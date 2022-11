TSV siegt verdient mit 4-0

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat der TSV den Tabellenletzten aus Herrlingen zu Gast. Bereits zu Beginn diktiert der TSV das Spiel, vergibt aber die ersten Chancen. So ist es nach einem Eckball Schaab, der auf 1-0 stellt (13.). In der Folge ist der TSV weiter überlegen, schafft es aber nicht die Überlegenheit in Tore zu münzen. Eine Kopie vom 1-0 führt dann zum 2-0. Nach einem Eckball von Eckle ist erneut Schaab per Kopf zur Stelle (37.). In der zweiten Halbzeit unverändertes Bild. Bernstadt macht das Spiel, Herrlingen hat über die gesamte Spielzeit keine wirkliche Torchance. Nach Flanke von Jost erzielt Eckle per Volleyabnahme dann das 3-0 (57.). Dreimal Latte bzw. Pfosten und teils nicht perfekt zu Ende gespielte Angriffe verhindern weitere Tore für den TSV. Glücklich aber auch schön landet eine Flanke von Bayer, T. im langen Eck zum verdienten 4-0 Endstand. Durch die Patzer der zwei vorderen Teams ist der TSV in Lauerstellung auf Platz drei und kann jetzt nach starker Vorrunde die freien Wochen erstmal genießen.