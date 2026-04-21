TSV siegt nach Rückstand...

Im Nachholspiel gegen den SV Oberelchingen kontrolliert der TSV das Geschehen, lädt aber dennoch immer wieder die Gäste ein offensiv Chancen zu bekommen. Zweimal hat der TSV etwas Glück und beim dritten Anlauf der Gäste gibt es dann den 0-1 Rückstand. Elchingen igelt sich hinten ein, der TSV ist bemüht und münzt jetzt durch Ziegler, L. und Benz auch mal die optische Überlegenheit in gute Chancen um. Durch ein kleines Wirrwarr entsteht dann der Ausgleich, indem Höhe einköpft (36.). Im zweiten Durchgang wird die Überlegenheit immer deutlicher, was sich dann auch durch die Treffer von Benz und Wald (61. & 65.) im Ergebnis widerspiegelt. Es ist jetzt eine klare Sache und erneut Höhe per Kopf (74.) und Kußmaul, M. (88.) machen den verdienten 5-1 Sieg perfekt, der vor allem zu Beginn mit etwas Sand im Getriebe startet.