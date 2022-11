TSV siegt verdient mit 4-1

Ein starker Auftritt des TSV in Altheim. Zu Beginn halten die Gastgeber aus Altheim noch gut dagegen und machen dem TSV das Leben schwer. Altheim geht dann auch durch einen Sonntagsschuss mit 1-0 in Führung. Der TSV übernimmt dann zunehmend die Kontrolle und kann durch Jost (38.) ausgleichen. Nach einem Eckball für Altheim fährt dann kurz vor der Halbzeit der TSV einen Konter aus dem Lehrbuch und erzielt erneut durch Jost das 2-1 (45.). In der zweiten Halbzeit ist es dann nahezu durchgehend Einbahnstraßenfußball. Altheim kann sich kaum noch befreien und der TSV spielt zielstrebig nach vorne. Innerhalb kurzer Zeit können Noller (66.) und ein Eigentor (67.) auf 4-1 stellen für den TSV. In der Folge verpasst der TSV das Ergebnis in die Höhe zu schrauben und vergibt weitere gute Chancen. In der Nachspielzeit vergibt Eckle noch einen Elfmeter. In der Summe ein hochverdienter 4-1 Sieg für den TSV.