Sebi Henrici war kaum ein Vorwurf zu machen, dass er letztendlich knapp links vorbeischoss (64.). Indessen war es umso mehr an der Abwehr, die Null zu sichern; André Metzger, Basti Jell und Chris Gerhard taten sich hierbei hervor (65.).

Mit zwei schönen Vorarbeiten wusste Sebi Henrici zu begeistern, doch bei der ersten pfiff der Schiri Abseits gegen Seref Sözer (66.), und bei der zweiten klärte die Defensive der Gäste gegen Lucas Paintner um Haaresbreite neben den Kasten (67./Keeper hält Eckball). Einen Freistoß auf aussichtsreicher Position versagte der Spielleiter den Gastgebern bei einem glasklaren Handspiel (70.). Wenig später war Diedl dicht am Ausgleich, doch er schoss aus spitzem Winkel knapp rechts vorbei (72.). Nach dem kollektiven Aufatmen der Sollner war es Zeit für einen Doppelwechsel; Simon Metzger lief für Lucas Paintner auf, während Marco Kornmesser Sebi Henrici ersetzte (73.). Zunächst bastelten die Gäste einmal mehr am Ausgleichstreffer; Johannes Campe klärte gegen den mittlerweile eingewechselten Engl, bevor der Nachschuss sein Ziel verfehlte (77.). Dann durfte Benni Minov nach einem Riesenspiel Feierabend machen und mit Alex Schrank abklatschen (80.).

Nach dem Wechsel führte der ESV einen Eckball aus (André Metzger hatte gegen Ehler geklärt); Bazzar verfehlte den Ball jedoch (80.). Hassingers Abstoß verlängerte Basti Jell per Steilpass, aber Hönig kam vor Kornmesser an den Ball (81.). Danach war wieder die Hintermannschaft gefragt. Campe köpfte Schweigers Querpass weg und klärte anschließend gegen Diedl ins Toraus (82.); die anschließende Ecke nahm Tokar an und schoss, aber Hassinger blieb sicher (83.). Auch Hönig im Kasten des ESV hielt sein Team vorerst im Spiel, als er Marco Kornmesser daran hinderte, Dominik Kuglers Pass anzunehmen (84.). Ihre Frische bewiesen Chris Gerhard und Marco Kornmesser, indem sie eine Balleroberung der Gäste rückgängig machten (85.). Dann kamen die Gastgeber richtig zum Zuge. Simon Metzger holte die Kugel zurück, Seref Sözer übernahm sie und bediente mustergültig Dominik Kugler, der an Hönig vorbei den Ball aus spitzem Winkel unten zum 2:0 einschob (86.). Und es kam noch besser. Der hellwache Dominik Kugler stemmte sich einfach mal gegen Hönigs Fußabwehr nach Steilpass von Alex Schrank – und anders als bei zahllosen Versuchen seiner Kameraden vorher zappelte der Ball doch tatsächlich im Netz zum 3:0-Endstand (88.).

Mit diesem angesichts ihres permanenten Einsatzes verdienten Sieg haben die Sollner die Revanche für die Niederlage im Hinspiel geschafft und den Gegner vollends in die Krise geschossen. Auf dem Habenkonto stehen nun 27 Punkte; der Dreier ist als wichtiger Baustein für den Verbleib in der Kreisliga zu sehen. Bei verbleibenden 4 Spieltagen ist aber noch nichts sicher, zumal Solln am übernächsten Spieltag turnusmäßig aussetzen muss und aus den beiden letzten Spielen – auswärts bei der DJK Pasing und zu Hause gegen SV München West – nicht zwangsläufig Punkte eingeplant werden können. Also heißt es sich auf die kommende Auswärtspartie beim unteren Tabellennachbarn FC Bosna i Hercegovina zu konzentrieren, den es mit seinen derzeit 24 Punkten unbedingt auf Abstand zu halten gilt.