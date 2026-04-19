TSV siegt spät...

Auf etwas hohem Rasen brauchen beide Teams ihre Zeit um ins Spiel zu kommen. Immer wieder vielversprechende Ansätze, die aber auf beiden Seiten zu wenig bis nichts führen. Bernstadt hat mehr vom Spiel, kommt aber eigentlich nie richtig gefährlich vors Tor. Kurz vor der Halbzeit dann der Führungstreffer durch die Gastgeber durch einen direkten Freistoß (40.). Direkt nach Wiederanpfiff der Ausgleich durch Ziegler, der einen Elfmeter versenkt (46.). Doch postwendend muss der TSV erneut den Rückschlag zum 1-2 hinnehmen (48.). Nersingen igelt sich jetzt hinten ein und der TSV rennt an. Nach Flanke von Ziegler gleicht Kußmaul, M. dann aus (70.). Es spielt nahezu nur noch der TSV und wird in der Nachspielzeit durch den zweiten Treffer von Kußmaul, M. belohnt (90. +3). Ein verdienter, wenn auch sehr später Sieg für den TSV.