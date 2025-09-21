TSV siegt verdient und deutlich...

Im Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer hütet Schaab das Tor, da Späth rotgesperrt und Reichelt krank ausfallen. Bernstadt kommt gut rein und lässt Ballendorf kaum Luft zum Atmen. Der TSV hat die Spielkontrolle und versucht immer wieder durch hohe Balleroberungen zu Chancen zu kommen, verpasst es aber oft die Situationen sauber auszuspielen. Die besten Möglichkeiten vergeben Bosch mit einem Lattentreffer sowie Noller und Jehle die beide knapp verpassen. In der zweiten Halbzeit verschläft der TSV den Beginn etwas und Ballendorf kommt zu zwei guten Abschlüssen. Doch ab jetzt ist Bernstadt wach und drückt auf die Führung. Jost und vor allem Eckle vergeben die Riesenchancen zum 1-0 (54. & 56.). Wenig später macht es nach Flanke von Eckle Jehle besser, der per volley zum 1-0 trifft (58.). Nur eine Minute danach haut Bosch einen Fernschuss in den Winkel zum 2-0 (59.). Nach toller Vorarbeit von Bosch und zwei Abschlüssen, die das Tor verfehlen, kann Mayer den Abpraller zum 3-0 verwerten (63.). Bernstadt spielt sich in einen Rausch und dominiert jetzt nach Belieben. Nachdem Eckle per Strafstoß scheitert (72.), schnürt Mayer den Doppelpack (80.). Weitere Chancen lässt Bernstadt noch liegen und gewinnt am Ende hochverdient gegen Ballendorf.