TSV Sickenhausen und Altingen in Torlaune – Zainingen weiter sieglos

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Alb bot Offensivfußball vom Feinsten. Sickenhausen und Altingen/Entringen feierten Kantersiege, während Zainingen weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Auch an der Tabellenspitze bleibt es spannend: Dettingen/Glems behauptete die Führung mit einem hart erkämpften Dreier, Pfullingen II bleibt der ärgste Verfolger.

Der TSV Sickenhausen feierte ein Fußballfest und schickte den TSV Hirschau mit einem 7:0 nach Hause. Bereits in der 10. Minute brachte Noel Bakar die Gastgeber in Führung, bevor Julius Raiser in der 34. Minute nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte erneut Bakar in der 42. Minute auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Paul Philipp Prochiner in der 49. Minute zum vierten Mal ins Schwarze. Lukas Seybold (72.) und der überragende Julius Raiser mit einem Doppelpack in der 81. und 89. Minute machten das Schützenfest perfekt. ---

Der SV 03 Tübingen bleibt oben dran und feierte beim SV Zainingen einen 3:0-Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Mika Hänsel in der 48. Minute zur Führung. Nur fünf Minuten später verwandelte Moubinou Saliou in der 53. Minute einen Foulelfmeter, und Yassine Messaoudi machte in der 55. Minute per Strafstoß den Deckel drauf. Zainingen blieb auch im elften Spiel sieglos und ziert mit nur drei Punkten weiterhin das Tabellenende, während Tübingen mit dem Dreier auf Rang drei steht. ---

Aufsteiger TV Derendingen zeigte beim 5:2 gegen die TSG Upfingen seine beste Saisonleistung. Mouhamed Arfaoui brachte die Hausherren früh in der 8. Minute in Führung, doch Fabian Denzel glich sechs Minuten später aus. Nur eine Minute später stellte Sven Klebes den alten Abstand wieder her (15.), ehe Matteo Schneider in der 23. Minute per Foulelfmeter erneut egalisierte. Nach der Pause bewiesen die Gastgeber mehr Durchschlagskraft: Anuk Emil Golf traf in der 70. und 84. Minute doppelt, ehe ein Eigentor von Fabian Flitsch in der Nachspielzeit (90.+3) den Endstand markierte. ---

Ein Spektakel mit sieben Treffern bot die SGM Altingen/Entringen beim 7:0 über den TSV Genkingen. Timo Kircher eröffnete in der 32. Minute und legte in der 40., 47. und 56. Minute gleich drei weitere Treffer nach – ein Viererpack. Dazwischen hatte Kevin Hartmann in der 39. Minute das 2:0 erzielt. In der Schlussphase trafen Nico Appelt (71.) und Kevin Hermenau (74.) zum Endstand. ---

Der TSV Gomaringen unterlag der TSG Tübingen II trotz Führung mit 1:3. Giuseppe Nigro traf in der 28. Minute zur frühen Führung, doch nach der Pause drehte Tübingen das Spiel. Philip Beyer glich in der 50. Minute aus, Max Staib sorgte in der 66. Minute für die Führung, ehe Beyer mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute alles klar machte. Gomaringen verliert damit den Anschluss an die Spitzengruppe, während die TSG-Reserve mit diesem Auswärtserfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte. ---

In einer temporeichen Partie setzte sich der VfL Pfullingen II mit 4:2 gegen den SV Walddorf durch. Laurin Walker brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später traf Adi Kaufmann zum 1:1. Kurz vor der Pause erzielte Tom Beck in der 43. Minute das 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte David Straube in der 71. Minute, ehe Kevin Borek zwei Minuten später (73.) auf 3:2 verkürzte. Elias Lachenmann entschied das Spiel schließlich in der 81. Minute. ---

Die SGM Dettingen/Glems bleibt Spitzenreiter, musste sich beim 3:2 gegen die SG Reutlingen jedoch mächtig strecken. Nach dem frühen Rückstand durch Alessio Lo Presti (14.) glich Ali Blakaj in der 19. Minute aus. Markus Müller verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, die Tobias Kostka in der 89. Minute mit dem 3:1 ausbaute. Der späte Treffer von Alessandro Amoretti in der Nachspielzeit (90.+1) machte das Spiel noch einmal spannend, änderte aber nichts mehr am Heimsieg. ---