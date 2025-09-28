TSV siegt 3-1

Kalte Dusche für den TSV nach wenigen Minuten. Früh geht Pfuhl mit 1-0 in Führung (5.). Bernstadt wird fortan aktiver und bestimmt das Spiel. Fuchs markiert den schnellen Ausgleich (10.) und Ziegler, E. legt wenig später zur Führung nach (15.). Aber auch die Gastgeber bleiben über schnelle Angriffe immer wieder gefährlich. In der zweiten Halbzeit bleibt es ein umkämpftes Spiel, dem es an spielerischer Klarheit fehlt. Nach Vorlage von Fuchs kann dann Ziegler, E. das 3-1 erzielen (75.) und somit den Treffer zum Endstand bei einem kämpferisch guten Auftritt, der spielerisch seitens des TSV sicher nicht das beste Spiel war.