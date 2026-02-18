 2026-02-17T13:18:05.561Z

TSV Solingen am Freitag in Mennrath, schwierig Partie für FC Remscheid

Landesliga 1: Der TSV Solingen gastiert schon am Freitagabend zum spannenden Spiel bei Victoria Mennrath - die restlichen Partien folgen am Sonntag. Unter anderem erwartet der FC Remscheid den ASV Einigkeit Süchteln.

von André Nückel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
In der Landesliga geht es weiter.
In der Landesliga geht es weiter. – Foto: Markus Becker

Landesliga, Gruppe 1: Der TSV Solingen gastiert schon am Freitagabend zum spannenden Spiel bei Victoria Mennrath und kann den Sieg aus dem Derby gegen Solingen-Wald vergolden. Die restlichen Partien folgen am Sonntag. Unter anderem erwartet der FC Remscheid den ASV Einigkeit Süchteln. Das bringt Spieltag 20:

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
20:00
Spieltext Mennrath - TSV Solingen

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30
Spieltext DV Solingen - FC Wülfrath

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30live
Spieltext TuRU 80 - SSV Born

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
16:00live
Spieltext FC Remscheid - ASV Süchteln

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30
Spieltext Nettetal - FC Kosova

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live
Spieltext SG Unterrath - Gnadental

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:00
Spieltext SC Velbert - Solingen 03

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext SC Kapellen - VfB Hilden II

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

