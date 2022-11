TSV siegt deutlich beim letzten Heimspiel in 2022🖤🤍

TSV siegt deutlich beim letzten Heimspiel in 2022đŸ–€đŸ€

So., 27.11.2022, 14:30 Uhr

Letztes Heimspiel 2022 endet mit souverĂ€nem Sieg ⚫âšȘ

Zum Letzen Heimspiel der Saison empfing man den Tabellennachbarn aus Amorbach. Auf erneut schwierigem GelĂ€uf kam unsere Mannschaft von Beginn an gut ins Spiel und war die ĂŒberlegene Mannschaft. Hatte man bereits nach 12 Minuten die erste Großchance durch Maurice DĂŒrr, der nach Vorarbeit von Tom Fuchs nur knapp verfehlte. Kurz darauf war es Andreas Burkert der ĂŒber außen durchbrach und im Zentrum Michael Nied per Flanke bediente, erneut verfehlte der Ball das Tor um Zentimeter. Weitere Chancen im Laufe der ersten Halbzeit fĂŒhrten leider nicht zum zu diesem Zeitpunkt ĂŒberfĂ€lligen 1:0, was zu einem torlosen Pausenstand fĂŒhrte.

Unmittelbar nach der Pause, war es Tizian Pohl der nach starker Vorlage vom Andreas Burkert einen Schritt vor dem herauseilenden Torwart am Ball war und zum erlösenden 1:0 einnetzte.

Die FĂŒhrung gab leider nur bedingt Sicherheit und der SCA war nun mehr und mehr am DrĂŒcker, allerdings ohne etwas ZĂ€hlbares zu erzielen. Der TSV stand fortlaufend tief und versuchte ĂŒber Konter Nadelstiche zu setzten. In der 75 Minute war es ein solcher Konter, der zum 2:0 fĂŒhrte. Nach schöner Kombination im Mittelfeld konnte sich Tom Fuchs auf dem FlĂŒgel durchsetzen, die Hereingabe verwandelte Michael Nied per Kopfball zum zwischenzeitlichen 2:0. Vermutete man hierin nun die Vorentscheidung, sah man sich getĂ€uscht. Beinahe im Gegenzug traf Hamrita fĂŒr die GĂ€ste aus Amorbach zum 1:2. Man hielt den Druck jedoch hoch und konnte bereits 5 Minuten spĂ€ter den 2 Tore Abstand wieder herstellen. Erneut war es Tizian Pohl der nach mustergĂŒltiger Vorlage von Tom Fuchs, den Ball ins lange Eck versenkte. Nur kurz darauf war es Michael Nied der nach schönem Solo seinen zweiten Treffer und den Endstand von 4:1 markierte.

Eine gute Leistung auf schwierigem GelĂ€uf unserer Elf. Die Partie war zugleich das letzte Heimspiel im Jahr 2022. Wir bedanken uns fĂŒr eine unglaubliche UnterstĂŒtzung in diesem Kalenderjahr und freuen uns schon auf 2023 ! đŸ–€đŸ€

Am kommenden Sonntag steht nun der letzte Akt der Hinrunde bevor und wir treffen mit dem SV Lampoldshausen auf einen kampfstarken, unangenehmen Gegner.

Tore:

1:0 Pohl (49.)