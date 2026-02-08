TSV Solingen zwingt Tabellenführer Wald 03 im Derby in die Knie

– Foto: Markus Becker

Der Fehlstart von Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 zum Jahresauftakt ist perfekt. Der Lokalrivale TSV Solingen leistete dem Favoriten einen aufopferungsvollen Kampf, die Nullnummer wurde in erster Hinsicht aber durch die mangelhafte Chancenwertung der Gäste besiegelt. Unter anderem verschoss Top-Knipser Enes Topal einen Strafstoß in der Schlussphase.

Sehic trifft kurz nach Anpfiff die Latte - und verliert später die Fassung

Die grundsätzliche Herangehensweise der beiden Seiten musste nicht wirklich zu überraschen. Der TSV versuchte in einer kompakten Grundordnung nicht viel gegen den Tabellenführer zuzulassen, während Wald-03 über Ballbesitz-Fußball nach Lücken beim Gegner suchte.

Das erste Ausrufezeichen ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Ball auf Edin Sehic schloss dieser mit vollem Risiko ab und traf mit seinem Dropkick den Querbalken (2.). Ein Weckruf für den TSV, der in der Folge erst einmal nicht mehr viel zuließ. Vielmehr hatten die Hausherren selbst den Torschrei auf den Lippen, als Armando Ciavarella nahe der Strafraumgrenze alleine gelassen wurde, doch etwas zu weit nach links zielte (19.). Nach Ballgewinn ging es auf Seiten von Aufderhöhe stets im Vollgas in die andere Richtung. Dieser Ansatz sollte auch schnell fruchten. Nach einem Vorstoß in den gegnerischen Strafraum ertönte die Pfeife des Unparteiischen Gerrit Wiesner - zum hörbaren Unmut des 03-Anhangs. Nach kurzer Diskussionspause stand Kai Stanzick am Elfmeterpunkt bereit und schloss gekonnt zur Führung ab (23.). Weitere Torchancen blieben bis zum Halbzeitpfiff größtenteils aus, stattdessen kochten bei nach einem Zweikampf noch einmal die Emotionen hoch. Nektarios Romas und Sehic gerieten nahe der TSV-Auswechselbank aneinander. Der Kroate war sogar derart aufgebracht, dass er seinen Gegenspieler in die Bank schubste, mit der Gelben Karte aber noch davonkam (45.).

– Foto: Markus Becker

Auch ein Elfmeter reicht nicht: Chancenwucher von 03 Zum zweiten Durchgang wurden die Offensivbemühungen auf beiden Seiten konkreter, es ging mitunter auch wild auf und ab, die klaren Feldvorteile lagen in jedem Fall aber auf Seiten von 03. Die erste dicke Möglichkeit verbuchten dafür die Hausherren, nach einer schön vorgetragenen Umschaltsituation zielte Luis Reck am langen Pfosten nur knapp am Tor vorbei (54.). Beinahe im Gegenzug verpasste Enes Topal den Ausgleich (55.). Daraufhin musste der TSV nur noch überleben, konnte sich immer weniger aus der eigenen Hälfte befreien und versuchte nur noch die Sturmläufe der Gäste im Zaum zu halten. Dass dem Tabellenführer aber nicht der Ausgleich gelang, lag besonders am eigenen Chancenwucher.

– Foto: Markus Becker

Gianluca Cirillo (60.), der eingewechselte Kingsley Sarpei, Babacar M'Bengue per Kopfball (68.) und einmal mehr Topal (74.) kamen dem Ausgleich nahe, ließen aber die finale Konsequenz vermissen. Die goldene Gelegenheit ergab sich fünf Zeigerumdrehungen danach. Niklas Albrecht wurde bei einem seiner vielen Tempoläufe gelegt, der Ball wurde beim Tackling zwar auch getroffen, dennoch gab es erneut Strafstoß. Diesem nahm sich Topal, scheiterte jedoch an einer herausragenden Parade von Luca Novodomsky (79.). Die Schlussphase wurde dann immer hektischer. Auf der einen Seite hätte M'Bengue nach einer Notbremse wohl des Feldes verwiesen werden müssen (89.), wenig später scheiterte er mit einem weiteren Kopfball (90.+2) Insgesamt waren die Chancen sicher gegeben, dennoch setzte es die zweite Niederlage im neuen Jahr für den Spitzenreiter, wodurch die Konkurrenz weiter heranrückt. Resvanis bleibt ruhig "Keiner weiß, wie wir das Spiel verloren haben", resümierte 03-Sportchef Peter Resvanis im Bezug auf den Chancenwucher seines Teams. Ihm fehlte die grundsätzliche Gelassenheit vor der hitzigen Atmosphäre und auch die Ruhe vor dem Tor. "Die Mannshaft hat ein bisschen die Leichtigkeit verloren nach der letzten Woche. Die Vorbereitung war mäßig. Heute war sie einfach ein bisschen zu überhastet in den Abschlüssen." Er erläutert weiter: "Fakt ist, dass überhaupt kein Grund besteht, so hektisch zu warten. Wir müssen unsere Leichtigkeit wieder finden. Wir sind ja auch im Sommer nicht gut in die Saison gestartet. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Das Potenzial ist da, die Qualität ist da."

Nils Essllinger hat nach dem Spiel Grund zu lachen. – Foto: Markus Becker

Auf der anderen Seite durfte Trainer Nils Esslinger seinem Team ein große Kompliment verpassen: "Wir haben wieder mal das gezeigt, was uns auszeichnet", freut sich der Übungsleiter. "Wir wussten vorher, dass da hohe individuelle Qualität auf uns zukommt, die wir nur im Kollektiv verteidigen können. Das haben die Jungs trotz zahlreicher Ausfälle überragend gemacht." Auch wenn sein Team nun weiter oben dranbleibt, möchte Esslinger nicht in Euphorie verfallen: "Ich schaue gleich auf die Tabelle und werde wahrscheinlich sehen, dass wir zehn Punkte vor dem Relegationsplatz stehen." Ob das Derby ein Fingerzeig in die eine oder andere Richtung sein kann, dürfte sich schon in wenigen Wochen zeigen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: