 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielbericht

TSV siegt deutlich mit 6-0

Verlinkte Inhalte

KL A2 Donau/Iller Res
Bernstadt II
F.Ballendorf II
Heute, 13:00 Uhr
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt II
SV Fortuna Ballendorf
SV Fortuna BallendorfF.Ballendorf II
6
0
Abpfiff

Auch die Reserve spielt ein dominantes Spiel und geht durch Kußmaul schnell in Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöht Höhe auf 2-0 (28.). In der zweiten Halbzeit ist Bernstadt weiterhin das klar bessere Team und kann durch zwei weitere Treffer von Kußmaul, Fernandes und Ziegler, E. am Ende verdient mit 6-0 gewinnen. Ein trotz leichter Personalprobleme überzeugender und hochverdienter Sieg für die Reserve.

Aufrufe: 021.9.2025, 20:28 Uhr
Alexander EckleAutor