TSV siegt 2-1

Der TSV tut sich von Beginn an schwer. Aggressive Gäste und ein holpriger Platz machen es schwer das gewohnte Spiel aufzuziehen. So entsteht auch das 0-1. Ein Rückpass holpert über die Füße von Schmidt, A. und der Ball trudelt ins eigene Tor. Der TSV versucht dran zu bleiben und kommt nach einem Eckball zum Ausgleich durch Schaab, der abstaubt (18.). In der Folge ist der TSV besser ohne dabei die ganz klaren Torchancen zu haben. Jehle, Eckle und Mayer scheitern jeweils am Gästekeeper. In der zweiten Halbzeit dann unverändertes Bild. Der TSV hat mehr vom Spiel ohne dabei zu großen Chancen zu kommen. Heroldstatt verteidigt körperbetont und aggressiv, wobei teilweise unfaires Verhalten (v. a. durch die Nr. 15 - so sollte nicht Fußball gespielt werden) zum Unmut des TSV führte. Die entscheidende Szene dann über die rechte Seite des TSV, Jost zu Wittlinger und der findet am langen Pfosten den eingewechselten Noller, der zum 2-1 einschießt (81.). Heroldstatt macht dann noch Druck, doch der TSV verteidigt die Führung. Kurz vor Schluss sieht Eckle noch die gelb-rote Karte. Am Ende ein erkämpftes aber verdientes 2-1 für den TSV.