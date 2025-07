TSV siegt 2-1

Mit nahezu komplett ausgetauschtem Kader geht es am Sonntag ins zweite Testspiel des Wochenendes. Gegen den SV Bissingen kommt der TSV gut ins Spiel und versucht im hohen Pressing früh den Ball zu erobern. Nach Balleroberung von Koros erzielt dann Fuchs das 1-0 (17.). Nach einem schläfrigen Moment in der Defensive gleicht Bissingen wenig später aus. Trotz einiger Wechsel und schweren Beinen bleibt der TSV in der zweiten Halbzeit das bessere und aktivere Team. Nach Flanke von Eckle köpft Kußmaul zur erneuten Führung (69.). Weitere Möglichkeiten können dann nicht genutzt werden. Auf der anderen Seite verhindert Reichelt im 1 gegen 1 den Ausgleich. Am Ende steht ein 2-1 Sieg für den TSV.