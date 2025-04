TSV siegt verdient...

Bei herrlichem Wetter trifft der TSV in Elchingen auf den SVO. Nach kurzer Findungsphase nimmt das Spiel Fahrt auf und der TSV kommt zu ersten guten Chancen. Bosch erzielt die vermeintliche Führung, die wegen Abseits zurückgepfiffen wird. Weitere Möglichkeiten durch Bosch und Noller finden nicht den Weg ins Tor. Nach einem Fehler des Keepers schiebt dann Eckle zur Führung ein (16.). Doch diese hält nicht lange und der TSV kassiert per Kopf den schnellen Ausgleich (20.). Bernstadt bleibt in der Spur, ist die bessere Mannschaft, wenngleich Elchingen über Konter bzw. lange Bälle immer wieder Gefahr ausstrahlt. Kurz vor der Halbzeit hat der TSV dann durch Jost eine Chance und die 100%ige Möglichkeit lassen Mayer und Wald liegen, indem sie den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie bringen. In der zweiten Halbzeit spielt der TSV weiter kontrolliert, während Elchingen es meist nur über ihren Alleinunterhalter in der vorderen Linie versucht. Während Noller, Eckle und Jehle beim oder kurz vor dem Abschluss scheitern, macht Jehle nach Vorlage durch Noller das verdiente 2-1 (83.). Wenige Minuten später kann Bosch nach Ecke den Deckel drauf machen. Der TSV gewinnt verdient mit 3-1.