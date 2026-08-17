TSV siegt 4-0

Im ersten Spiel der neuen Saison empfängt der TSV den TSV Bermaringen. Auf schwierigen, trockenen Platzverhältnissen ist die Anfangsphase sehr zerfahren mit vielen Ballverlusten und wenigen spielerischen Ansätzen auf beiden Seiten. Das erste Highlight und direkt der Führungstreffer nach einem Eckball von Eckle auf den Kopf von Bückle, F. (19.) – 1-0 Bernstadt. Das hohe Anlaufen des TSV funktioniert nur selten und Bermaringen schafft es immer wieder sich hinten zu befreien, bleibt dann aber immer wieder an der Defensive des TSV hängen. Im zweiten Durchgang spielt der TSV einen Konter schnell über Noller, Möhrke und Jost aus, der letztlich souverän zum 2-0 einschiebt (49.). Die Heimmannschaft hat jetzt zunehmend mehr Kontrolle und verpasst durch Eckle und Jost zunächst die Entscheidung. Diese gelingt dann erneut durch Jost nach einem fatalen Fehler in der Defensive (80.). Den Schlusspunkt setzt dann Bückle, K. mit einem starken Solo und dem Blick für Ziegler, E., der zum 4-0 vollendet (88.). Am Ende ein verdienter Sieg für den TSV.