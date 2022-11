TSV siegt 5-2

In der Reserve sind die Voraussetzungen ähnlich wie bei der Ersten. Unser Team ist weiter oben dabei und der Gast ist Tabellenletzter. Gegen offensiv sehr harmlose Herrlinger ist der TSV spielbestimmend, aber oft viel zu ungenau und unsauber im Passspiel. Ziegler und Noller lassen die ersten Chancen liegen, bevor dann Baur mit einem satten Schuss das 1-0 erzielen kann (28.). Wenig später macht Ziegler, E. dann das 2-0 (34.). In der zweiten Halbzeit gibt es dann in kurzer Zeit zwei Elfmeter für die Gäste. Plötzlich steht es 2-2 und keiner weiß so recht warum. Wenig später macht Ziegler, E. dann den erneuten Führungstreffer und Baur kann mit einem erneut starken Abschluss das 4-2 erzielen. Den Schlusspunkt setzt Daum, der nach einem Pfostentreffer von Bayer, F. das 5-2 markiert. Ein verdienter Sieg, bei dem es zwischenzeitlich unnötig Unentschieden war.