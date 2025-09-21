TSV siegt deutlich mit 6-0

Auch die Reserve spielt ein dominantes Spiel und geht durch Kußmaul schnell in Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöht Höhe auf 2-0 (28.). In der zweiten Halbzeit ist Bernstadt weiterhin das klar bessere Team und kann durch zwei weitere Treffer von Kußmaul, Fernandes und Ziegler, E. am Ende verdient mit 6-0 gewinnen. Ein trotz leichter Personalprobleme überzeugender und hochverdienter Sieg für die Reserve.