Jubelszenen in der Bezirksliga waren fast schon Usus. – Foto: Sven Conor

TSV Solingen startet mit Demut ins Landesliga-Abenteuer Vereinsintern hat sich der TSV Solingen gar nicht unbedingt auf den Aufstieg in die Landesliga eingestellt. Gerade deswegen gilt es, auf dem ungewohnten Niveau so viel wie möglich mitzunehmen. Die Stadtderbys gegen DV Solingen und 1. Spvg Solingen-Wald 03 gehören auf jeden Fall dazu.

Erstmals im neuen Jahrtausend ist der TSV Solingen wieder in der Landesliga vertreten – ein deutliches Zeichen für den stetigen Fortschritt, den der Fußball in der Klingenstadt in den vergangenen Jahren gemacht hat. Die Ligazugehörigkeit teilt sich der TSV mit den finanzkräftigeren Rivalen DV Solingen und 1. Spvg Solingen-Wald 03, die sich sogar in Richtung Aufstiegskampf einordnen dürften. Für den TSV Aufderhöhe wäre wiederum der Klassenerhalt ein weiterer Erfolg in der Teamentwicklung.

Rivalität mit 03 ist nicht von der Hand zu weisen Dass der TSV sich am Ende der vergangenen Saison den Spitzenplatz in der stark besetzten Bezirksliga-Gruppe 1 sichern konnte, war auch innerhalb der Mannschaft so nicht unbedingt zu erwarten: "Wir sind ohne großartige Ambitionen in die Saison gegangen. Wir hatten es eigentlich als Übergangsjahr gesehen, mit vielen jungen Spielern", sagt Cheftrainer Nils Esslinger. Anders als Lokalrivale Wald 03, der im ersten Landesliga-Jahr direkt die Top drei anpeilt, backt der TSV noch kleinere Brötchen. "Deswegen freuen wir uns, sind uns unserer Rolle aber auch sehr bewusst und werden das Jahr deswegen maximal genießen."

Die stadtinterne Konkurrenz nimmt Esslinger sportlich, aber auch realistisch: "Wir wissen, dass DV und 03 seit Jahren mit ganz anderen Mitteln arbeiten. Wir freuen uns einfach auf die Spiele. Wenn wir sie ärgern können, ist das schön, wenn nicht, wissen wir, wo wir uns einzuordnen haben."

Bei der Aufstiegsfeier von 03 war auch der Stadtrivale Thema. – Foto: Markus Becker

Das erste direkte Kräftemessen steht bereits am zweiten Spieltag (24. August, 15.30 Uhr) statt: Der TSV empfängt 03, ein Spiel mit einer besonderen Würze. Denn schon bei der Aufstiegsfeier von Wald 03 flogen mit provokanten T-Shirts und Schmähgesängen verbale Giftpfeile in Richtung TSV. Esslinger bleibt gelassen: "Auf welches Niveau man sich da herablässt, das sei jedem Verein selbst überlassen. Ich mag es, dass man sich rivalisieren kann, pflege aber doch mit allen Beteiligten einen ordentlichen Umgang." Um es dem favorisierten Gegner bis dahin auch so schwer wie möglich zu machen, wird Esslinger noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen müssen. Die Vorbereitung ist mittlerweile in vollem Gange. Neben einem 2:2 gegen den ambitionierten Bezirksligisten DJK Sparta Bilk und dem 7:0-Erfolg den A-Ligist SC Ayyildiz Remscheid, bekam der TSV im ersten Test gegen den Oberligisten Sportfreunde Baumberg mit einem 2:9 gehörig auf die Ohren. Ein Weckruf zum genau richtigen Zeitpunkt: "In Baumberg haben wir die Grenzen aufgezeigt bekommen", betont Esslinger. "Für uns als Trainer kam das auch gerade recht. Weil die Jungs – und das haben sie sich auch komplett verdient – ein bisschen auf der Euphoriewelle geschwommen sind. Da waren wir meilenweit von einer Bezirks- oder Landesligaform entfernt." Besonders die vermeintlichen fußballerischen 'Basics' sind für Esslinger wichtig, um in der Liga ein ordentliches Bild abzugeben: "Wir müssen einen großen Fokus auf die Defensivarbeit legen – fußballerisch haben wir eine gute Entwicklung genommen. Damit man da aus einer gefestigten Ordnung so viele Punkte wie möglich holt. Die Gegentore, die wir in der Bezirksliga bekommen haben, sind in 70 Prozent der Fälle zu verteidigen gewesen."

Der TSV beendete die Saison mit dem Doublesieg. – Foto: Markus Becker