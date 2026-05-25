 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

TSV siegt ungefährdet...

von Alexander Eckle · Heute, 21:17 Uhr · 0 Leser

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KL A2 Donau/Iller Res
Bernstadt II
Weidenst. II
Heute, 13:00 Uhr
SV Weidenstetten
SV WeidenstettenWeidenst. II
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt II
0
3

In einer recht zähen Partie tut sich der TSV schwer und kommt nur sehr behäbig ins Spiel. Wenig Elan und fehlende Zielstrebigkeit prägen das Spiel, das dennoch der TSV dominiert und dabei einige gute Möglichkeiten liegen lässt. Nach einem Eckball erzielt dann Zeun nach einer Unstimmigkeit in der Defensive das 1-0 (30.). Das Tor gibt Auftrieb und das Spiel wird jetzt besser. In der zweiten Halbzeit dominiert Bernstadt weiter die Partie und kann durch Fuchs erhöhen (60.). Den nie gefährdeten Sieg tütet dann Ziegler, E. mit einem Distanzschuss zum 3-0 (70.) ein. Kommende Woche steht das Topspiel gegen Söflingen auf dem Plan.