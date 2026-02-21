 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

"TSV Solingen is real" - Aufsteiger gewinnt schon wieder

Landesliga 1: Der TSV Solingen gastiert schon am Freitagabend zum spannenden Spiel bei Victoria Mennrath - die restlichen Partien folgen am Sonntag. Unter anderem erwartet der FC Remscheid den ASV Einigkeit Süchteln.

von André Nückel · Heute, 01:30 Uhr
In der Landesliga geht es weiter.
In der Landesliga geht es weiter. – Foto: Markus Becker

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Landesliga, Gruppe 1: Der TSV Solingen gastiert schon am Freitagabend zum spannenden Spiel bei Victoria Mennrath und kann den Sieg aus dem Derby gegen Solingen-Wald vergolden. Die restlichen Partien folgen am Sonntag. Unter anderem erwartet der FC Remscheid den ASV Einigkeit Süchteln. Das bringt Spieltag 20:

Gestern, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria Mennrath
TSV Solingen
TSV Solingen
0
2
Abpfiff
+Video
Ja, der TSV Solingen darf sich weiter berechtigte Hoffnungen auf die Oberliga und damit den Durchmarsch machen. Der Aufsteiger bezwang nämlich auswärts Victoria Mennrath und vergoldete mit diesem 2:0 - Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter) und Alexander Klatt (41.) trafen - den Erfolg aus der Vorwoche gegen Spitzenreiter Solingen-Wald. Als vorerst neuer Tabellendritter fehlt auf Rang zwei nur ein Pünktchen. Mennrath bleibt im Mittelfeld, darf aber allmählich den Keller nicht ganz aus den Augen verlieren.

Victoria Mennrath – TSV Solingen 0:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (65. Isa Özel), Jacob Küppers (76. Alex Alexandrov), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (76. Wadim Kuliew), Miguel Werner (65. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
TSV Solingen: Tobias Bergen, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Armando Ciavarella (65. Elias Dittmann), Moritz Krause, Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (90. Bohdan Melnyk), Jannik Weber (78. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jan Niklas Tkacik (30. Foulelfmeter), 0:2 Alexander Klatt (41.)

Morgen, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV Solingen
1. FC Wülfrath
1. FC Wülfrath
15:30live
Spieltext DV Solingen - FC Wülfrath

Morgen, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU Düsseldorf
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch Born
15:30live
Spieltext TuRU 80 - SSV Born

Morgen, 16:00 Uhr
FC Remscheid
FC Remscheid
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit Süchteln
16:00live
Spieltext FC Remscheid - ASV Süchteln

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union Nettetal
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova Düsseldorf
15:30
Spieltext Nettetal - FC Kosova

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG Unterrath
DJK Gnadental
DJK Gnadental
15:30live
Spieltext SG Unterrath - Gnadental

Morgen, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC Velbert
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03
15:00
Spieltext SC Velbert - Solingen 03

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-Erft
VfB 03 Hilden
VfB 03 Hilden
15:30
Spieltext SC Kapellen - VfB Hilden II

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

