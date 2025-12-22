TSV Sievern bedient sich beim Ligakonkurrenten

Der TSV Sievern kann auf einen in der Breite hervorragend besetzten Kader zurückgreifen. Dieser wird zur Rückserie nochmals verstärkt, und zwar durch Christian Nianga, der bislang vor allem in Bremerhaven auf sich aufmerksam machte.

Damit steht er beim aktuellen Zweitplatzierten der Bezirksliga Lüneburg IV nicht alleine da. Mehr als ein Dutzend Akteure machten in Reihen von Bremerhavener Vereinen in der Bremen-Liga auf sich aufmerksam. Nianga trug dort das Trikot der Leher TS, ehe er sich im Sommer 2024 Rot-Weiss Cuxhaven anschloss. Dort stand ihm jedoch sein Körper - insbesondere das Kreuzband - immer wieder im Wege. Insgesamt absolvierte der Offensivakteur in eineinhalb Jahren an der Kampfbahn nur 13 Partien - keine davon über 90 Minuten.

Einen neuen Anlauf wird er 2026 beim TSV Sievern, der zurzeit neun Punkte vor RWC liegt, starten. „Es ging mir einfach darum, dass ich mental eine Veränderung brauchte, um auch wieder mein nötiges Level zu erreichen. Ich habe mich in der Mannschaft bei RW auch wohl gefühlt, konnte nur nicht immer zeigen, was in mir steckt“, sagte Nianga bei der Vorstellung auf den Sieverner Socia-Media-Plattformen.