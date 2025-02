TSV siegt gegen Altenstadt...

Wie bereits im letzten Testspiel verschläft der TSV die Anfangsphase etwas und wird nach einem Eckball mit dem frühen 0-1 bestraft. Im Anschluss kommt Bernstadt besser ins Spiel und erobert oft in der gegnerischen Hälfte den Ball und erspielt sich so Möglichkeiten. Aus einem offensiven Ballgewinn folgt dann der Ausgleich durch Jehle. Jetzt hat man das Spiel im Griff und nach schöner Vorarbeit von Jehle vollendet Eckle zum 2-1. In der zweiten Halbzeit geht es mit vielen Wechseln auf beiden Seiten weiter. Bernstadt bleibt das bessere Team und erhöht nach einem Freistoß durch Jehle auf 3-1. In der Folge wird ein höheres Ergebnis verpasst und so trifft nur noch Benz mit dem Schlusspfiff zum 4-1.