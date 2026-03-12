TSV Sievern darf nicht in die Landesliga aufsteigen Jugend-Regelung bremst Bezirksliga-Tabellenführer aus von FuPa Lüneburg · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Der TSV Sievern wird trotz seiner aktuellen Dominanz an der Tabellenspitze der Bezirksliga Lüneburg 4 in der kommenden Saison nicht in der Landesliga vertreten sein. Grund hierfür sind formale Auflagen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), die der Verein an der Pipinsburg derzeit nicht erfüllen kann.



Die Hürde: Fehlender Unterbau

Das Gerücht, dass der TSV Sievern in der kommenden Saison nicht in der Landesliga kicken wird, hielt sich hartnäckig in der Region. Diese wurden nun von vereinsinternen Kreisen bestätigt. Der sportliche Erfolg des Spitzenreiters, der sich zuletzt namhaft mit Spielern aus der Bremen-Liga verstärkt hat, kollidiert mit den Statuten zur Jugendförderung. Der TSV Bezirksligist stellt zu wenig Jugendspieler und der Aufstieg bleibt verwehrt. Die Vereinsführung hat die Mannschaft bereits darüber informiert, dass der Fokus nun rein auf dem Gewinn der Meisterschaft liegt, während parallel die Weichen für eine bessere Jugendstruktur gestellt werden, um in der nächsten Spielzeit einen neuen Anlauf zu nehmen. Profiteure im Cuxhavener Stadtgebiet

Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für die Verfolger. Da das Aufstiegsrecht bei einem Verzicht oder Nichterfüllung der Kriterien an den Nächstplatzierten weitergegeben wird, rückt der FC Cuxhaven in die Favoritenrolle für den Gang in die Landesliga. Das Reglement sieht jedoch eine klare Grenze vor: Das Aufstiegsrecht darf maximal bis zum Tabellenplatz drei weitergereicht werden.

Daraus ergibt sich eine brisante Konstellation für die Stadtrivalen: FC Cuxhaven (Platz 2): Aktuell der erste Anwärter auf den Aufstiegsplatz.

SV Ahlerstedt/Ottendorf II (Platz 3): Die Spielgemeinschaft fällt als Aufsteiger aus, da die erste Mannschaft des Vereins bereits in der Landesliga spielt und zwei Teams eines Klubs in derselben Liga nicht zulässig sind.

Rot-Weiss Cuxhaven (Platz 4): Auch der Landesliga-Absteiger der Vorsaison ist wieder in der Verlosung. Mit 33 Punkten und einem Spiel weniger ist der direkte Wiederaufstieg, nach schwachem Saisonstart, doch noch möglich.