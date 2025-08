TSV siegt souverän...

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison versucht der TSV von Beginn an viel Druck auf den Kreisligaabsteiger Dornstadt auszuüben. Das gelingt mit frühen Balleroberungen, birgt aber auch das Risiko in Konter zu laufen. Die Absicherung nach Ballverlusten bekommt Bernstadt dann aber nach ca. 15 Minuten in Griff und geht per Kopf durch Eckle in Führung (20.). In der Folge wird ein direkt verwandelter Eckball von Noller zurückgenommen, was keiner außer der Schiedsrichterin nachvollziehen kann. Die Vorgaben werden gut umgesetzt, jedoch verpasst der TSV in der ersten Hälfte weitere Tore nachzulegen. In der zweiten Halbzeit sitzt dann der erste Angriff über Wittlinger, Eckle und Koros, der humorlos zum 2-0 vollendet (48.). Dornstadt bietet jetzt mehr Räume, die der TSV zu nutzen versucht. Abermals Noller mit einer direkt verwandelten Ecke erhöht auf 3-0 (51.). Jost lässt das 4-0 folgen (61.). Nach dem Anschlusstreffer markiert Jost mit seinem Doppelpack den 5-1 Endstand. Ein guter Auftritt des TSV und der erste Pflichtsieg der neuen Saison.