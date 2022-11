TSV siegt spät in Lonsee

Gegen den letztjährigen Bezirksligist, der zuletzt aufsteigende Form zeigt, kommt der TSV schwer ins Spiel. Die ersten guten Chancen hat Lonsee und scheitert am Pfosten und an TSV-Keeper Schmidt. Dann gestaltet der TSV das Spiel ausgeglichener und hat durch Bosch und Jehle auch die ersten Chancen und scheitert durch Kußmaul an der Latte. In einer sehr intensiven Partie auf tiefem Untergrund geht es torlos in die Pause. In der zweiten Halbzeit startet der TSV schwungvoller und geht dann durch Bosch mit 1-0 in Führung (53.). Doch die Partie bleibt ausgeglichen und Lonsee kommt zum Ausgleich (65.). In einem kräftezehrenden Fight liefern sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, den der TSV nach toller Vorlage von Jehle durch Jost für dich entscheiden kann (84.). Die letzten Minuten verteidigt der TSV leidenschaftlich und lässt nichts mehr anbrennen.