Der TSV Solingen und die SG Benrath-Hassels machen den direkten Aufstieg wohl unter sich aus. – Foto: Markus Becker

TSV Solingen gegen SG Benrath: Der Aufstiegskampf ist jetzt ein Duell Bezirksliga, Gruppe 1: Die SG Benrath-Hassels hat das Topspiel am Donnerstagabend gegen den MSV Düsseldorf mit 3:2 gewonnen - trotz einer Viertelstunde in Unterzahl. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 MSV Düsseld. SG Benrath

Zumindest der MSV Düsseldorf hatte bis zum Abend des Gründonnerstags noch realistische Chancen, in das Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 mit einzugreifen, stand doch am 28. Spieltag das Derby gegen den Zweiten SG Benrath-Hassels an. Dieses entschied die SG aber mit 3:2 für sich, so dass der Aufstiegskampf mit Spitzenreiter TSV Solingen, der am Mittwoch bereits vorgelegt hatte, nun nur noch ein Duell ist.

Top-Teams weiter nur durch einen Zähler getrennt Gestern, 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels SG Benrath MSV Düsseldorf MSV Düsseld. 3 2 Abpfiff 64 Punkte haben die Solinger nach 28 Spieltagen auf dem Konto, das bedeutet knapp 2,3 Punkte pro Spiel im Schnitt. Gleich dahinter rangiert die SG Benrath-Hassels mit 63 Zählern, da dürfte es also bis zum Ende spannend bleiben, noch sechs Spiele stehen bis zum Saisonende an. Der Zweite hat am Ende die Chance, über die Relegation noch in die Landesliga aufzusteigen. Dahinter hat der MSV Düsseldorf nun schon acht Zähler Rückstand auf die SG, das dürfte nun nicht mehr aufzuholen sein. Beim umgekehrten Ausgang wären es nur zwei Zähler gewesen.

SG Benrath-Hassels zweimal in Rückstand Am Donnerstagabend machten die Gastgeber es dabei aber durchaus spannend. Zweimal gerieten sie zu Beginn der beiden Halbzeiten durch Shohei Yamashita und Derman Disbudak in Rückstand, kamen aber durch Mirnes Selamovic und Dennis Durmus jeweils wieder zum Ausgleich. Nur drei Minuten nach dem 2:2 traf Harun Ünlü in der 63. Minute dann bereits zum Sieg, was aber durch eine Rote eine Viertelstunde vor dem Ende noch einmal in Gefahr geriet. Doch auch in Überzahl vermochte der MSV nicht, das Spiel zumindest noch einmal auszugleichen.