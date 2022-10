TSV siegt nach sehr starker Leistung

Im Spiel gegen den bisherigen Tabellenführer der Reserve liefert der TSV eine herausragende Leistung ab und lässt den Gästen kaum eine Chance. Bereits in der ersten Halbzeit geht der TSV durch Bückle (33.) und Dürr, M. (44.) mit 2-0 in Führung und zeigt viel Leidenschaft und ist dem Gegner auch spielerisch überlegen. In der zweiten Halbzeit lässt der TSV dann einige Möglichkeiten aus, um den Sack frühzeitig zu zumachen. Dann aber macht Meier den Sack zu und vollendet per Elfmeter, nach Foul an Strobel, zum 3-0 (85.). Am Ende steht ein hochverdienter 3-0 Sieg für den TSV und eine sehr starke Leistung.