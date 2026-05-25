TSV sichert sich die Relegation

Im Spiel gegen den SV Weidenstetten kommt der TSV besser ins Spiel schafft es aber zu Beginn nicht die Überlegenheit in klare Chancen umzumünzen. Die erste gute Möglichkeit vergibt Noller per Kopf. Über die linke Seite tankt sich dann wenig später Mayer durch, über Noller landet der Ball bei Wald, der zum 1-0 einschießt (27.). Die Gastgeber sind jetzt mehr bemüht am Spiel teilzunehmen ohne dabei richtig gefährlich zu werden. Die beste Möglichkeit vereitelt Carneiro. Kurz vor der Halbzeit gelingt dem TSV dann ein wichtiger Doppelschlag durch Koros (45.) und Jost (45. + 3), der zur 3-0 Pausenführung führt. Zum Start in den zweiten Durchgang gibt es einen Elfmeter für Weidenstetten, der souverän zum 1-3 Anschluss verwandelt wird (49.). Weidenstetten wittert wieder die Chance, doch die Chancen vergibt Bernstadt durch Wald, Noller und Koros per Lattentreffer. Den Sack zu macht dann Eckle per Distanzschuss (72.). Nach dem 4-1 spielt der TSV das Spiel souverän zu Ende und gewinnt verdient in Weidenstetten und hat somit Relegationsplatz zwei sicher.