TSV Solingen feiert Erfolge in der Kaderplanung Landesliga, Gruppe 1: Der TSV Solingen steckt mitten in der Kaderplanung für die neue Saison. Nun stellte der Verein acht Zugänge vor und gab zeitgleich zwei Abgänge bekannt. von Tristan Benten · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Solingen steckt mitten in der Kaderplanung – Foto: Andreas Bornewasser

Der TSV Solingen spielt nach dem Aufstieg in die Landesliga eine starke Saison. Mit 45 Punkten steht der Verein nach 30 Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz. Bei zwei Rest-Partien könnte der Aufsteiger mit zwei Erfolgen bis auf den vierten Rang springen. Die Kaderplanung läuft derweil schon auf Hochtouren um auch in der kommenden Spielzeit im oberen Tabellendrittel zu landen.

Jannik Weber und Armando Ciavarella werden den Verein ab dem kommenden Sommer verlassen. Angreifer Weber war bereits seit der Saison 2022/23 für den TSV aktiv und feierte mit dem Verein den Aufstieg im vergangenen Jahr. In 97 Spielen kam der Torjäger auf ganze 57 Treffer und weitere 21 Vorlagen. In der Aufstiegssaison war er mit 23 Scorern ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs. Ciavarella feierte ebenfalls mit Solingen den Sprung in die Landesliga. Der Defensivmann kam in den vergangenen beiden Spielzeiten auf insgesamt 29 Partien für den Verein. Zugänge aus dem eigenen Klub Auf die wenigen Abgänge reagierte der TSV - gleich acht Zugänge stellte der Sechstplatzierte der Landesliga vor.

Zwei neue Torhüter sollen dabei den Konkurrenzkampf in der Solinger Kiste einheizen. Mit Nick Perkhuhn kommt ein 25-jähriger Torwart vom VfB Hilden II, bei dem er in der aktuellen Saison sieben Landesliga-Spiele absolvierte. Hinzu kommt außerdem Alexander Dick. Der 27-Jährige kommt aus der zweiten Mannschaft Solingens und soll sich in der kommenden Spielzeit im ersten Team beweisen. Zwei Spiele bestritt er bereits für die erste Mannschaft. Weitere Akteure die aus der zweiten Mannschaft ihre Chance in der Landesliga erhalten werden sind Nils Watzlawik, Leon Musial und Finn Glodni. Die drei Spieler konnten sich schon in der aktuellen Saison in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands beweisen und bekommen ab dem kommenden Sommer weitere Chancen. Glodni machte mit drei Toren und 13 Vorlagen in zwölf A-Liga-Duellen auf sich aufmerksam. Musial konnte derweil in 19 Kreisliga A-Partien mit 18 Scorern (neun Treffer, neun Vorlagen) glänzen.