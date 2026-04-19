TSV siegt 4-0...

Wie könnte man sagen? „Dem Sportplatz hätte ein Rasenmäher gut getan.“ Dennoch versucht der TSV von Beginn an Druck zu machen und läuft sehr hoch an. Immer wieder werden so Ballgewinne erzielt, die leider nicht in ein frühes Tor umgemünzt werden können. Noller vergibt die beste Möglichkeit. Mit zunehmender Dauer schafft es der Gastgeber sich zu befreien und kommt dann immer wieder durch lange Bälle sehr gefährlich nach vorne. Mehrmals hat der TSV etwas Glück und Carneiro, der pariert. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielt Eckle dann per direkter Freistoß die Führung (43.). In der zweiten Halbzeit hat der TSV das Spiel besser im Griff und lässt defensiv nicht mehr viel zu, wenngleich Nersingen dennoch immer wieder gefährliche Ansätze zeigt. Bernstadt macht den fitteren Eindruck und erzielt dann nach Pass von Eckle durch Jost das 2-0 (70.). Nersingen ergibt sich jetzt und Bernstadt kann durch einen Kopfball von Jehle und durch Koros noch auf 4-0 erhöhen. Letztlich ein verdienter Sieg trotz der Wackler in der ersten Halbzeit.