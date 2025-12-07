TSV Solingen springt in Top fünf, Kapellen winkt Platz zwei

Der TSV Solingen macht es immer mehr seinen beiden Stadtrivalen gleich. Dank eines 4:1-Sieges gegen die VSF Amern bleibt Aufderhöhe auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen, springt für den Moment in die Top fünf vor. Der FC Remscheid ging unterdessen trotz zwischenzeitlicher Führung gegen Victoria Mennrath leer aus.
Bis zur Winterpause ist die 1. Spvg Solingen-Wald 03 schon rein rechnerisch nicht mehr einzuholen, doch dahinter ist es eine weiterhin enge Versammlung um den zweiten Tabellenrang. Dort steht aktuell der DV Solingen, hat mit dem Rückzug des TVD Velbert nun als einziges spielfrei. Nun könnte der SC Kapellen wieder vorbeiziehen, muss dafür aber gegen den FC Kosova bestehen. Das Duell der beiden Klubs schrieb in der Vorsaison unverschuldete Schlagzeilen. So stand das letztmalige Aufeinandertreffen der beiden Teams unter dem Schatten einer Diebstahl-Attacke in den Vereinsräumen.
Bei Mennrath stach schon früh Goalgetter Paul Szymanski. Nach Eckball von Noah Kubawitz köpfte er mustergültig ins lange Eck und zur Führung für die Victoria (4.). Sorgenkind Remscheid gab sich aber auch alles andere als zurückhaltend. Nach einem hohen Ballverlust der Hausherren schaltete der FCR um. Ramzi Ben Hamada spielte durch auf Furkan Tasdemir, der aus kurzer Distanz auch Mykyta Kriukov überwand (20.). Danach blieben die Gäste sogar noch am Drücker, hebelten die Mennrahter mit einem Steilpass aus. Am Ende legte Andrii Pedchenko für den besser postierten Stanislao Apicella ab, der das Leder nur noch ins leere Tor drücken musste (29.).
Nach dem Seitenwechsel kam dann Mennrath besser aus den Startlöchern. Johannes Minkiti glich für die Hausherren aus (50.). Ohne weitere Treffer ging es in die Schlussphase, wo sich Mennrath noch einmal für eine Standardsituation formierte. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde per Kopf perfekt auf den freistehenden Szymanski weitergeleitet, der aus kurzer Distanz nur noch ins Tor schieben musste. Remscheid schmiss daraufhin noch einmal alles nach vorne, doch Mennrath ließ die Uhr clever herunterlaufen. Somit bleibt der FCR weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz, Mennrath festigt sich im Tabellenmittelfeld.
Victoria Mennrath – FC Remscheid 3:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (90. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (85. Alex Alexandrov), Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti (90. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Ramzi Ben Hamada, Timo Leber (88. Koya Shirahata), Furkan Tasdemir, Furkan Asut, Andrii Pedchenko (69. Luka Ojleski), Stanislao Apicella - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Paul Szymanski (4.), 1:1 Furkan Tasdemir (20.), 1:2 Stanislao Apicella (29.), 2:2 Johannes Minkiti (50.), 3:2 Paul Szymanski (90.+1)
Gelb-Rot: Niklas Burghard (95./FC Remscheid/)
Mit sechs ungeschlagenen Spielen im Rücken empfing der TSV die Gäste aus Amern, tabellarisch hatte die Partie einiges zu bieten. Zunächst mussten die Gäste aber einen ersten Rückschlag verarbeiten. Denis Diabate brachte die VSF in Führung (21.). Dabei sollte es aber nicht allzu lange bleiben. In Durchgang zwei drehte der TSV auf, stach durch vier unbeantwortete Tore von Tim Schwarz (48.), Severin Krayer (75.), Tom Gray (89.) und schließlich Tom Gray (90.+4) zu. Somit setzt sich die Serie vom Team von Nils Esslinger weiter, der TSV kommt allmählich auch in ähnliche Gefilde wie die beiden vermeintlich größeren Stadtrivalen.
TSV Solingen – VSF Amern 4:1
TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas (90. Daniel Charmelagne Akué), Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Cedric Kareem Ben Zid (46. Tim Schwarz), Alexander Klatt (82. Torben Rüdingloh), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (60. Severin Krayer), Jasper Teske (70. Tom Gray) - Trainer: Nils Esslinger
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate (84. Louis Uhling), Shogo Taniguchi, Micael Nack, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (70. Adam El Edghiri), Johannes Hamacher, Lamin Fuchs, Malte Knop (57. Toya Okada), Luca Dorsch (60. Niklas Thobrock) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 124
Tore: 0:1 Denis Vamara Diabate (21.), 1:1 Tim Schwarz (48.), 2:1 Severin Krayer (75.), 3:1 Tom Gray (89.), 4:1 Tom Gray (90.+4)
17. Spieltag
13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath
13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen
14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental
14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln
14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath
14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born
14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath