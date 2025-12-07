TSV Solingen springt in Top fünf, Kapellen winkt Platz zwei

Bei Mennrath stach schon früh Goalgetter Paul Szymanski. Nach Eckball von Noah Kubawitz köpfte er mustergültig ins lange Eck und zur Führung für die Victoria (4.). Sorgenkind Remscheid gab sich aber auch alles andere als zurückhaltend. Nach einem hohen Ballverlust der Hausherren schaltete der FCR um. Ramzi Ben Hamada spielte durch auf Furkan Tasdemir, der aus kurzer Distanz auch Mykyta Kriukov überwand (20.). Danach blieben die Gäste sogar noch am Drücker, hebelten die Mennrahter mit einem Steilpass aus. Am Ende legte Andrii Pedchenko für den besser postierten Stanislao Apicella ab, der das Leder nur noch ins leere Tor drücken musste (29.).

Nach dem Seitenwechsel kam dann Mennrath besser aus den Startlöchern. Johannes Minkiti glich für die Hausherren aus (50.). Ohne weitere Treffer ging es in die Schlussphase, wo sich Mennrath noch einmal für eine Standardsituation formierte. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde per Kopf perfekt auf den freistehenden Szymanski weitergeleitet, der aus kurzer Distanz nur noch ins Tor schieben musste. Remscheid schmiss daraufhin noch einmal alles nach vorne, doch Mennrath ließ die Uhr clever herunterlaufen. Somit bleibt der FCR weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz, Mennrath festigt sich im Tabellenmittelfeld.

Victoria Mennrath – FC Remscheid 3:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (90. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (85. Alex Alexandrov), Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti (90. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Ramzi Ben Hamada, Timo Leber (88. Koya Shirahata), Furkan Tasdemir, Furkan Asut, Andrii Pedchenko (69. Luka Ojleski), Stanislao Apicella - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Paul Szymanski (4.), 1:1 Furkan Tasdemir (20.), 1:2 Stanislao Apicella (29.), 2:2 Johannes Minkiti (50.), 3:2 Paul Szymanski (90.+1)

Gelb-Rot: Niklas Burghard (95./FC Remscheid/)