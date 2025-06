TSV siegt 6-2

Die Reserve muss wieder mal im ungewohnten Flex-Modus 9 vs. 9 spielen und startet gut ins Spiel. Nach Eckballvariante macht Garni, der langsam zum Torjäger avanciert, die frühe Führung (6.). Dornstadt kommt dann schnell zum Ausgleich (13.) und der TSV wirkt etwas behäbig und macht einige einfache Fehler. Nach Solo von Noller markiert dieser unter gütiger Mithilfe des Torhüters die erneute Führung (21.). Weitere Chancen durch Ziegler, E. werden bis zur Halbzeit nicht in Tore umgemünzt. In der zweiten Halbzeit sorgt ein Eigentor für klarer werdende Verhältnisse (52.). Ein Dreierpack von Ziegler (53., 64. und 74.), der durch einen Treffer der Gastgeber unterbrochen wird (59.), führt dann zu einem letztlich deutlichen und verdienten 6-2 Sieg für den bereits feststehenden Meister der Reserve.