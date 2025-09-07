TSV siegt verdient mit 5-0

Nach letztem Wochenende ist der TSV zuhause auf Wiedergutmachung aus und startet schwungvoll ins Spiel. Die Anfangsminuten gehören Bernstadt, während Thalfingen eher abwartend agiert. Spielkontrolle und viel Ballbesitz führen aber dennoch zu wenigen Chancen, da oft die Genauigkeit bei den Abspielen und die Konzentration fehlen. Nach einem Eckball hat dann plötzlich der Gast die große Chance zur Führung, aber zweimal Eckle, Bückle und Späth können gemeinsam die Situation entschärfen. Wenn es bei Thalfingen gefährlich wird, dann nur über die linke Seite, die oft mit langen Bällen bespielt wird. Die Führung resultiert dann aus einem Eckball von Eckle, der mit Unterstützung des Torhüters direkt im Tor landet (30.). Noch vor der Halbzeit erhöht Jehle nach einem Einwurf von Mayer mit einem kuriosen Tor und der Ball kullert über die Linie (44.). Noch vor der Halbzeit verpasst Jost im eins gegen eins die Entscheidung. Kurz nach der Halbzeit macht es Jost besser. Bernstadt kontert nach Standardsituation der Thalfinger richtig stark. Jost auf Eckle, der zurück auf Jost und diesmal fällt das 3-0 (49.) und gefühlt die Vorentscheidung. In der Folge hat der TSV alles im Griff. Langer Ball Mayer und Bosch vollendet zum 4-0 (63.). Wiederum wenig später trifft Jehle nach toller Übersicht von Noller, M. zum 5-0 (68.). Die Schlussminuten bringen keine weiteren Tore mehr und somit siegt der TSV am Ende verdient mit 5-0.