TSV Sievern erleidet Rückschlag vor dem Topspiel

Das 1:0 von Mirco Tatje, der nach Flanke von Justin Root per Kopf in Minute 17 vollendete, gab keine Ruhe. Die Gäste - im Hinspiel zu Saisonbeginn beim 0:5 noch chancenlos - erwiesen sich als der erwartet unangenehme Gegner, dem es gelang, mit seiner aggressiven Spielweise das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Kurz vor der Pause brachte ein von Ramazan Topcu verwandelter Handelfmeter den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste aktiver. Der von Jeronimo Goncalo Espogeira Graca bediente Eric Mehaux beförderte die Kugel in der 64. Minute zum 1:2 unter die Latte. Anschließend stand Torhüter Marlon Plehn im Blickpunkt und verhinderte mehrfach den Ausgleich. Die Drangphase von Sievern brachte keinen Ertrag mehr ein. Stattdessen erhöhte Topcu nach Zuspiel von Jan-Lukas Mergard sogar noch auf 1:3.