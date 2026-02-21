"TSV Solingen is real" - Aufsteiger gewinnt schon wieder

Landesliga, Gruppe 1: Der TSV Solingen gastiert schon am Freitagabend zum spannenden Spiel bei Victoria Mennrath und kann den Sieg aus dem Derby gegen Solingen-Wald vergolden. Die restlichen Partien folgen am Sonntag. Unter anderem erwartet der FC Remscheid den ASV Einigkeit Süchteln. Das bringt Spieltag 20:
Victoria Mennrath – TSV Solingen 0:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (65. Isa Özel), Jacob Küppers (76. Alex Alexandrov), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (76. Wadim Kuliew), Miguel Werner (65. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
TSV Solingen: Tobias Bergen, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (65. Elias Dittmann), Moritz Krause, Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (90. Bohdan Melnyk), Jannik Weber (78. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter), 0:2 Alexander Klatt (41.)
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert
22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II